Ar emocionālu 3D zīmējumu pilsētvidē “Labsirdības misija” aicina atbalstīt mobilitāti bērniem ar īpašām vajadzībām 0
Sākot ilgtermiņa labdarības programmu “Labsirdības misija”, “Mēness aptieka” ar Latvijas Bērnu fonda starpniecību finansiāli atbalstīs palīglīdzekļu iegādi mobilitātei bērniem ar īpašām vajadzībām, aicinot iesaistīties arī sabiedrību. Šis aicinājums ietverts iespaidīga mēroga 3D pilsētvides zīmējumā Āgenskalna laukumā, Rīgā, Nometņu ielā 64, simboliski mudinot pārvarēt šķēršļus un paplašināt bērnu un viņu ģimeņu iespējas.
Lai palīdzētu valstij uzlabot situāciju veselības un sociālā atbalsta jomā, kur valsts iespējas ne vienmēr spēj nosegt visas vajadzības, “Mēness aptieka” ir izveidojusi sociālās atbildības programmu “Labsirdības misija”, pirmo posmu īstenojot sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu – līdzfinansējot tehnisko palīglīdzekļu iegādi mobilitātei bērniem ar īpašām vajadzībām, lai viņiem būtu pieejamāka plašā pasaule ikdienas gaitām, spēlēm, mācībām, draugiem. Iedzīvotāju vērtējumā bērniem ar īpašām vajadzībām nepieciešams lielāks atbalsts un resursi labākai iekļaušanai sabiedrībā, liecina “Mēness aptiekas” un “Norstat” veiktā aptauja*.
Reinis Uzulnieks, labklājības ministrs: “Katram bērnam ir tiesības uz pilnvērtīgu dzīvi un iespējām attīstīties, neatkarīgi no viņa veselības stāvokļa. Mobilitāte ir būtisks priekšnosacījums bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanai sabiedrībā – tā ļauj apmeklēt skolu, satikt draugus un piedalīties ikdienas dzīvē. Valsts dara daudz, taču ar sabiedrības un uzņēmumu atbalstu mēs kopā varam paveikt vēl vairāk. Šāda iniciatīva kā “Labsirdības misija” ir labs piemērs, kā sirds un rīcība spēj paplašināt bērnu un ģimeņu iespējas.”
Programmā “Labsirdības misija” “Mēness aptieka” Latvijas Bērnu fondam ziedos 10 centus par katru aptiekā iegādāto produktu ar “Labsirdības misijas” zīmi. Tāpat arī vairākās aptiekās izvietotas ziedojumu kastītes.
Vilma Fairclough, “Mēness aptiekas” valdes priekšsēdētāja: “Mēs apzināmies, ka kopā ar partneriem un sabiedrību varam paveikt ļoti daudz. Pat uzbūvēt tiltu, kas palīdz pārvarēt grūtības! Latvijas valsts bērniem ar īpašām vajadzībām sniedz nozīmīgu atbalstu. Tomēr dažkārt ikdienas mobilitātei ģimenēm kopā ar bērniem vajag vairāk, nekā valsts spēj sagādāt. Mūsu “Labsirdības misijā” tagad var iesaistīties ikviens – gan izvēloties preces ar “Labsirdības” zīmi “Mēness aptiekā”, gan ar ziedojumu. Lai radītu drošu un stabilu pamatu misijas sākumam, “Mēness aptieka” ziedo Latvijas Bērnu fondam 10 000 eiro. Palīdzot konkrētiem bērniem un ģimenēm, kopīgi palīdzēsim labsirdībai sabiedrībā ceļot no sirds uz sirdi. Mēs ticam, ka tā būs vērtība Latvijai!”
Līdzfinansējums ir pieejams gan ģimenēm, kas šobrīd jau gaida rindā kompensāciju individuāli pielāgotiem autosēdeklīšiem, gan jauniem pieprasījumiem, kam līdz ar “Labsirdības misijas” aizsākumu var pieteikties Latvijas Bērnu fondā.
Andris Bērziņš, nodibinājuma “Latvijas Bērnu fonds” valdes loceklis: “Patiess prieks, ka “Mēness aptieka” nāca klajā ar “Labsirdības misijas” iniciatīvu. No ģimeņu skatu punkta šis atbalsts nav tikai praktiska palīdzība – tas ir apliecinājums, ka sabiedrībai rūp viņu bērnu iekļaušanās un pilnvērtīga dzīve. Bērniem ar īpašām vajadzībām mobilitāte nozīmē iespēju doties uz skolu, tikties ar draugiem, piedalīties aktivitātēs un justies līdzvērtīgiem. Savukārt vecākiem tas dod drošības sajūtu, ka viņi nav vieni ar savām rūpēm. Latvijas Bērnu fonds augsti vērtē, ka “Labsirdības misija” sākas ar konkrētu un praktisku soli – tehnisko palīglīdzekļu pieejamības paplašināšanu. Tā ir sadarbība, kas sniedz tiešu labumu ģimenēm un bērniem, un vienlaikus veido plašāku sabiedrības izpratni par iekļaujošas vides nozīmi.”
Ģimenes, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām, nereti saskaras ar mobilitātes ierobežojumiem. Tāpēc “Mēness aptieka” programmu ir sākusi ar konkrētu un praktisku risinājumu, atbalstot tehnisko palīglīdzekļu iegādi mobilitātes veicināšanai – piemēram, līdzfinansējot bērnu vajadzībām pielāgotu autosēdeklīšu izgatavošanu. Šobrīd valsts finansē autosēdeklīšus, kas ne vienmēr ir individuāli pielāgoti bērnu vajadzībām (piemēram, specifiski izmēri, galvas balsts, pozicionēšanas iespējas), un to pielāgošanai pieejamais finansējums visas vajadzības nesedz, tāpēc būs pieejams “Labsirdības misijas” līdzfinansējums.
“Labsirdības misijā” aicina doties ar iespaidīga mēroga 3D zīmējumu pilsētvidē
Lai rosinātu sabiedrību pievērst uzmanību bērnu ar īpašām vajadzībām mobilitātei un aicinātu iesaistīties atbalsta sniegšanā, Āgenskalna laukumā ir izveidots iespaidīga mēroga 3D pilsētvides zīmējums, kas simboliski aicina aizdomāties par šķēršļiem, ko ikdienā nākas pārvarēt bērniem ar īpašām vajadzībām. Zīmējuma centrā ir tilts, kas šķērso dziļu aizu, vizuāli radot pāreju uz plašāku pasauli – soli pa solim, ja kāds palīdz, simboliski atgādinot, ka iespējas sasniedzamas ar sabiedrības atbalstu un līdzdalību.
Sabiedrības labsirdība ir liels resurss
80 % iedzīvotāju iesaistās labdarības un ziedojumu iniciatīvās, liecina “Mēness aptiekas” un pētījuma aģentūras “Norstat” veiktā aptauja, visbiežāk atbalstot projektus, kuriem ir skaidrs un konkrēts mērķis.
Sabiedrības vairākums arī piesardzīgi vērtē pieejamos atbalsta resursus bērniem ar īpašām vajadzībām – 14 % iedzīvotāju uzskata, ka bērniem ar īpašām vajadzībām tiek nodrošināti pietiekami resursi pilnvērtīgai integrācijai sabiedrībā, savukārt 41 % iedzīvotāju uzskata, ka tiek nodrošināta tikai neliela daļu no nepieciešamā. 26 % vērtējumā pieejamie resursi ir absolūti nepietiekami un katram piektajam nav viedokļa šajā jautājumā.
Reprezentatīvu sabiedriskās domas aptauju 2025. gada augustā veica pētījumu aģentūra “Norstat”, visā Latvijā aptaujājot 1017 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.