Par Latvijas mīlētāko aptieku zīmolu atzīta “Mēness aptieka” 0
“Mēness aptieka” 2025. gadā ir mīlētākais, kvalitatīvākais, zaļākais, izdevīgs, cilvēcīgākais un sabiedrībā visrezonējošākais aptieku zīmols Latvijā, kurš visvairāk patīk iedzīvotājiem un visu Latvijas mīlētāko zīmolu kopvērtējumā ieņem 15. vietu. Šī atzinība saņemta, balstoties uz sabiedrības aptauju Baltijā plašākā zīmolu un dzīvesstila pētījuma “Brand Capital” ietvaros.
Farmaceitu profesionālisms, uzticība un rūpes par sabiedrības veselību ir iemesli, ar ko “Mēness aptieka” atkārtoti gūst atsaucību Latvijas iedzīvotāju sirdīs.
“Mēness aptieka” jau 12 gadu pēc kārtas un šogad ar īpaši pārliecinošu pārsvaru (gandrīz 16 procentpunktiem) atzīta par mīlētāko zīmolu nozarē, apliecinot iedzīvotāju uzticību un augsto novērtējumu farmaceitu profesionālajam darbam. “Mēness aptiekai” ir ievērojami labākie rādītāji, vērtējot tās rezonansi sabiedrībā – kā zīmols reaģē uz iedzīvotājiem aktuālām tēmām un notikumiem. Aptieku zīmolu vidū iedzīvotāji visaugstāk novērtējuši “Mēness aptiekas” sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī cilvēcīgumu un zaļumu. Visvairāk (42 %) pētījumā aptaujāto iedzīvotāju apliecinājuši, ka viņiem patīk tieši šis aptieku zīmols.
“Mūsu klientu viedokļi ir īpaši vērtīgi, jo tos sniedz Latvijas iedzīvotāji. Mēs no sirds esam pateicīgi ikvienam, kurš mums uzticējis savas rūpes par veselību, jo tieši šī uzticība mūs iedvesmo un motivē ik dienu. Mēs ticam, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam pienākas ne tikai profesionālas konsultācijas un atbalsts, bet arī sirsnība un cilvēcīga attieksme. Pateicoties mūsu farmaceitu ikdienas darbam un neatlaidībai, šī pārliecība kļūst par realitāti. Viņu zināšanas, atbildība un sirsnīgā vēlme rūpēties ir mūsu darba pamats, un mēs esam ļoti pateicīgi par viņu nesavtīgo ieguldījumu sabiedrības labā. Tieši šī kopīgā sadarbība – Latvijas iedzīvotāju uzticība un mūsu komandas profesionalitāte – ļauj mums būt iemīļotākajam aptieku zīmolam Latvijā. Par to mēs lepojamies, jūtamies pazemīgi un pateicīgi,” saka “Mēness aptiekas” valdes priekšsēdētāja Vilma Fairclough.
“Mēness aptieka” ir ne vien visā Latvijā labi ieejams aptieku zīmols, bet arī aktīvs veselības izglītības un profilakses iniciatīvu atbalstītājs. Iedzīvotāji regulāri izmanto farmaceitu konsultācijas, bezmaksas veselības pārbaudes un piedalās uzņēmuma organizētajās sabiedrības veselības kampaņās, kā arī veido un realizē dažādas sociālās atbildības aktivitātes iedzīvotāju veselībai, labbūtībai, iekļaujošas vides veicināšanai. “Mēness aptieka” rūpējas par medikamentu drošu pieejamību un ilgstoši nodrošina nederīgo medikamentu savākšanu utilizācijai.
Zīmola vērtības garants ir profesionālie “Mēness aptiekas” farmaceiti un farmaceita asistenti. Uzņēmums rūpējas par saviem darbiniekiem, atbalstot profesionālo izglītību un izaugsmi, radot ērtu un drošu darba vidi, veicinot draudzīgumu darbinieku ģimenēm un veselīga dzīvesveida aktivitātes. Augstais iedzīvotāju novērtējums apliecina “Mēness aptiekas” nozīmi Latvijas veselības aprūpes sistēmā – farmaceiti ir pieejami visā valstī, sniedzot profesionālu padomu, atbalstu un cilvēcīgu attieksmi. Uzņēmums starptautiski novērtēts ar labākās darbavietas atzinumu programmā “Best Places To Work”.
“Mēness aptieka” rūpējas par farmaceitiskās aprūpes tradīciju un aptieku kultūras vērtību iedzīvināšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm; šogad saņemta Latvijas Būvniecības gada balva vitrāžai “Dziesma” Mēness aptiekā “Kamēlija”.
“Mēness aptieka” ir pieejamākais aptieku zīmols Latvijā ar vairāk nekā 240 aptiekām, kur strādā vairāk nekā 750 farmaceiti un farmaceita asistenti. Uzņēmums nodrošina plašu recepšu un bezrecepšu zāļu, uztura bagātinātāju un veselības produktu klāstu, kā arī farmaceitisko aprūpi, kas balstīta uz profesionālām zināšanām un rūpēm par iedzīvotāju veselību. “Mēness aptieka” regulāri īsteno kampaņas sabiedrības veselībai (veltot sirds un asinsvadu, mentālās veselības, cukura diabēta pacientu, sievietes veselības un citiem jautājumiem), kā arī bezmaksas profilaktiskās pārbaudes, lai sekmētu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi.