Jau trīs gadus Latvijas iedzīvotājiem pieejama programma “Veselība” 0
Vairāku uzņēmumu sadarbībā izveidotā veselības aprūpes programma “Veselība” iedzīvotājiem ir daudzveidīgs atbalsts, kas izmantojams, apmeklējot ārstu, nodot analīzes laboratorijā un iegādājoties medikamentus vai citus aptiekas produktus. Trijos gados partneru – “Mēness aptiekas”, “Veselības centru apvienības” (VCA) vai “Centrālās laboratorijas” – lojalitātes programmai “Veselība” pievienojušies jau vairāk nekā 780 000 klientu. Pēc “Nielsen Consumer” 2025. gada datiem lojalitātes karte “Veselība” ir populārākā veselības aprūpē.
“Mūsu apņemšanās ir nodrošināt, lai mūsu sadarbībā tapusī unikālā programma “Veselība” atbalstītu Latvijas iedzīvotājus rūpēs par savu un tuvinieku veselību. Ar programmas klienta karti “Veselība” mēs sniedzam iespēju iedzīvotājiem gūt papildu ieguvumus veselībai, arī būtiski ietaupīt un atvieglojam ikdienas rūpes par veselību. Klienti augstu novērtē iespēju, saņemot farmaceitiskās aprūpes vai veselības aprūpes pakalpojumus, uzkrāt punktus un tos izmantot. Mūsu apkopotā informācija liecina, ka “Mēness aptiekas” klienti izmantojuši vidēji 80 % no uzkrātajiem punktiem. Šis rādītājs apliecina, ka tie ir patiešām noderīgi un programma tiek aktīvi izmantota un ir novērtēta iedzīvotāju vidū. Īpaši nozīmīgi tas ir mūsu klientiem ar ārstu jau noteiktām diagnozēm, kuriem karte nodrošina papildu priekšrocības, atbalstot viņu ikdienas terapiju un medikamentu iegādes procesu,” komentē “Mēness aptiekas” valdes priekšsēdētāja Vilma Fairclough.
“Veselības centru apvienības” valdes priekšsēdētāja Iveta Lāce uzsver, ka programma ir izstrādāta tā, lai nepārtraukti paplašinātu iespējas individualizētai pieejai veselības vajadzībām. “Mūsu kopīgs mērķis ir veicināt profilaksi, padarīt ārstēšanu pieejamāku un stiprināt personīgo atbildību par veselību. Sadarbībā ar programmas “Veselība” partneriem rūpējamies arī par iedzīvotāju veselībpratību, kas palīdzētu nodrošināt iespēju agrīni atklāt veselības riskus un efektīvāk ārstēt hroniskas slimības. Liela daļa klientu izmanto programmas Veselība piedāvājumu, kas sniedz būtisku atbalstu hronisku slimību pacientiem, nodrošinot plašākas iespējas ārstēšanās un profilakses procesā. Mēs turpinām paplašināt programmas iespējas. Fakts, ka tās lietotāju skaits aizvien pieaug, apliecina sabiedrības augsto interesi un pieaugošās rūpes par savu veselību,” uzsver I. Lāce.
Lojalitātes programma “Veselība” piedāvā īpašas priekšrocības arī laboratorisko izmeklējumu jomā. Klienti var izmantot uzkrātos bonusa punktus, norēķinoties par analīzēm, un tas padara profilaktiskos izmeklējumus pieejamākus. “Šogad, atzīmējot programmas trīs gadu jubileju, mēs piedāvājam veikt D vitamīna analīzi par īpaši draudzīgu cenu. Ģeogrāfiskā novietojuma un klimatisko apstākļu dēļ Latvijā D vitamīna deficīts ir izplatīta problēma. Turklāt sākotnēji tas var noritēt bez jebkādiem simptomiem, tādēļ analīze ir vienīgais drošais veids, kā precīzi noteikt vitamīna līmeni asinīs un laikus pasargāt sevi no deficīta radītajām sekām. Jāpiebilst, ka svētku mēneša īpašais piedāvājums ir tikai viens no daudziem nozīmīgiem piemēriem par priekšrocībām, ko sniedz vairāku uzņēmumu partnerībā realizētā programma “Veselība”,” norāda “Centrālās laboratorijas” valdes priekšsēdētāja Zane Kaktiņa.
Ar plašu veselības aprūpes pakalpojumu klāstu veselības lojalitātes programma ir pieejama nu jau vairāk nekā 370 vietās visā Latvijā – “Mēness aptiekā” (240), “Centrālajā laboratorijā” (108), “Veselības centru apvienībā” (26). Programmas “Veselība” izmantotāju pieaugums ir bijis salīdzinoši straujš un kopš pērnā gada ir palielinājies par aptuveni 150 000.
Pētījumu kompānijas “Nielsen Consumer” 2025. gada dati atklāj, ka veselības aprūpē klientu iecienītākā ir tieši programmas “Veselība” lojalitātes karte, rādītājos tikai nedaudz atpaliekot no Latvijā populārākajām mazumtirdzniecības uzņēmumu lojalitātes kartēm. Piemēram, no visiem aptieku klientiem Latvijā visvairāk – 63 % – atklājuši, ka viņiem ir programmas “Veselība” karte.
Programma “Veselība” arī hronisku slimību gadījumos
Programma “Veselība” radīta tā, lai aizvien varētu papildināt iespējas individualizētai pieejai veselības vajadzībām, un lielai daļai no tās dalībniekiem tas ir nozīmīgs atbalsts hronisku slimību gadījumos. Atsevišķas priekšrocības tiek piemērotas tieši klientiem ar jau noteiktām slimību diagnozēm, tādām kā multiplā skleroze, hipertensija, astma, cukura diabēts.
Programmā uzkrātos punktus var izmantot, lai segtu līdz pat līdz 50 % no pakalpojuma cenas, piemēram, par D vitamīna līmeņa analīzēm “Centrālajā laboratorijā” vai arī līdz pat 50 % ārsta konsultācijai “Veselības centru apvienībā”. Programma ietver visus ambulatorās veselības aprūpes cikla pakalpojumus, ko piedāvā veselības uzņēmumi – programmas partneri – pakalpojumus un aptieku produktus veselībai un profilaksei, diagnostikai un ambulatorajai ārstēšanai, kā arī dažādus rehabilitācijas un citus pakalpojumus, lai atbalstītu veselīgu dzīvesveidu. Lai pieteiktos dalībai, jāapmeklē kādu no “Mēness aptiekām”, “Centrālās laboratorijas” filiālēm vai VCA klīnikām.
Atzīmējot programmas jubileju, VCA “Veselība” klientiem kardiologa pirmreizējā vizīte, elektrokardiogramma ar 12 novadījumiem, fizikālās terapijas procedūras un vēl citi pakalpojumi ir pieejami ar atlaidi. Savukārt “Mēness aptieka”, rūpējoties par programmas dalībnieku veselību un labbūtību, piedāvā svētku atlaides pieprasītākajiem uztura bagātinātajiem un aptiekas kosmētikai.