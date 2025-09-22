Uzklausām farmaceita padomu: zāles un piens – kad tie kopā neder 0
Lai tableti vai kapsulu būtu vieglāk norīt, parasti tai kaut no uzdzeram. Gan dati, gan arī veselības aprūpes speciālistu pieredze liecina, ka nākamais biežāk lietotais šķidrums aiz ūdens ir piens. Piens un antibiotikas, zāles pret osteoporozi un citi medikamenti? Kā zāles ir patiešām droši lietojamas, vislabāk zina skaidrot farmaceiti. Ieklausīsimies “Mēness aptiekas” sertificētās farmaceites Jutas Namsones padomos.
Piens un piena produkti ir svarīga veselīgas ēdienkartes sastāvdaļa. Lielākā daļa tos patērē katru dienu, jo īpaši bērni un vecāka gadagājuma cilvēki. Augsto uzturvērtību nodrošina olbaltumvielas un šajos produktos esošais kalcijs, bez kura nav iedomājama kaulu veselība un D vitamīna absorbēšana. Lai arī daudzi pienu, kefīru vai paniņas uzskata par dzērieniem, uztura speciālisti tos vērtē kā ēdienu, jo sevišķi, ja minētie produkti vai jogurts ir ar augstu tauku procentu un, pavisam noteikti, ja tie ir saldināti.
Taču jāņem vērā, ka dažas zāles var nelabvēlīgi reaģēt ar pienu un piena produktiem, izraisot vai nu sliktāku medikamentu uzsūkšanos organismā, vai kalcija līmeņa izmaiņas asinīs. To svarīgi zināt visos gadījumos, kad vien jālieto zāles, bet noteikti jāatgādina cilvēkiem gados. Tas tādēļ, ka piena, jo sevišķi, skābpiena produkti ir īpaši rekomendējami mūža otrajā pusē. Tie ir viegli sagremojami un piedāvā tik svarīgās labās baktērijas. Taču vienlaikus gadu gaitā ir uzkrātas dažādas veselības problēmas, daudziem ir pat vairākas hroniskas kaites, kas kontrolējamas ar regulāru medikamentu lietošanu.
“Lai arī par pareizu zāļu lietošanu farmaceiti konsultē visus aptiekas klientus, taču multimorbīdo pacientu (tādu, kam vienlaikus ir vairākas slimības) konsultēšanai ir jāvelta vairāk laika, jo katrs lietotais medikaments var prasīt citādu tā ieņemšanas veidu,” stāsta “Mēness aptiekas” sertificētā farmaceite Juta Namsone. “Tas nozīmē, ka svarīgi ir ne tikai zāles iedzert tām paredzētajās diennakts stundās un lietot atbilstošās devās, bet arī ievērot nosacījumus, vai tās jālieto pirms, pēc vai ēšanas laikā, tāpat paskaidrot, ar ko tās var mijiedarboties un kāda tādos gadījumos ir lietošanas shēma.”
Farmaceite uzsver, ka vislabāk zālēm uzdzert ūdeni, turklāt pietiekamā daudzumā, taču pieredze liecina, ka daudziem cilvēkiem ūdens “negaršo” un tad pacienti improvizē ar sulām vai piena produktiem. Tāpat, izlasot zāļu pamācībā, ka tās nedrīkst lietot tukšā dūšā, taču jāieņem tieši tagad un ēdienreizei nav gana daudz laika, šķiet laba doma apēst jogurta trauciņu vai izdzert glāzi kefīra.
Ir medikamenti, kam tas nekaitēs, bet noteikti ir vērts apspriest zāļu grupas, kas ar pienu “nedraudzējas”.
Antibiotikas
Zinām, ka pirms antibiotiku atklāšanas, pat neliels ievainojums varēja kļūt letāls, bet daudzas kaites, piemēram, tuberkuloze, bija līdzvērtīgas nāves spriedumam. Tādējādi varam uzskatīt, ka antibiotikas ir īstas dzīvības glābējas, ja pie vainas ir bakteriāla infekcija. Tomēr ir daudzi antibiotiku preparāti, ko nevajadzētu lietot kopā ar piena produktiem, jo kalcijs var samazināt organisma spēju efektīvi izmantot zāles. Proti, šī nevēlamā mijiedarbības efekta dēļ, ārsta nozīmētā deva var izrādīties par mazu.
Farmaceite iesaka: “Ievērojiet vismaz divu stundu intervālu starp antibiotiku un piena produktu lietošanu. Noteikti jautājiet farmaceitam, lai pārliecinātos, vai jums izrakstītās antibiotikas ir lietojamas vienlaikus ar piena produktiem.”
Vairogdziedzera medikamenti
Vairogdziedzera izstrādātie hormoni piedalās svara regulēšanā, ķermeņa temperatūras uzturēšanā, kā arī matu un nagu augšanas nodrošināšanā. Vairogdziedzera darbības traucējumi var izpausties ar enerģijas trūkumu un hronisku nogurumu. Miljoniem cilvēku visā pasaulē lieto medikamentus hipotireozes (pazeminātas vairogdziedzera darbības) ārstēšanai. Šie preparāti aizstāj trūkstošo vairogdziedzera hormonu un ir pacientiem ļoti svarīgi. Dažu šo zāļu lietošana kopā ar piena produktiem vai ar kalciju saturošiem uztura bagātinātājiem, var samazināt zāļu uzsūkšanos.
Farmaceite iesaka nogaidīt četras stundas pēc zāļu lietošanas un tikai tad ēst piena produktus.
Dzelzi saturoši bezrecepšu medikamenti un uztura bagātinātāji
Anēmijas ārstēšanai izmanto dzelzi saturošus preparātus. Tos vislabāk lietot tukšā dūšā vai ar nelielu daudzumu ēdiena, jo tā tie labāk uzsūksies. Tomēr pārliecinieties, ka tas nav piena produkts ar augstu kalcija saturu, jo tie var mijiedarboties ar zālēm.
Farmaceites ieteikums: “Noteikti ievērojiet aptuveni divu stundu intervālu starp dzelzs preparātu un piena produktu vai kalcija lietošanu.”
Zāles pret osteoporozi
Osteoporoze ir stāvoklis, kas bieži sastopams gados vecākiem cilvēkiem, galvenokārt sievietēm. To raksturo kaulu masas samazināšanās – tie kļūst plānāki un trauslāki, palielinās kaulu lūzuma risks.
Ir zināms, ka piena produkti, kā arī citi pārtikas produkti ar augstu kalcija saturu vai bagātināti ar to, piemēram, sula, var mazināt zāļu uzsūkšanos.
Farmaceites ieteikums: ”Ja lietojat zāles osteoporozes ārstēšanai, noteikti nogaidiet vairākas stundas, pirms dzerat pienu vai ēdat piena produktus.”
Litijs
Litija sāļi mazina mānijas epizodes cilvēkiem ar bipolāriem traucējumiem, stabilizējot viņu stāvokli. Dažreiz litiju saturošas zāles izraksta citu psihisku slimību, piemēram, depresijas vai šizofrēnijas, ārstēšanai. Ilgstoša litija lietošana var izraisīt kalcija uzkrāšanos organismā.
Farmaceites ieteikums: “Ja lietojat šādus medikamentus, konsultējieties ar ārstu, vai jums vajadzētu samazināt vai izvairīties no piena produktu lietošanas, vai arī noteikt laika ierobežojumus piena produktu uzņemšanai.”
HIV medikamenti
Šī slimība nav nekāds retums un miljoniem cilvēku visā pasaulē ir cilvēka imūndeficīta vīruss. Šobrīd, pateicoties zāļu terapijai, HIV vairs nav tik iznīcinoša kaite kā vēl pirms dažām desmitgadēm. Taču zināms, ka piena produkti un kalciju saturoši uztura bagātinātāji, ja tos lieto ar dažām zālēm šis slimības kontrolei var mazināt zāļu uzsūkšanos organismā.
Farmaceites ieteikums: “Preparātus, kam fiksēta šāda mijiedarbība, ieteicams lietot divas stundas pirms vai sešas stundas pēc jebkādu kalciju saturošu pārtikas produktu vai uztura bagātinātāju lietošanas.”
No piena nav jābaidās!
Kopsavelkot – nelietojiet antibiotikas vai medikamentus HIV, osteoporozes, mentālās veselības, anēmijas un vairogdziedzera slimību ārstēšanai paredzētos medikamentus kopā ar piena produktiem. To kombinēšana var mainīt kalcija vai medikamentu līmeni asinīs.
“Jums nav pilnībā jāizvairās no piena produktiem, ja lietojat kādas no šīm zālēm, visticamāk, ir vienkārši jānogaida! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, kā noteikt zāļu lietošanas laiku un salāgot to ar ēdienreizēm. Pareizi saplānojot, jūs varat droši baudīt piena produktus, tostarp, pienu, sieru, jogurtu un saldējumu,” saka farmaceite.
Kad piens ir draugs
Pienu var droši dzert kopā ar D vitamīnu saturošiem uztura bagātinātājiem. D vitamīns ir taukos šķīstošs, tāpēc piens palīdz organismam to absorbēt. Daži pretsāpju un pretiekaisuma līdzekļi, piemēram, ibuprofēns un pretsāpju, pretdrudža preparāts paracetamols jeb acetaminofēns ir lietojami kopā ar pienu, lai mazinātu kuņģa darbības traucējumus.