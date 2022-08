Partijas “Latvija pirmajā vietā” valdes loceklis Vilis Krištopans. Foto: Paula Čurkste/LETA

“Latvija pirmā vietā” tiks pāri 5% barjerai rūkdami! Kovida afēra tiks izmeklēta un – ticiet man! – kāds tiks iesēdināts!” – Līcīša feļetons Ieteikt







Egils Līcītis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pēc cilvēku saprašanas Latvijas ekspremjeram Vilim Krištopanam (augstajā amatā bijis pirms 24 gadiem!) ap šo laiku vajadzēja sēdēt atpūtas krēslā māju čībās pie teļļuka, skatīties sporta pārraides, ucināt mazbērnus un pieskatīt, lai pastarīte Nikola pavisam neaizmaldās maldu ceļos pa progresīvo taku.

Taču nē! Pa pusei raķetes, pa pusei cilvēka Aināra Šlesera nemiera gara, nevaldāmā buļļa temperamenta un buldozera vilkmes parauts, Lielais Vilis atkal ir pamodināts, uzkurbulēts un pavedināts – ļāvies satricinājumiem, kas viņa vecumā var pat būt kaitīgi un iedragājoši veselībai!

Ekspremjers un vēlākais Floridas pensionārs, nepaskatījies savā dzimšanas apliecībā, iestājies kārtējā Šlesera projektētā partijā – vecā, nospeķotā listē un kandidē ar pirmo numuru tēvzemes Latgales vēlēšanu apgabalā.

Vai tad nu nav izmācīts ar iepriekšējiem Aināra sarīkotās bijušo premjeru partijas “panākumiem”, kad tie 2014. gada Saeimas vēlēšanās pat tuvu netika 5% barjeras slieksnim.

Tagad vēl kūpošām zolēm Vilis iebrāzās TV24 pārraides “Kārtības rullis” studijā taisnā ceļā no Aglonas Dievmātes debesbraukšanas svētkiem, kur, pūloties samangot jele kādu katoļticīgo piekrišanu, jāparādās ikkatram Latgales vēlēšanu sarakstu 1. numuram.

Stāstījumā skatītājiem atklājās pazīstamais Krištopana rokraksts – plātība un muldēšana kā pa ķešu. Jānomaina “viņi” visi pie varas – vietā jānāk citiem!

Šaubu nav – apgalvoja Lielais Vilis, – “Latvija pirmā vietā” tiks pāri 5% barjerai rūkdami! Kovida afēra tiks izmeklēta un – ticiet man! (divreiz pēc kārtas) – kāds tiks iesēdināts! – uzsvēra ekspremjers.

Mēs ar Aināru 100 dienās paveiksim to, ko “Vienotība” ar tās kloniem nav izdarījusi 20 gados! – Vilis lielījās.

Septembra partijas plēnumā tiks sastādīta “Latvija pirmā vietā” valdība pilnā sastāvā! Krištopans pats par galveno finansistu, svarcēlājs Ščerbatihs – jaunatnes un sporta lietu ministrs, Točs noteikti būs propagandas ministrs, dievbijīgais Mārcis Jencītis vadīs Reliģijas lietu ministriju un tad jau arī novecojušais baptistu mācītājs Baštiks atgriezīsies Bērnu un ģimenes lietu ministrijā par saldumu onkuli visiem Latvijas mazuļiem.

Dodiet man sviras, pedāļus un stūri, un es apgriezīšu pasauli otrādāk! – studijā kliedza vecais zēns Vilis, it kā Latvijas cilvēki degtu nepacietībā sagaidīt atpakaļ Krištopana laikus un Šlesera epohu – valdīšanas laimes gadu desmitgadi.

Abi taču nopēdojuši pie varas attiecīgi no 1993. un no 1998. gada. Krištopans ilgu laikposmu bijis gan Latvijas ceļinieks, gan dīvānzemnieku partijā. Tagad vecais mednieks šaudās ar pistongām – dodiet man iespēju reformēt Latviju.

Ka tik neaizreformējas pa Krievijas kooperācijas ceļu!

Kuram gan Latvijas drošībnieki dos pielaidi Šlesera “ēnu kabinetā”, kurš vēlēsies sadarboties ar Levita–Kariņa režīma nīdējiem.

Par laimi, TV24 ieradušies divi stipri sanitāri piecēla pamatīgi iekarsušo Lielo Vili, saņēma aiz elkoņiem un aizveda. Lai kas arī notiktu ar Krištopanu vēlēšanās vai palātā, paturēsim veco politiķi dziļi sirdī, labā piemiņā.

Bet kurš reāli izbijies no šādas ekspremjera bazūnēšanas?

Tā ir “Saskaņa”, kas baidās no visiem – no ždanokiešiem, no politiska jaunuļa Rosļikova un viņa “Solidaritātes”, no Šlesera spēka, no “Progresīvajiem” un pat no “Attīstībai/Par”, jo šajās vēlēšanās paredzama Urbanoviča–Ušakova rūpīgi koptā un audzētā cittautiešu elektorāta balsu pārdale.

Krievmīļu “Saskaņa” uz ilgiem gadiem bij monopolizējusi šo ganāmo pulku un pārvērtusi Saeimu par ērtu guļvietu 25 opozīcijas personām.

Tagad vieni konkurenti opozīcijas politiskajā pārapdzīvotībā grib gulētājiem noraut segu, otri pakampt spilvenu, trešie izvilkt palagu no mīkstajām cisām! Rijīgās invazīvās sugas Spānijas kailgliemeži rāpo šurpu, lai atņemtu vecajiem saskaņiešu krabjiem senču laiku mantojumu.

Kad izgaismojusies patiesība par ušakoviešu trekno runču ēdelību Rīgas domē, izbalējis mīts par “Saskaņas” sociāldemokrātismu.

Krievu savienība ir lielāki krievmīļi, un Rosļikovs daudz kareivīgāks, mūsdienīgākām metodēm strādājošs darbaļaužu aizstāvis, nekā pūt, ieskābt un bojāties sākušie saskaņieši.

Iedomājieties, kas jāpārdzīvo rēzeknietim Joņam Urbanovičam, kam visur – pagultē, drēbju skapī, istabaugšā – rādās rēgi, kas draud sagraut ilgstoši celto partijas pārticības ēku, noraut un saplucināt izkārto tautu draudzības karogu.

Tā arī notiks, ka no “Saskaņas” atšķels lielas balsotāju daļas un radīs agrāk varenajam, ietekmīgajam spēkam tādu disharmoniju, ka maz neliksies.