Latvijas aizsardzības tehnoloģijas gūst starptautisku atzinību – Francija izvēlas Latvijā izstrādātu pārtvērējdronu sistēmu 0
Pēc Francijas Aizsardzības iepirkumu aģentūras (DGA) organizēta vairāku piegādātāju izvērtēšanas procesa Francija kļūs par ceturto NATO dalībvalsti Eiropā, kas ieviesīs Latvijā izstrādāto BLAZE autonomo pārtvērējdronu sistēmu.
Parīzē notiekošajā starptautiskajā aizsardzības un drošības tehnoloģiju izstādē EUROSATORY 2026 Latvijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmums Origin Robotics kopā ar Francijas aizsardzības tehnoloģiju integratoru DSV paziņojis, ka Francijas bruņotie spēki izvēlējušies Latvijā izstrādāto BLAZE autonomo pārtvērējdronu sistēmu.
Līgums noslēgts pēc vairāku mēnešu ilga izvērtēšanas procesa, ko organizēja Francijas Aizsardzības iepirkumu aģentūra (Direction générale de l’armement – DGA). Tā ietvaros tika testēti vairāku piegādātāju risinājumi, izvērtējot to atbilstību Francijas bruņoto spēku prasībām pretdronu operācijās un spēku aizsardzības uzdevumos.
Latvijas tehnoloģija pievienojas Eiropas aizsardzības spējām
Francija kļūs par ceturto Eiropas NATO dalībvalsti, kas ieviesīs BLAZE sistēmu. Līdz šim tā jau piegādāta Latvijā, Beļģijā un Igaunijā.
BLAZE ir Latvijā izstrādāta autonomā pārtvērējdronu sistēma, kas paredzēta bezpilota lidaparātu un citu gaisa draudu identificēšanai, izsekošanai un neitralizēšanai. Sistēma ir NATO kodificēta un izstrādāta atbilstoši NATO savietojamības prasībām.
Francijas izvēle apliecina ne tikai konkrētās tehnoloģijas kvalitāti, bet arī Latvijas uzņēmumu spēju radīt risinājumus, kas sekmīgi konkurē vienā no prasīgākajiem aizsardzības tehnoloģiju tirgiem pasaulē.
Origin Robotics līdzdibinātājs un vadītājs Agris Ķipurs norāda:
“Francijas izvēle apliecina uzticību, ko BLAZE sistēma ieguvusi, jau tiekot izmantota Eiropā. Mēs izgājām ļoti prasīgu izvērtēšanas procesu un lepojamies, ka BLAZE atbilda visām DGA izvirzītajām prasībām. Pārtvērējdronu spējas ir kļuvušas par vienu no būtiskākajiem mūsdienu aizsardzības elementiem, un Francija šobrīd veic stratēģiski svarīgu ieguldījumu savās drošības spējās.”
Francijas izvēli noteica kaujas lauka pieredzē balstītas prasības
Francijas bruņoto spēku izvēle veikta laikā, kad Eiropas valstis strauji attīsta spējas cīņai pret bezpilota lidaparātu radītajiem draudiem. Pēdējo mēnešu laikā Francijas armija kopā ar Francijas Aizsardzības iepirkumu aģentūru (DGA), Nākotnes kaujas pavēlniecību (Future Combat Command – CCF) un citiem aizsardzības sektora partneriem testēja vairākas pārtvērējdronu sistēmas, izvērtējot to spējas neitralizēt tādus draudus kā Shahed un Lancet tipa bezpilota lidaparāti.
Šo izvērtēšanas programmu būtiski ietekmējušas Ukrainā gūtās mācības, kas parādījušas, ka bezpilota sistēmas kļuvušas par vienu no noteicošajiem faktoriem mūsdienu karadarbībā. Tieši šajā konkurencē Francija par savu izvēli noteikusi Latvijā izstrādāto BLAZE sistēmu.
Tehnoloģiju pārnese un ražošana Francijā
Saskaņā ar noslēgto vienošanos Francijas uzņēmums DSV nodrošinās BLAZE sistēmu piegādi Francijas bruņotajiem spēkiem, kā arī sadarbībā ar Origin Robotics izveidos sistēmas montāžas un ražošanas jaudas Francijā.
Projekts paredz tehnoloģiju pārnesi, veicinot Francijas rūpniecisko un tehnoloģisko suverenitāti pārtvērējdronu un pretdronu tehnoloģiju jomā un attīstot vietējo piegādes ķēdi “Made in France” ietvaros.
Pirmās sistēmas Francijas bruņotajiem spēkiem plānots piegādāt tuvāko nedēļu laikā, vienlaikus uzsākot personāla apmācību.
Svarīga loma projekta īstenošanā būs Francijas uzņēmumam DSV, kas specializējas bezpilota sistēmu, novērošanas tehnoloģiju un drošības risinājumu integrācijā aizsardzības un kritiskās infrastruktūras aizsardzības vajadzībām. Uzņēmums sadarbojas ar Eiropas tehnoloģiju izstrādātājiem, pielāgojot inovatīvus risinājumus klientu operacionālajām vajadzībām un nodrošinot to integrāciju, uzturēšanu un ekspluatācijas atbalstu.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere uzsver:
“Eiropā šobrīd veidojas jauna aizsardzības tehnoloģiju ekosistēma, kurā izšķiroša nozīme ir spējai ātri radīt un ieviest risinājumus, kas atbilst reālām drošības vajadzībām. Origin Robotics panākums Francijā apliecina, ka Latvija spēj būt ne tikai tehnoloģiju lietotāja, bet arī to radītāja un eksportētāja. Mūsu priekšrocība ir cilvēki – inženieri, pētnieki un uzņēmēji, kuri spēj apvienot zināšanas, inovācijas un praktisku izpratni par mūsdienu drošības izaicinājumiem. Tieši tāpēc Latvijā radīti risinājumi arvien biežāk nonāk starptautisko partneru redzeslokā un kļūst par daļu no Eiropas un NATO drošības spējām.”
Eiropas aizsardzības industrijas jaunā realitāte
Francijas lēmums pieņemts laikā, kad Eiropas valstis strauji palielina ieguldījumus pārtvērējdronu, pretdronu sistēmās, autonomajās platformās un citās modernās aizsardzības tehnoloģijās. Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā būtiski paātrinājis pieprasījumu pēc risinājumiem, kas spēj efektīvi aizsargāt militāros objektus, infrastruktūru un karaspēku pret bezpilota lidaparātu radītajiem draudiem.
Latvijas uzņēmumi arvien aktīvāk iesaistās NATO un Eiropas aizsardzības industrijas piegāžu ķēdēs, apliecinot spēju radīt tehnoloģijas, kas atbilst mūsdienu drošības vides prasībām un tiek izmantotas sabiedroto valstu bruņoto spēku vajadzībām.