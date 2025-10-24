Apnicis žagoties? Lūk, kāpēc patiesībā rodas žagas un kā no tām atbrīvoties dažu minūšu laikā 0
Žagas var uznākt jebkurā brīdī un bieži vien pārsteidz visnepiemērotākajos brīžos. Tās ir negaidītas, reizēm pat neērts un smieklīgs fenomens, ko izraisījušas pēkšņas diafragmas kontrakcijas. Diafragma, lielais muskulītis pie plaušu pamatnes, kontrolē elpošanu, un, kad tā saraujas, balss saites ātri aizveras, radot raksturīgo žagu skaņu. Parasti žagas ir nekaitīgas un pāriet pašas no sevis, taču reizēm tās var būt gana nepatīkamas, traucējot ikdienas darbības.
Žagas bieži vien rodas pēc ēšanas, īpaši, ja maltīte bijusi pikanta, ļoti karsta vai ēsta steigā. Ātrs ēšanas temps var likt norīt lieku gaisu, kas uzpūš vēderu un kairina diafragmu, radot kontrakcijas. Pārmērīga ēšana, kas izstiepj kuņģi, arī var provocēt žagas, jo diafragma tiek pastiprināti noslogota. Turklāt pēkšņa temperatūras maiņa gremošanas sistēmā, piemēram, pēc karsta ēdiena vai dzēriena lietošanas, var izraisīt diafragmas saraušanos un uz brīdi radīt žagas, vēsta “Verywell Health”.
Dažkārt žagas var būt emocionāli izraisītas. Stresa, trauksmes, satraukuma, šoka vai bailes brīžos organisms var reaģēt, liekot diafragmai sarauties, kas izraisa raksturīgās kontrakcijas. Pārmērīga uzbudinājuma gadījumā cilvēks var norīt lieku gaisu, aktivizējot diafragmas nervus un radot žagas, kas šķiet pilnīgi nekontrolējamas.
Žagas var būt saistītas arī ar noteiktiem ārējiem faktoriem. Gāzētu dzērienu vai alkohola lietošana, skābes reflukss jeb kuņģa satura atplūde barības vadā, centrālās nervu sistēmas traucējumi vai metaboliski procesi dažkārt var izraisīt diafragmas negaidītu saraušanos un uz brīdi radīt žagas.
Lielākoties žagas ir īslaicīgas un pāriet pašas. Vieglas vai akūtas žagas pāriet dažu minūšu laikā, taču reizēm tās var kļūt ilgstošas.
Kā tikt galā ar žagām?
Ir vairāki paņēmieni, kas palīdz žagas apturēt gandrīz uzreiz. Elpas aizturēšana uz dažām sekundēm var palielināt ogļskābās gāzes daudzumu asinīs, kas palīdz nomierināt diafragmu un pārtraukt kontrakcijas. Tāpat var palīdzēt arī citrona vai cita skāba citrusaugļa košļāšana.
Ļoti auksta dzēriena vai sasmalcināta ledus lietošana dažkārt palīdz diafragmai atslābināties.
Vienkārša pozu maiņa, savelkot ceļus pie krūtīm var palīdzēt diafragmai nomierināties, kā arī ausu aizspiešana, vienlaicīgi norijot ūdeni, veido spiediena maiņu, kas stimulē nervus un pārtrauc žagas.
Pilnībā novērst žagas nav iespējams, taču dažas vienkāršas dzīvesveida izmaiņas var samazināt to biežumu. Ierobežojot gāzēto dzērienu un alkohola lietošanu, ēdot lēnām un apzināti, paliekot vertikālā stāvoklī pēc maltītēm un neēdot vai nedzerot aukstu tūlīt pēc karsta ēdiena, var ievērojami samazināt žagu rašanos. Tāpat jāizvairās no ieradumiem, kas liek norīt lieku gaisu, piemēram, košļājamās gumijas košļāšana vai smēķēšana.