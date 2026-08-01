Foto: SIA “Zaļā josta”

“Tāda tiešām ir?” Pavisam neparasta skulptūra Vecāķu pludmalē pārsteidz atpūtniekus 0

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LA.LV
20:11, 1. augusts 2026
Stāsti Pieredze

Baudot pludmales sezonu un pastaigas pie jūras, atpūtnieki pamanījuši kādu neparastu vides objektu. Sociālajā medijā “Threads” ievērību guvis attēls no Vecāķu pludmales, kurā redzama milzīga cigarešu izsmēķa skulptūra.

Attēla autore neslēpj savu izbrīnu:

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“Nu šādu “skulptūru”, ja to tā var nosaukt, nebiju vēl nekur redzējusi.”

Ekrānšāviņš no “Threads” konta @boho_tanja
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Kamēr vieni prāto, vai tas maz ir pa īstam, citi steidz ziņot, ka šādas izsmēķu skulptūras nav nekāds jaunums.

Kāda lietotāja neslēpa izbrīnu, komentējot: “Tada tiešām ir? Grūti noticēt.”

Tikmēr kāda cita lietotāja pamanījusi ko līdzīgu citā Latvijas malā: “Liepājas pludmalē arī ir benčiki, laikam, pīpmaņu točka. Roņu ielas galā. Izskatās interesanti.”

Daļai pludmales apmeklētāju šī skulptūra vairs nav pārsteigums, jo pludmalē ir kļuvusi par daļu no ierastās ainavas.

“Jā, nu šis ir kaut kas burvīgs. Katru reizi, ejot garām, nopriecājos.”

“Diezgan sen jau šī “skulptūra”, noteikti pērnajā sezonā jau bija.”

“Saucās – atrodi otru, arī Vecāķos. Benis & Benčiks.”

Provokācija ar mērķi

Neparastais objekts nav nejauši pludmalē atstāts mākslas darbs vai dekorācija.

Kā skaidro SIA “Zaļā josta”, 2024. gada vasarā sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību trīs ejās uz Vecāķu pludmali tika uzstādīti šādi vides objekti, kā arī izvietotas īpašas izsmēķu urnas. To mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību cigarešu izsmēķu radītajam piesārņojumam un mudināt cilvēkus tos izmest tam paredzētajās vietās.

Divus metrus un 30 centimetrus garais izsmēķis apzināti veidots provokatīvs, lai rosinātu diskusiju par problēmu. Kā norāda projekta īstenotāji, izsmēķi ir viens no izplatītākajiem atkritumiem pludmalēs, turklāt to filtrs nav izgatavots no papīra, bet gan no plastmasas – celulozes acetāta.

Līdzās vides objektam izvietotas arī speciālas izsmēķu urnas un informatīvas norādes. Tajās minēts, ka vidēji ik pēc 100 metriem Latvijas pludmalēs tiek atrasti aptuveni 120 cigarešu izsmēķi.

Projekta mērķis ir ne tikai pievērst uzmanību šai problēmai, bet arī pētīt pludmales apmeklētāju paradumus un meklēt efektīvākos veidus, kā mudināt cilvēkus cigarešu izsmēķus izmest tiem paredzētajās urnās, tādējādi samazinot piekrastes piesārņojumu.

Kā izrādās, līdzīgi objekti patiešām ir arī Liepājā. Tur 2025. gadā pirms pludmales sezonas uzstādīti trīs tematiski vides objekti, kas vienlaikus darbojas arī kā cigarešu izsmēķu urnas.

Vai šāda kampaņa ir efektīva?

Kā informē SIA “Zaļā josta”, pilotprojekta teritorijās pēc šo objektu un informatīvās kampaņas ieviešanas izsmēķu piesārņojums Liepājā samazinājies par aptuveni 33%. Papildus sabiedrības izglītošanai un iesaistei īstenoti arī klātienes izglītojoši pasākumi, izplatīti informatīvi materiāli, kā arī norisinājusies izglītojoša kampaņa pilsētas sabiedriskajā transportā.

Savukārt Vecāķu pludmalē ir novērotas izmaiņas apmeklētāju uzvedībā, kas atspoguļojas arī piesārņojuma samazinājumā. “Zaļā josta” norāda, ka izsmēķu piesārņojums šajā pludmalē ir samazinājies par 41%.

Ekrānšāviņš no “Threads”
Ekrānšāviņš no “Threads”
Ekrānšāviņš no “Threads”
Ekrānšāviņš no “Threads”
Ekrānšāviņš no “Threads”

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