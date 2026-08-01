“Alkohola tests nav brīnumnūjiņa.” Rajevskis pēc pēdējiem notikumiem policijā pasaka to, ko nevienam negribas dzirdēt 0
Nedēļas laikā sabiedrību satricinājuši jau divi skaļi gadījumi, kuros iesaistīti Valsts policijas darbinieki alkohola reibumā. Vispirms Priekulē publisku svētku laikā bojā gāja pedagogs, bet trešdien Aizkraukles novadā policijas darbiniece ar vairāk nekā trim promilēm alkohola izraisīja ceļu satiksmes negadījumu un pēc tam slēpās no likumsargiem. Kamēr tiek vērtēta amatpersonu atbildība un apspriesti iespējamie risinājumi, TV24 raidījumā “Preses klubs” politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs Filips Rajevskis atgādināja, ka ar alkohola testu ieviešanu vien šo problēmu atrisināt nevarēs.
Trešdienas vakarā Valsts policija Aizkraukles novadā aizturēja policijas darbinieci, kura alkohola reibumā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu un pēc tam pameta notikuma vietu. Meklēšanas laikā viņa tika atrasta savā privātīpašumā, kur alkohola koncentrācijas pārbaudē izelpā konstatētas 3,18 promiles. Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess, kā arī dienesta pārbaude.
Šis ir jau otrais skaļais incidents nepilnas nedēļas laikā. Iepriekš Priekulē publisku svētku laikā alkohola reibumā esošs policists nāvējoši piekāva pedagogu. Pēc šiem notikumiem iekšlietu ministrs Jānis Dombrava rosinājis sākt dienesta pārbaudi arī pret Valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku.
Komentējot diskusijas par stingrāku kontroli un iespējamu alkohola testu ieviešanu, Rajevskis norādīja, ka Latvijā problēma ir daudz plašāka.
“Latvijā pastāv nopietna problēma ar alkohola lietošanu un alkoholismu,” uzsvēra politologs.
Pēc viņa teiktā, situācijās, kad cilvēkiem ikdienā ir pieejami dienesta ieroči, kontrolei jābūt īpaši stingrai, lai nepieļautu, ka alkohola reibumā nonākušas personas var radīt apdraudējumu sev vai citiem.
Vienlaikus Rajevskis uzsvēra, ka alkohola testu ieviešana pati par sevi nevar garantēt drošību.
Politologa ieskatā, ja sabiedrībā kopumā novērojamas nopietnas problēmas ar pārmērīgu alkohola lietošanu, ar vienu kontroles mehānismu vien nepietiks. Tāpēc līdztekus stingrākai uzraudzībai nepieciešams risināt arī pašus cēloņus, kas noved pie šādām traģiskām situācijām.