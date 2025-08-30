Lētāk nekā dzīvot uz sauszemes: pensionāri dodas 15 gadus ilgā kruīzā un atklāj, cik tas maksā 0
55 gadus vecs pensionāru pāris pirms gada pieņēma drosmīgu lēmumu un pārcēlās uz dzīvi kruīza kuģī “Villa Vie Odyssey”. Kuģis kļuvis par viņu mājām nākamos 15 gadus. Līnijkuģis trīs gadu laikā apmeklē 425 ostas 147 valstīs.
Pirms pārcelšanās viņi dzīvoja Havaju salās, kur uzskatīja, ka šāds dzīvesveids ir pieejams tikai miljonāriem. Taču izrādījās, ka kruīza kuģa kajītes īre ir lētāka kā dzīvošana uz sauszemes. Par 3500 USD (apmēram 3255 eiro ) mēnesī pārim tiek nodrošināts ēdiens, dzērieni, Wi-Fi un pat kajītes tīrīšana.
“Salīdzinot ar īri, hipotēku, pārtiku, degvielu, komunālajiem maksājumiem un nodokļiem, tas ir ļoti izdevīgi,” norāda pāris.
Pirms pārcelšanās viņiem piederēja automašīnu nomas uzņēmums, kuru viņi pārdeva, lai varētu atļauties dzīvi uz kuģa. “Cilvēki domā, ka mēs esam ļoti bagāti, bet patiesībā tā nav. Tas ir parasto cilvēku dzīvesveids,” apgalvo vīrs.
Pirmajos astoņos mēnešos pāris apmeklēja vairāk nekā 25 valstis un priecājās, ka līnijkuģis katrā ostā uzkavējas vairākas dienas, jo tas dod iespēju un laiku izbaudīt jaunas vietas, atšķirībā no tradicionālajiem kruīziem.
“Mums nav plāna atgriezties. Mums abiem ir 55 gadi, mēs no dzīves vēlamies tikai piedzīvojumus un iespaidus. Agrāk mums bija 31 automašīna, tagad neviena,” norāda vīrs.
Arī par šķiršanos no mīļajiem laulātajiem nav jāuztraucas – uz kuģa draugiem un ģimenei ir iespēja bez maksas dzīvot atsevišķā kajītē līdz pat 28 dienām.
“Pakalpojums ir pārsteidzošs un mēs jūtamies kā karaļnamā. Ne par ko nav jāuztraucas un man patīk šis dzīvesveids. Tā kā īres cenas visā pasaulē pieaug, tas varētu kļūt par jaunu dzīves modeli,” piebilst 55 gadus vecā sieva.
Pāris dokumentē savus piedzīvojumus “YouTube” kanālā, kur viņiem jau ir aptuveni 30 tūkstoši sekotāju un miljoniem skatījumu.