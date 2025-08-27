Kad aptaukošanās ārstēšanā bariatrija ir izvēle Nr.1 0
Ar aptaukošanos pasaulē sirgst vairāk nekā miljards cilvēku! Jā, tā ir slimība, turklāt problēma nav tikai izskatā. Aptaukošanās izraisa augstu ar to saistīto dažādu citu slimību risku, samazina kvalitatīvi nodzīvoto gadu skaitu un rada augstāku mirstības risku. Efektīvs veids, kā samazināt svaru ilgtermiņā, ir bariatrijas operācija un tai sekojošas dzīvesveida un uztura izmaiņas.
Kas ir aptaukošanās?
“Aptaukošanās ir hroniska, progresējoša un recidivējoša slimība, kas cilvēkam rada gan citus veselības riskus, gan dzīves kvalitātes samazināšanos, savukārt valstij – palielinātu slogu veselības aprūpes sistēmai, jo, piemēram, nepieciešams papildu finansējums kompensējamiem medikamentiem, pieaug stacionēto pacientu un cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem skaits,” skaidro “Veselības centru apvienības” (VCA) daudzprofilu ķirurģijas klīnikas “AIWA Clinic” starptautiskā bariatrijas ekselences centra ķirurgs Maksims Mukāns un uzsver, ka, pie noteiktām indikācijām, bariatrija var būt labākais risinājums. “Bariatrijas rezultātā iespējams sasniegt noturīgu liekā svara samazinājumu vismaz par 25 % aptuveni sešus mēnešus pēc operācijas un vismaz par 50 % – pēc gada. Turklāt ir sasniedzami būtiski veselības uzlabošanās rezultāti, piemēram, normāls asinsspiediens un cukura līmenis, paaugstināta holesterīna līmeņa un tātad arī lietoto medikamentu daudzuma samazinājums.”
Kāpēc bariatrija?
Maksims Mukāns norāda, ka, izvēloties par labu bariatrijai, ir vairāki ieguvumi, no kuriem nozīmīgākie – svara zudums un iespēja atbrīvoties vai samazināt ar aptaukošanos saistīto slimību risku. Aptaukošanās bieži ir traucēklis citu veselības problēmu risināšanai, piemēram, tās dēļ nevar veikt nodilušu locītavu endoprotezēšanu. Tā pat aptaukošanās var izraisīt miega traucējumus un ierobežo vienkāršas ikdienas darbības, piemēram, apavu uzvilkšanu, iešanu, kāpšanu pa kāpnēm, sēdēšanu.
“Bariatrijas operāciju rekomendē veikt, ja ķermeņa masas indekss (ĶMI) ir virs 35, kas nozīmē 2. pakāpes aptaukošanos, un ir kāda ar to saistītā slimība (piemēram, cukura diabēts, hipertensija, kaulu locītavu slimības). Individuāli izvērtējot aptaukošanās radītos ierobežojumus, operāciju var veikt arī tad, ja ĶMI ir ap 30. ĶMI virs 40 jau ir bariatrijas indikācija pat bez citām slimībām.”
Jāņem vērā, ka operāciju neveic, ja ir bijusi kāda gremošanas sistēmas operācija vai ja ir nopietna sirds patoloģija. Tā pat bariatrija nav veicama cilvēkam ar alkohola atkarību un operāciju nerekomendē, ja ir kāda mentāla slimība, tiesa gan bariatrija arī tad var būt iespējama, ja pacientam ir laba terapijas kontrole, ko apliecina ārstējošais psihiatrs.
Bariatrijas ieguvumi
- Var atbrīvoties vidēji no 80 % liekā svara (ceturtās daļas un vairāk no kopējā svara).
- Var uzlabot veselību, ārstējot 2. tipa cukura diabētu, miega apnoju, policistisko olnīcu sindromu, arteriālo hipertensiju, dislipidēmiju, samazināt holesterīna, cukura līmeni, mazināt kuņģa problēmas (dedzināšanu, spazmas), un samazināt ikdienā lietojamo medikamentu daudzumu. Var samazināt vai pat novērst dažādu citu slimību (piemēram, hipertensijas, cukura diabēta) riskus.
- Iespējams novērst sociālu izolāciju, dzīvot aktīvāku, kvalitatīvāku un garāku dzīvi.
Kā notiek operācija?
Nav noslēpums, ka doties uz operāciju pat, ja ir skaidrs, ka tā ir labākais risinājums, kas var pozitīvi izmainīt dzīvi un būtiski uzlabot veselību, tomēr nozīmē stresu. Taču pati operācija (ieskaitot iemigšanu un pamošanos) aizņem vien divas stundas. Ķirurgs skaidro: “Bariatriju veic laparoskopiski, kas ļauj celties un staigāt jau pāris stundu pēc operācijas, bet nākamajā dienā drīkst kāpt pa kāpnēm. Uzturā dienu pēc operācijas var lietot jogurtu un izdzert aptuveni litru ūdens. Mājas var doties otrajā dienā pēc operācijas, no rīta veicot asins analīžu kontroli.”
Protams, pēc operācijas ir nepieciešama uzraudzība – gan ķirurga, gan uztura speciālista. Pirmo reiz – pēc mēneša, tad – pēc trim, sešiem, divpadsmit mēnešiem. Ieteicams sadarboties arī ar citiem speciālistiem – fizioterapeitu, psihologu, endokrionologu, kuri var sniegt būtisku atbalstu dzīvesveida pārmaiņām un noturīgiem rezultātiem ilgtermiņā.
Bariatrija nenozīmē vienreizēju pasākumu, kas beidzas, atstājot klīniku. “Dzīvesveids pēc tās mainās – turpmāk ilgtermiņā ir jāievēro diēta, kas nozīmē gan noteiktu ēdienreižu regularitāti, gan patērētās pārtikas apjomu,” uzsver ārsts.
Pēc operācijas jāturpina ārstēšanās un dzīves veida izmaiņas
Dempinga sindroms ir izplatīta parādība – kaut reizi to piedzīvo aptuveni 80 % pacientu. Tas nozīmē procesu, ko izraisa pārāk strauja ēšana un dzeršana – produkti ātri nonāk tievajās zarnās un hormoni uzreiz un vienlaikus dod vairākus signālus, līdz ar to var paātrināties zarnu peristaltika, sākties siekalošanās, var rasties gāzes, šķidra vēdera izeja.
Risinājums: ēst dozēti un lēni.
Zarnu darbības traucējumi pirmajos mēnešos pēc operācijas piemeklē aptuveni 20 % pacientu – mēdz būt aizcietējumi, kas saistāmi ar hormonu darbību. Retos gadījumos – šķidra vēdera izeja.
Risinājums: ar laiku zarnu darbība sakārtojas.
Ēdu, kā vēlos! Parasti pirmajā gadā pēc operācijas svars samazinās arī tad, ja ignorē speciālistu dotās uztura un dzīvesveida rekomendācijas. Taču tā turpinot, svars var atkal sākt palielināties, turklāt var rasties gremošanas traucējumi.
Risinājums: turēties pie izvirzītajiem mērķiem, ievērojot ārstu rekomendācijas.
Ādas stāvokļa izmaiņas. No tām visticamāk nevarēs izvairīties, taču, vai tās ir būtiskas vai mazāk pamanāmas, atkarīgs gan no individuālajām īpatnībām, gan vecuma, gan zaudēta svara.
Risinājums: dažādas procedūras, piemēram, hidromasāža, limfodrenāža. Noderīga būs arī E vitamīna lietošana.
Veselības ieguvumi. Pieredze, kas pārliecina!
Anita (vārds mainīts), 43 gadi
“Pirms bariatrijas operācijas svēru 125 kg, bet tagad – 70 kg. Nevaru aprakstīt, cik labs ir garastāvoklis, cik pacilāta jūtos. Esmu no tiem, kuri ēda pilnīgi visu, taču pēc operācijas, protams, ievēroju porciju svaru. Svarīgi ir kontrolēt porciju apjomu un ēst regulāri – četras, piecas reizes dienā.
Strādāju fiziski smagu darbu, dienā nostaigāju lielu attālumu. Katru rītu pavingroju – domāju, tas palīdz ādai savilkties.
Atlabšanas periods bija samērā viegls – sākumā izjutu bezspēku, taču ar katru dienu varēju noiet lielāku attālumu. Ķirurgs to ieteica darīt arī, lai veicinātu zarnu darbību. Ceļi tagad sāp ievērojami mazāk, tomēr sāpes nav pilnībā zudušas. Agrāk šī problēma apstājās pie secinājuma: vainīgs liekais svars.
Iepriekš bija slikti aknu rādītāji, ko ietekmēja trekna pārtika. Mēnesi pēc operācijas veiktās asinsanalīzes uzrādīja uzlabojumu par 50 %, bet jaunākajās analīzēs – teicams rezultāts. Arī asinsspiediens, kas agrāk bija paaugstināts, ir normalizējies un vairs nav nepieciešams lietot zāles ne sirdij, ne asinsspiediena regulēšanai.”
Dace, 41 gads
“Pēc vairogdziedzera izņemšanas vairākus gadus cīnījos ar lieko svaru. Vērsos pie endokrinoloģes, kura divu gadu laikā rūpīgi vēroja veselības stāvokli un vairākkārt norādīja, ka manā gadījumā vienīgais ceļš uz labu un kvalitatīvu dzīvi ir bariatrijas operācija. Man bija aptaukošanās diagnoze, slēptais cukura diabēts, miega apnoja un paaugstināts holesterīns. Izjutu pamatīgu uztraukumu nevis par pašu operāciju, bet par to, kā mainīsies ikdiena, īpaši, ēšanas paradumi. Pirms operācijas veicu izmeklējumus, viss bija saprotams, labi izskaidrots. Manā paziņu lokā ir vairāki cilvēki, kuriem bijusi šī operācija, arī viņi atbalstīja, tādēļ psiholoģisku diskomfortu neizjutu.
Mans starta svars bija 104 kg, bet šobrīd – 8 mēnešus pēc operācijas – mans svars ir 71,9 kg. Pēc operācijas komplikāciju nebija, dienu vēlāk jau gāju uz darbu. Izjutu tādu enerģiju, gribējās visiem izstāstīt, cik labi jūtos!
Apetīte ir samazinājusies, ēdu trīs reizes dienā, un ir arī dažas uzkodas. Ja gribas cukuru, labāk apēdu ko tādu, kas bagāts ar olbaltumvielām. Nevajag domāt, ka pēc operācijas jāēd tikai salāti, atslēga ir sabalansēts ēdiens. Dzīves kvalitāte ir ievērojami uzlabojusies, holesterīns un cukurs ir normas robežās, arī krākšana miegā ir mazinājusies.
Jāsaprot, ka operācija nav burvju līdzeklis, kas atbrīvo uz visu dzīvi – būs daudz ar sevi jāstrādā. Staigāju, braucu ar riteni, peldu, regulāri veicu analīzes.
Mans lielākais ieguvums ir pašapziņas atgūšana. Cilvēki ar lieko svaru sapratīs – ir brīdis, kad pieej pie spoguļa un vairs nevari sevi ciest, gribas būt nepamanītai, mazai un klusai.
Tagad neizjūtu bailes, diskomfortu par savu augumu, bariatrijas operācija ir izmainījusi manu dzīvi. Domāju, ka daudziem šī iespēja ir biļete jaunai dzīvei.”
Novērtējot sasniegumus un ieguldījumu nozarē, 2025. gadā Eiropas Akreditācijas zinātniskā padome bariatriskās ķirurģijas jomā piešķīra VCA daudzprofilu ķirurģijas klīnikai “AIWA Clinic” prestižo ekselences centra statusu bariatrijas un metabolās ķirurģijas jautājumos. Šobrīd VCA daudzprofilu ķirurģijas klīnika “AIWA Clinic” ir vienīgā klīnika Baltijā, kas ieguvusi šādu atzinību, un līdzīgi centri Eiropā atrodas tikai lielākajās valstīs.