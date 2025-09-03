Ekonomikas ministrija pieprasīs “Rīgas siltuma” vadības atstādināšanu 6
Ekonomikas ministrija (EM) rosinās atbrīvot AS “Rīgas siltums” padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku, liecina ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) paziņojums sociālajos tīklos.
Politiķis informē, ka EM aicinās Rīgas domi sasaukt “Rīgas siltuma” akcionāru sapulci, kurā rosinās atbrīvot no amata “Rīgas siltuma” padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem, šos amatus ieņem Jevgenijs Belezjaks un Gatis Sniedziņš.
Politiķis paziņojis, ka “Rīgas siltuma” padomei un tās vadībai “jāuzņemas atbildība par uzņēmuma darbu”, tomēr nav precizējis, tieši par ko uzņēmuma padome būtu atbrīvojama.
Šovasar lielāka uzmanība un kritika bijusi pievērsta “Rīgas siltuma” plāniem rudenī celt siltuma tarifus galvaspilsētā. “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifs no šī gada 1.oktobra pieaugs par 11,9%, sasniedzot 83,01 eiro par megavatstundu (MWh), liecina EM publiskotā informācija.
Savukārt “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifs bez korekcijas no šā gada 1.oktobra pieaugs par 4,1%, sasniedzot 80,96 eiro par MWh. SPRK ir apstiprinājusi minēto “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifu.
Sākotnēji regulatoram iesniegtais “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifs, pēc kompānijā vēstītā, ar neparedzēto izdevumu komponenti 2,05 eiro apmērā par MWh paredzēja kāpumu par 21,5% – līdz 90,15 eiro par MWh. Šobrīd “Rīgas siltuma” siltumenerģijas gala tarifs ar neparedzēto ieņēmumu komponenti 3,6 eiro apmērā par MWh ir 74,17 eiro par MWh.
Saskaņā ar Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājas Elīnas Treijas (NA) pausto, pašvaldība turpinās meklēt iespējamos risinājumus iedzīvotāju izmaksu samazināšanai par piegādāto siltumu galvaspilsētā. Komiteja 9.septembrī skatīs jautājumu par “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifu.
Deputātiem tiek piedāvāts iepazīties ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) skaidrojumu par tarifa veidošanos un “Rīgas siltuma” valdes priekšsēdētāja Ilvara Pētersona skaidrojumu EM, uzņēmuma padomei un Rīgas domei.
“Uzskatu, ka uzņēmumam ir potenciālas iespējas nākotnē noteikt mazāku tarifu, tāpēc 9.septembrī sasaukšu komitejas sēdi, kurā aicināsim “Rīgas siltums” pārstāvjiem skaidrot sadārdzinājuma iemeslus un spriedīsim par iespējām samazināt siltumenerģijas pašizmaksu, izmatojot jauno iepirkumu modeli,” paziņojumā medijiem pauda Treija.
Uz komitejas sēdi tiks aicināti gan pārstāvji no EM kā uzņēmuma kapitāldaļu turētāji, lai skaidrotu, vai “Rīgas siltuma” uzraudzība bijusi optimāla, gan pārstāvji no Konkurences padomes, lai pārrunātu, vai noteiktie ierobežojumi nav bijuši kā viens no iemesliem tarifa paaugstināšanai. Tāpat uz sarunu par iespējamo tarifa samazinājumu tiks aicināti SPRK pārstāvji, jo komisija piešķīrusi “Rīgas siltumam” atļauju pašam noteikt tarifu atbilstoši SPRK metodikai.
“Rīgas siltuma” koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2024.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 31.martam, bija 189,28 miljoni eiro, kas ir par 12% mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 31,7% un sasniedza 33,38 miljonus eiro.
“Rīgas siltums” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% – Latvijas valstij, 2% – SIA “Enerģijas risinājumi. RIX”, bet AS “Latvenergo” pieder 0,005% akciju.