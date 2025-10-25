“Manā izpratnē tas nav godīgi pret visiem medijiem!” Reģionālo mediju pārstāve kritizē atbalsta shēmu 0
TV24 raidījumā “Uz līnijas” Ivonna Plaude, Latvijas Reģionālo mediju asociācijas valdes priekšsēdētāja, kritizēja mediju atbalsta fonda līdzekļu sadales praksi.
Skatītājs jautāja: “Vai Mediju atbalsta fonda visi līdzekļi reģionālajiem medijiem tiek dalīti, lai tos stiprinātu? Kāpēc novadu ziņām 340 tūkstoši eiro gadiem ilgi tiek piešķirti negodīgā konkursā?”
Plaude norādīja, ka šis jautājums šogad jau ticis izvirzīts, un nākamās nedēļas sākumā plānota saruna ar Kultūras ministriju, jo tāds jautājums nav radies tikai skatītājam.
Viņa skaidroja, ka šī nauda sākotnēji nākusi no sabiedriskajiem medijiem. Reģionālās televīzijas veidoja nelielus sižetus, tāpat kā reģionālie rakstošie mediji. Televīzijas sižeti ir dārgs produkts, un nauda sākotnēji tika atvēlēta Latvijas Televīzijai. Taču šobrīd līdzekļi “ieplūst” reģionālo mediju saturā.
Plaude piekrīt, ka tas ir negodīgi: “Ja citiem projektiem mēs redzam, kas līdzekļus saņem, un varam pārliecināties par kvalitāti un visu procesu, šobrīd rodas iespaids, ka tiek stiprināta viena televīzija – drīzāk platforma, nevis pati televīzija.”
Viņa uzsvēra: “Manā izpratnē tas nav godīgi pret visiem reģionālajiem medijiem, jo nauda ieplūst viena patiesā labuma guvēja maciņā. Es nedomāju, ka tas ir taisnīgi. Ļoti negribētos, ka mūsu pusē reģionālo mediju konkursā rodas kādas “netīrības” vai aizdomas.”