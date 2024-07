Krievijas Tuapses naftas pārstrādes rūpnīca, kas ir lielākā naftas pārstrādes rūpnīca Melnajā jūrā, tika bojāta naktī notikušajā Ukrainas bezpilota lidaparāta uzbrukumā, kas izraisīja ugunsgrēku, pirmdien pavēstīja Krievijas amatpersonas, lai gan bojājumu apmērs uzreiz nebija skaidrs, vēsta medijs “Reuters“.

Drona, kas tika notriekts, atlūzas izraisīja ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā, kas pieder naftas lielākajam naftas koncernam “Rosņeftj”. Kopš tā laika ugunsgrēks ir ierobežots, reģionālā administrācija paziņoja ziņojumapmaiņas lietotnē Telegram.

Krievijas ziņu kanāli SHOT un Mash Telegram ziņoja, ka pirmdienas agrā rītā netālu no naftas pārstrādes rūpnīcas atskanējuši vairāki sprādzieni.

Amatpersonas norādīja, ka cietušo nav. Aģentūrai Reuters neizdevās uzreiz pārbaudīt, vai naftas pārstrādes rūpnīca darbojās, vai arī noskaidrot, cik lielus postījumus tā ir cietusi.

Ukraina ir sistemātiski vērsusies pret Krievijas enerģētikas infrastruktūru, cenšoties sagraut Krievijas ekonomiku un tās spēju finansēt to, ko Kremlis dēvē par savu īpašo militāro operāciju Ukrainā.

Ukrainas amatpersonas apgalvo, ka uzbrukumi veikti, atriebjoties par Krievijas triecieniem Ukrainas energosistēmai. Krievija apgalvo, ka Ukrainas veiktie dronu uzbrukumi ir terorisma akti.

Kopumā Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka tās pretgaisa aizsardzības sistēmas ir iznīcinājušas pavisam 75 dronus, ko naktī izlaidusi Ukraina, tostarp astoņus netālu no Tuapses.

Tuapses rūpnīca, kuras pārstrādes jauda ir 240 000 barelu naftas dienā (bpd), kopš kara sākuma, ko Krievija uzsāka pret Ukrainu 2022. gadā, ir bijusi vairāku Ukrainas gaisa uzbrukumu mērķis, tostarp 17. maijā.

Tuapses naftas pārstrādes rūpnīca ražo ligroīnu, mazutu, vakuuma gāzeļļu un augsta sēra satura dīzeļdegvielu, piegādājot degvielu galvenokārt Turcijai, Ķīnai, Malaizijai un Singapūrai.

2023. gadā rūpnīcā tika pārstrādāti 9,322 miljoni tonnu jēlnaftas, saražojot 3,306 miljonus tonnu gāzeļļas un 3,123 miljonus tonnu mazuta.

