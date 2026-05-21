Kardiologs Andris Skride: Novēlota rīcība un sadrumstalota aprūpe – klupšanas akmeņi sirds veselības jomā
Sirds un asinsvadu slimības ir viens no galvenajiem priekšlaicīgas mirstības cēloņiem Latvijā. Liela daļa problēmas slēpjas veselības aprūpes sistēmas nespējā laikus atklāt riskus, nodrošināt ārstēšanu un uzraudzīt pacientus, kuri piedzīvojuši infarktu, insultu vai dzīvo ar hroniskām veselības problēmām. Kardiologs, Profesora Skrides Sirds klīnikas vadītājs Andris Skride uzsver: bez koordinētas pieejas, agrīnas diagnostikas un pārdomātas rehabilitācijas sistēmas situāciju būtiski uzlabot neizdosies.
Nepietiekamu finansējumu veselības aprūpei jūt ne tikai ārsti, bet arī pacienti
Saskaņā ar OECD datiem 2025. gadā mirstība 30 dienu laikā pēc akūta miokarda infarkta Latvijā sasniedza 13,5 %, kamēr OECD vidējais rādītājs bija divreiz mazāks – 6,5 %. Vēl lielāka plaisa vērojama mirstības rādītājos pēc insulta: Latvijā – 17,3 %, OECD valstīs vidēji – 7,7%.
“Šie skaitļi nav tikai statistika. Tie atspoguļo ļoti konkrētus izaicinājumus – cik ātri pacients nonāk līdz ārstēšanai, cik koordinēta ir aprūpe pēc izrakstīšanās no slimnīcas, vai cilvēks saņem nepieciešamo rehabilitāciju un uzraudzību,” skaidro kardiologs Andris Skride.
Latvija veselības aprūpei tērē ievērojami mazāk – 7,6 % no IKP – nekā OECD valstis vidēji (9,3 %). Latvijā uz 1000 iedzīvotājiem ir mazāk praktizējošu ārstu un it īpaši medmāsu.
“Uz papīra tie ir skaitļi un statistika, taču katrs pacients to izjūt gluži praktiski, gaidot garās rindās uz izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām, diagnozi iegūstot novēloti, kad slimības jau ielaistas, un nesaņemot pietiekamu uzraudzību hronisku slimību gadījumā. Bet kardioloģijā laiks nozīmē dzīvību,” norāda Andris Skride.
Viņš uzsver, ka personāla trūkums īpaši ietekmē tieši ilgtermiņa pacientu aprūpi – cilvēkus ar hipertensiju, sirds mazspēju, sirds ritma traucējumiem un citām hroniskām diagnozēm, kuriem nepieciešama regulāra ārstu uzraudzība.
Agrīna riska noteikšana Latvijā joprojām nedarbojas pilnvērtīgi
Kā liecina pacientu organizāciju un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati, SCORE jeb agrīnas sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanas sistēma, kas tiek izmantota, lai identificētu personas ar augstu sirds slimību risku un laikus uzsāktu profilakses pasākumus, Latvijā nedarbojas pilnvērtīgi. Ģimenes ārsti to ne vienmēr aktīvi piedāvā, savukārt pacienti bieži vien par šādu iespēju nemaz nezina.
“Kardioloģijā profilakse ir daudz efektīvāka nekā ārstēšana pēc infarkta vai insulta. Ja cilvēks savus riskus uzzina tikai pēc akūta notikuma, mēs jau esam nokavējuši ļoti svarīgu posmu,” uzsver Andris Skride. Viņaprāt, nepieciešama daudz aktīvāka sabiedrības informēšana un vienota pieeja risku skrīningam ģimenes ārstu praksēs.
Valsts 2026.–2027. gada rīcības plānā norādīts, ka pērn aprīļa sākumā uz valsts apmaksātu ehokardiogrāfiju 72 % pacientu nācās gaidīt ilgāk par trim mēnešiem. Savukārt kardiologa konsultāciju ātrāk par 10 dienām piedāvāja tikai viena ārstniecības iestāde, bet 29 % pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas rindas pārsniedza pat piecus mēnešus.
“Pieci mēneši pacientam ar progresējošu sirds mazspēju vai ritma traucējumiem var būt ļoti ilgs laiks. Šeit ir būtiski saprast, ka ne visiem pacientiem ir vienāds riska līmenis, taču diemžēl pacienti gan ar dzīvībai bīstamām, gan nelielām veselības problēmām gaida vienā un tajā pašā rindā. Nepietiekama pacientu prioritizēšana ir viena no lielākajām sistēmas problēmām,” saka Andris Skride.
Sirds pacientiem nepieciešama koordinēta aprūpe arī pēc akūta notikuma
Daudziem pacientiem ar sirds slimībām vienlaikus ir arī diabēts, nieru slimības, HOPS vai citas hroniskas diagnozes. Taču praksē pacientam bieži vien pašam jāmeklē speciālisti, jāorganizē izmeklējumi un jāapkopo informācija.
“Pacientam nevajadzētu kļūt par sava ārstēšanas procesa koordinatoru. Šobrīd sistēma ir ļoti sadrumstalota, un tas rada papildu riskus. Viens no galvenajiem risinājumiem varētu būt multidisciplināra pieeja un labāka datu apmaiņa starp speciālistiem,” uzsver kardiologs.
Valsts plānā īpaši izcelta arī rehabilitācijas nozīme pēc infarkta, insulta vai pacientiem ar hroniskām sirds slimībām.
“Pacientiem nepieciešama strukturēta novērošana, rehabilitācija un atkārtotu notikumu profilakse. Pastāv kļūdains uzskats, ka ārstēšana beidzas brīdī, kad pacients izrakstīts no slimnīcas. Patiesībā tieši pēc tam sākas ļoti svarīgs posms ar dzīvesveida maiņu, medikamentu lietošanu un atkārtotu notikumu novēršanu,” skaidro Andris Skride.
Viņš uzsver, ka bez pieejamas rehabilitācijas un regulāras uzraudzības samazināt mirstību no sirds un asinsvadu slimībām Latvijā būs ļoti grūti. Pārmaiņas kļūs iespējamas vien tad, ja vienlaikus tiks stiprināti visi sistēmas posmi – profilakse, diagnostikas pieejamība, rehabilitācija un pacientu izglītošana.
“Sirds veselība nav tikai mediķu jautājums. Tā ir visas sabiedrības un valsts prioritāte – no profilakses līdz rehabilitācijai. Jo savlaicīgāk rīkosimies, jo vairāk dzīvību varēsim glābt,” rezumē Profesora Skrides Sirds klīnikas vadītājs Andris Skride.