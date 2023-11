Latvijas basketbola izlases sagaidīšana

Latvija būs viena no četrām olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra basketbolā rīkotājām, pirmdien paziņoja Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA).

Pārējos trīs turnīrus uzņems Grieķija, Spānija un Puertoriko.

Tāpat pirmdien Latvijas vīriešu basketbola izlase uzzinās savus pretiniekus šajā turnīrā. Izloze norisināsies plkst.20 pēc Latvijas laika.

Balstoties uz FIBA pasaules rangu, kas tika atjaunots pēc Pasaules kausa finālturnīra, izlozes pirmajā grozā ir Spānija, Latvija, Lietuva un Slovēnija. Otrajā grozā ir Brazīlija, Itālija, Grieķija, Polija, trešajā – Puertoriko, Melnkalne, Dominikānas Republika un Somija, ceturtajā – Jaunzēlande, Gruzija, Meksika un Libāna, piektajā – Horvātija, Kotdivuāra, Angola un Filipīnas, bet sestajā – Ēģipte, Bahamu salas, Kamerūna un Bahreina.

Katrā kvalifikācijas turnīrā būs A un B apakšgrupas. Pirmā, ceturtā un piektā groza izlases būs ielozētas A apakšgrupās, bet otrā, trešā un sestā – B apakšgrupās.

Katrā apakšgrupā no Eiropas nevarēs būt vairāk par divām izlasēm, bet vienā kvalifikācijas turnīrā – ne vairāk par trīs Eiropas komandām. Tāpat vienā kvalifikācijas apakšgrupā nedrīkstēs būt vairāk par vienu Amerikas zonas izlasi, bet vienā kvalifikācijas turnīrā – vairāk par vienu komandu no Āzijas un Okeānijas zonas un vairāk par vienu no Āfrikas zonas.

Kopumā pēdējā kvalifikācijā piedalīsies 24 komandas, kas tiks sadalītas un ielozētas četros turnīros pa sešām izlasēm katrā. Olimpiādei kvalificēsies tikai turnīru uzvarētāji.

Kvalifikācijas turnīri tiks aizvadīti no 2024.gada 2. līdz 7.jūlijam, bet vīriešu basketbola turnīrs Parīzes olimpiskajās spēlēs norisināsies no 27.jūlija līdz 10.augustam, grupu turnīrus aizvadot Lillē, bet izšķirošās cīņas – Parīzē.

Kā ziņots, lai Latvija pretendētu uz kvalifikācijas turnīra sarīkošanu, valdība Latvijas Basketbola savienībai (LBS) piešķīra 2,7 miljonus eiro. Lielākā daļa jeb 2,4 miljoni eiro paredzēti licences maksai.

Sacensību sarīkošanai 2024.gada valsts budžetā būs nepieciešami vēl 2,07 miljoni eiro. Kopējais valsts budžeta finansējums olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra organizēšanai ir 4,79 miljoni eiro eiro, lēš Izglītības un zinātnes ministrija.





































































































































































































































































































































































































































Tiek cerēts, ka uz turnīru varētu ierasties līdz 10 000 ārvalstu komandu līdzjutēju. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas izstrādāto aprēķinu metodoloģiju Latvijas valsts budžets nodokļu ieņēmumos no ārvalstu līdzjutēju izdevumiem iegūtu līdz 2,6 miljoniem eiro no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumiem.