“Manā izpratnē tas nav godīgi pret visiem medijiem!” Reģionālo mediju pārstāve kritizē atbalsta shēmu 0

LA.LV
14:33, 25. oktobris 2025
Viedokļi

TV24 raidījumā “Uz līnijas” Ivonna Plaude, Latvijas Reģionālo mediju asociācijas valdes priekšsēdētāja, kritizēja mediju atbalsta fonda līdzekļu sadales praksi.

Reklāma
Reklāma
“Es esmu tev līdzās…” 5 pazīmes, ka tavi mīļie no aizsaules joprojām ir tuvumā un sargā
Kokteilis
Šīs trīs zodiaka zīmes savu veiksmi nesaņem tāpat vien: tā atnāks kaut kad vēlāk 1
TV24
Tramps izvirza ultimātu Ukrainai: nekavējoties jāpārtrauc uguns esošajā frontes līnijā
Lasīt citas ziņas

Skatītājs jautāja: “Vai Mediju atbalsta fonda visi līdzekļi reģionālajiem medijiem tiek dalīti, lai tos stiprinātu? Kāpēc novadu ziņām 340 tūkstoši eiro gadiem ilgi tiek piešķirti negodīgā konkursā?”

Plaude norādīja, ka šis jautājums šogad jau ticis izvirzīts, un nākamās nedēļas sākumā plānota saruna ar Kultūras ministriju, jo tāds jautājums nav radies tikai skatītājam.

CITI ŠOBRĪD LASA
Sarkanais brīdinājums dabīgās šokolādes cienītājiem: Kas slēpjas tavā batoniņā – krīze strauji maina tā sastāvu
Veselam
Pētnieki brīdina! Aptaukošanās bērnībā ietekmē dzimumlocekļa izmēru
Veselam
Infekcijas bumba uz tava galda – ķiršu tomāti izraisa paniku Eiropas valstīs

Viņa skaidroja, ka šī nauda sākotnēji nākusi no sabiedriskajiem medijiem. Reģionālās televīzijas veidoja nelielus sižetus, tāpat kā reģionālie rakstošie mediji. Televīzijas sižeti ir dārgs produkts, un nauda sākotnēji tika atvēlēta Latvijas Televīzijai. Taču šobrīd līdzekļi “ieplūst” reģionālo mediju saturā.

Plaude piekrīt, ka tas ir negodīgi: “Ja citiem projektiem mēs redzam, kas līdzekļus saņem, un varam pārliecināties par kvalitāti un visu procesu, šobrīd rodas iespaids, ka tiek stiprināta viena televīzija – drīzāk platforma, nevis pati televīzija.”

Viņa uzsvēra: “Manā izpratnē tas nav godīgi pret visiem reģionālajiem medijiem, jo nauda ieplūst viena patiesā labuma guvēja maciņā. Es nedomāju, ka tas ir taisnīgi. Ļoti negribētos, ka mūsu pusē reģionālo mediju konkursā rodas kādas “netīrības” vai aizdomas.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Tā ir cīņa par cilvēku prātiem…” Eksperts komentē televīzijas kanālu kārtību
TV24
“Man ir žēl, ka tas jāatrisina ar likumu!” Upleja-Jegermane par nepieciešamību stiprināt latviešu valodas komercmedijus
TV24
Mēs nevaram pieļaut, ka latviešu kanāli tiek nobīdīti pēdējās vietās… Butāns par jaunajiem grozījumiem informatīvās telpas aizsardzībai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.