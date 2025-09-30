Veselības aprūpes ilgtspēja sākas ar cilvēkiem 0
“Mēness aptiekas” personāla direktore Baiba Pedraudze
Darba tirgū darbinieku deficīts vairs nav nākotnes iespējamība, bet šodienas realitāte, ar ko ikdienā saskaras lielākā daļa Latvijas uzņēmumu. Īpaši tas jūtams veselības aprūpes un pakalpojumu sektorā, kur darbinieku trūkums kļūst arvien izteiktāks un rada riskus arī iedzīvotāju piekļuvei veselības aprūpes pakalpojumiem. Priekšrocības iegūst tie darba devēji, kuri spēj piedāvāt gan konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas, gan arī ilgtspējīgu organizācijas kultūru – ar skaidru misiju, spēcīgām vērtībām un vidi, kas veicina profesionālo piepildījumu un darbinieku līdzdalību.
Nebaidīšos teikt, ka veselības aprūpes speciālisti – ārsti, ārsta palīgi, māsas, farmaceiti, farmaceita asistenti, – jau kļūst par deficītu darba tirgū. Sabiedrība noveco, pieprasījums pēc veselības aprūpes pakalpojumiem aug, bet trūkst speciālistu, kuri spētu to kvalitatīvi nodrošināt. Īpaši aktuāli tas ir pakalpojumu segmentos, kur speciālista konsultācija vai atbalsts jānodrošina nepārtrauktā režīmā un pakalpojumam jābūt pieejamam 24/7.
Aptiekas, neskaitot neatliekamo medicīnisko palīdzību stacionāros, principā šobrīd ir teju vienīgās salas visā veselības aprūpes sistēmā, kur jebkurš iedzīvotājs bez iepriekšēja pieraksta var vērsties, lai saņemtu tūlītēju konsultāciju veselības aprūpē. Tieši tāpēc farmaceitu un farmācijas speciālistu loma kopējā veselības aprūpes sistēmā un tās noturībā ir jo īpaši svarīga. Viņu zināšanas, empātija un spēja palīdzēt cilvēkam ietekmē ne tikai zāļu izvēli vai lietošanu, bet bieži arī lēmumu doties pie ārsta, sākt ārstēšanos vai mainīt dzīves paradumus.
Kur pazūd speciālisti?
Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka faktiskā bezdarba līmenis šā gada augusta beigās bijis 6,4 %, bet reģistrētais bezdarba līmenis – 4,9 %. Tas turpināja samazināties gan mēneša, gan gada griezumā. Tātad darba tirgū “brīvo” darba roku kļūst arvien mazāk un arī strādājošie darbinieki, īpaši pieprasītākajās profesijās, var būt prasīgāki pret saviem darba devējiem.
Farmaceitiskajā aprūpē šīs tendences jūtamas īpaši. Pieaug gan farmaceitu, gan farmaceita asistentu pieprasījums. Regulāri atvērti ir aptuveni 5 % vakanču, kas nozīmē, ka konkurence par profesionāļiem ir intensīva. Jāņem vērā, ka arī pieredzējušie kolēģi – seniori – var jebkurā brīdī lemt par darba gaitu noslēgšanu.
Tā kā darbinieku mainība ikvienam uzņēmējam arī veido izmaksas, kas var sasniegt pat 30 % no strādājošā gada algas, tad darba devējiem daudz lielāka uzmanība ir jāvelta savu darbinieku lojalitātei, motivācijai, iesaistei un labbūtībai. Alga joprojām ir svarīga, bet arvien biežāk redzam, ka nebūt ne izšķirošais faktors darbavietas izvēlē. Tomēr, pieaugot darbinieku deficītam, pieaug arī spiediens paaugstināt algu . Taču līdztekus situācijai darba tirgū, arī mūsu kā darba devēja uzdevums ir investēt atalgojuma fonda pieaugumā, lai tas spētu kompensēt inflāciju. Mūsu gadījumā pēdējo piecu gadu laikā atalgojumu fonds ir pieaudzis par vairāk nekā 60 % jeb vidēji par vismaz 2 miljoniem eiro gadā.
Vai darba vide ir jaunā alga?
Savā ikdienas darbā esam novērojuši, ka arvien būtiskāku lomu darbinieku izvēlēs veido profesionālās izaugsmes iespējas, organizācijas kultūra, vērtības. Protams, arī vide jeb fiziskā darba vieta, kurā darbinieks pavadīs savu ikdienu. Tā ir svarīga ne tikai iedzīvotājiem, kuri apmeklē aptieku, bet arī pašiem farmaceitiem un farmaceitu asistentiem. Tieši tāpēc, piemēram, pēdējos gados esam tik lielu uzmanību un arī investīcijas veltījuši aptieku labiekārtošanai un atjaunošanai. Četru gadu periodā “Mēness aptieku” atjaunošanā esam investējuši jau vairāk nekā 5 miljonus eiro, domājot gan par aptiekas apmeklētājiem, gan arī par darbiniekiem, lai farmaceitiem būtu ērti, patīkami un komfortabli strādāt un atpūsties.
26 000 mācību stundu – kāpēc tas atmaksājas?
Prasme mācīties jau šobrīd ir kļuvusi par vienu no galvenajiem soft skills, ko savos darbiniekos meklē ikviens darba devējs. Taču veselības aprūpes nozarē tālākizglītība un mācības ir pamatu pamats, lai darbinieks varētu saglabāt savu profesionālo kvalifikāciju. Tas ir arī jautājums par to, vai darbinieks vispār ir tiesīgs konsultēt un strādāt.
Mums kā darba devējam ir svarīgi, lai arī mūsu farmaceiti redzētu iespējas izaugsmei, jaunām zināšanām un iespējām gan ikdienas klientu farmaceitiskajā aprūpē, gan kopumā. Lai viņi varētu ikdienā izmantot ne tikai augstskolā apgūto, bet arī jaunākās tendences un pētījumus, sniedzot Latvijas iedzīvotājiem labāko iespējamo farmaceitisko aprūpi. Piemēram, 2024. gadā “Mēness aptiekas” kolēģi savā profesionālajā izaugsmē ar uzņēmuma atbalstu ir ieguldījuši vairāk nekā 26 000 mācību stundas.
Svarīgs instruments ir pārkvalifikācijas programmas, kas ļauj cilvēkiem no citām nozarēm kļūt par farmaceitu asistentiem vai farmaceitiem. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums cilvēkresursos – un katrs šāds speciālists atnes līdzi ne tikai zināšanas, bet arī jaunu motivāciju un pieredzi.
Darbs vai privātā dzīve? Abi!
Ne mazāk svarīga mūsdienās ir iekļaujoša vide. Veselības aprūpē strādā dažādu paaudžu un pieredžu cilvēki – no jauniem speciālistiem līdz kolēģiem, kuri atgriežas no darba ārzemēs vai pēc ilgākas karjeras pauzes. Pieņemt un izmantot šo dažādību ir ne tikai ētiska izvēle, bet arī stratēģiska priekšrocība, kas nodrošina lielāku elastību un inovāciju.
Mūsdienās arvien vairāk darbinieku sagaida, ka darba vieta palīdzēs saglabāt līdzsvaru ar privāto dzīvi. Ģimenei draudzīga politika, elastīgs darba laiks un iespēja strādāt tuvāk mājām vai savienot darbu ar mācībām kļūst par konkurences priekšrocību. To apliecina arī “Mēness aptiekas” saņemtā “Best Places To Work” jeb “Labākās darbavietas” sertifikāta rezultāti, kurā darbinieki uzsvēruši darba un privātās dzīves līdzsvaru kā vienu no būtiskākajiem faktoriem lojalitātei.
Latvijas darba devēji var būt pasaules līmenī
Noslēgumā gribu teikt, ka cilvēki nepaliek darbavietā tikai algas dēļ. Viņi paliek tur, kur redz jēgu, kur ir iespēja augt un kur viņu darbs tiek novērtēts. “Mēness aptiekas” jau ceturto gadu saņemtais “Best Places To Work” sertifikāts parāda, ka arī Latvijā iespējams sasniegt pasaules līmeņa darba vides standartus. Tas ir ceļš, ko mums un arī citiem darba devējiem jāturpina iet, ja gribam ne tikai piesaistīt, bet arī noturēt cilvēkus veselības aprūpē.
Taču cilvēkresursu noturēšana un attīstība veselības aprūpē nav tikai darba devēja rūpe – tā ir visas sabiedrības interese. Ilgtspējīga veselības aprūpe nav iespējama bez stipriem, motivētiem un atbalstītiem speciālistiem. “Mēness aptiekas” pieredze apliecina – ilgtspējīga veselības aprūpe sākas ar darbinieku attīstību, atbalstu un cieņu. Jo ieguldījums cilvēkos vienmēr atmaksājas sabiedrības veselībā.