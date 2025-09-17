Jau ceturto gadu “Mēness aptieka” saņem starptautisku “Labākās darba vietas” novērtējumu 0
“Mēness aptieka” saņēmusi starptautiskās programmas “Best Places To Work” jeb “Labākās darba vietas” atzinumu, tādējādi jau ceturto reizi apliecinot sevi kā mūsdienīgu, klientu un darbinieku mīlētu un novērtētu farmācijas uzņēmumu. Analizējot darba vietu raksturojošos aspektus, darbinieki izcēluši un visaugstāk šogad novērtējuši vadības sadarbību ar komandu dažādos departamentos, izaugsmes iespējas, kā arī atvērtību jauninājumiem un iesaisti ilgtspējīgos aptiekas attīstības projektos.
“Katrs mūsu panākums sākas ar mūsu cilvēkiem – mūsu farmaceitiem, farmaceitu asistentiem un visiem kolēģiem, kuri dzīvo saskaņā ar mūsu vērtībām un ikdienas darbā realizē apņemšanos pret sabiedrību. Šī atzinība rada mums motivāciju turpināt virzīties uz priekšu: atbalstīt mūsu darbiniekus, uzlabot mūsu darba vietu un atrast labākos veidus, kā rūpēties par mūsu sabiedrību. Mūsu mērķis ir vienkāršs un vienlaikus ļoti svarīgs – nodrošināt farmaceitisko aprūpi, uz kuru cilvēki patiesi var paļauties savai veselībai un labsajūtai.
Mēs lepojamies ar šo atzinību un uzskatām to par iedvesmojošu. Radot vislabāko vidi mūsu aptiekās, mēs nodrošinām, ka mūsu darbinieki jūtas atbalstīti. Tikai tad viņi var sniegt vislabāko aprūpi mūsu klientiem un pacientiem. Rūpes par mūsu cilvēkiem ir veids, kā mēs radām veselīgāku Latviju,” par starptautisko labākas darba vietas atzinumu ir gandarīta “Mēness aptiekas” valdes priekšsēdētāja Vilma Fairclough.
“Mēness aptieka” ir līdz šim vienīgais farmācijas uzņēmums Latvijā, kas ir veiksmīgi pretendējis un, aizvien uzlabojot vērtējuma rezultātus, jau ceturto reizi atkārtoti ieguvis starptautisko “Best Places To Work” sertifikātu. To piešķir labākajām darbavietām pasaulē, izvērtējot darbinieku apmierinātību ar uzņēmuma vadību, vērtībām, personāla vadību, atalgojumu un citiem labumiem, kolēģiem un gaisotni uzņēmumā, iespēju sabalansēt darba un privāto dzīvi, kopējo piesaisti uzņēmumam un uzņēmuma ietekmi uz norisēm sabiedrībā. Kopumā sertifikācijas procesā dažādā veidā tiek vērtēti astoņi uzņēmuma darba vides aspekti.
“Mērķtiecīgā, nepārtrauktā attīstībā balstīts komandas darbs rada mums iespēju gūt šādu panākumu. Programmas “Best Places To Work” izvērtējuma ietvaros veiktā uzņēmuma kā darba vietas daudzpakāpju analīze ir īpašs mūsu darbības procesu audits, un atzinīgais novērtējums apliecina, ka patiesi atbilstam labākās darbavietas statusam. Mēs rūpīgi iepazīstamies ar vērtējumu un ņemam vērā programmas ekspertu ieteiktās rekomendācijas. Atzinība mudina tiekties augstāk un vēl pilnveidoties, lai atbilstoši jaunākajām tendencēm personāla attīstībā un nozares darba vidē uzņēmums būtu darbiniekiem vislabākais un farmācijas nozarē izvēle numur viens,” pauž “Mēness aptiekas” personāla direktore Baiba Pedraudze.
“Ik dienu mūsu kolēģi ar savu darbu palīdz cilvēkiem. Tas ir misijas darbs, un, lai to paveiktu, ir svarīgi visi nepieciešamie apstākļi, atbalsts un profesionāla sadarbība. Mūsu kolēģi ir profesionāli, atbalstoši un iedvesmojoši. Savukārt kopā uzņēmumā rūpējamies, lai būtu gan vēlamie praktiskie apstākļi, laba gaisotne, izaugsmes iespējas. Kopīgā darba vērība mūs saliedē kā komandu. Spilgtākie brīži ikdienas darbā saistās ar kolēģu sasniegumiem un klientu pateicību. Kā sertificēta farmaceite es patiesi apzinos, šogad ar vēl labākiem rādītājiem iegūtais starptautiskais atzinums apliecina – ja ir vēlme strādāt stabilā uzņēmumā, kas nemitīgi attīstās, kur iespējama nozīmīga izaugsme, to noteikti var piepildīt “Mēness aptiekā”!” atzīst farmaceite ar vairāk nekā 10 gadu darba stāžu uzņēmumā, “Mēness aptiekas” valdes locekle Jeļena Petrišina.
Programmas “Best Places To Work” 2025. gada izvērtējums atklāj, ka “Mēness aptiekas” lielākā vērtība ir kolektīvs, darbinieku skatījumā vadība strādā ar cieņu vienam pret otru – 87 % ir novērtējuši tieši komandas darbu.
Novērtējuma atzinums liecina, ka darbinieki “Mēness aptiekā” jūtas sadzirdēti un novērtēti un lepojas ar to, ko paveic uzņēmums; 82% ir pilnībā pārliecināti turpināt darbu tieši šajā uzņēmumā. Programmas izvērtējums atklāj arī stabilas uzņēmuma izaugsmes tendences.
Vairums (84 %) darbinieku lepojas, ar “Mēness aptiekas” veikto sociālās atbildības labā.
Viens no astoņiem aspektiem, ko vērtēja eksperti, ir nodarbināto dažādība, un šeit vērtējums palielinājies par 20 % sasniedzot 91 %. Ar būtisku atzinību darbinieki novērtējuši uzņēmumā īstenotās mācības un tālākizglītības iespējas.