Plkst.12.38 papildināts viss teksts

Krievija piektdienas rītā izšāvusi vairāk nekā 60 raķešu uz Ukrainu, nodarot postījumus enerģētika infrastruktūrai, kā rezultātā visā valstī notiek elektrības padeves avārijas atslēgšana, ziņo amatpersonas.

Sprādzieni bija dzirdami Kijivā, Kijivas apgabalā, Harkivas apgabalā, Krivijrihā, Dņipropetrovskas apgabalā, Mikolajivas apgabalā, Zaporižjas apgabalā un Poltavas apgabalā.

Air alert in most regions of #Ukraine.

Local officials report that #Russian missiles have already entered #Ukrainian airspace. pic.twitter.com/EywxpnqJTK

— NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2022