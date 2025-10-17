Speciālisti konsultē: Rudens vīrusi, klepus profilakse un ārstēšanas iespējas 0
Visi labi zinām, cik traucējošas un nepatīkamas sajūtas var radīt klepus. Turklāt klepus var apgrūtināt mūs gan dienā, gan nakts laikā. Vispirms vajadzētu noskaidrot tā patieso cēloni un tikai tad ķerties pie ārstēšanas. “Pirms piedāvāt kādu no aptiekā pieejamiem līdzekļiem pret klepu, farmaceits uzdos vairākus jautājumus,” stāsta “Mēness aptiekas” farmaceite Linda Fevraļeva. Ārste, “Centrālās laboratorijas” laboratorijas vadītāja Jana Osīte atgādina, ka ārstam tieši pacienta analīzes palīdz nozīmēt labāko un atbilstošāko terapiju.
Rudens vīrusi un klepus profilakse
Protams, ka, “noķerot” rudens vīrusu, gribētos ar to tikt galā pēc iespējas ātrāk, nepieļaujot, ka attīstās klepus, kas parasti tomēr nav gluži pirmais simptoms.
Farmaceite Linda Fevraļeva iesaka: “Līdzko ir sajūta, ka parādās saaukstēšanās simptomi, nenāktu par ļaunu palīdzēt imūnsistēmai pēc iespējas labāk veikt savu darbu. Pieaugušie var uzņemt C vitamīnu, cinku, selēnu. Noderīgas būs arī tādas procedūras, kā pēdu un krūšu ierīvēšana uz nakti ar kādu sildošu, piemēram, terpentīna ziedi, var uzlīmēt sinepju vai piparu plāksteri. Kāju sildīšanas procedūras drīkst pielietot tikai tad, ja nav paaugstināta ķermeņa temperatūra. Tāpat der atcerēties, ka novietot pie gultas vai mazliet uzpilināt uz mājas apģērba var ēterisko eļļu, piemēram, tādu, kas iegūta no eikalipta vai priežu pumpuriem – tā var palīdzēt atvieglot elpošanu.”
Farmaceite Linda Fevraļeva aicina uzmanīties – ieildzis klepus var liecināt par citām slimībām, piemēram, hronisku obstruktīvu plaušu slimību, bronhiālo astmu vai plaušu tuberkulozi.
Jautājumi un farmaceitiskā aprūpe
- Kad klepus sākās un cik ilgi tas jau turpinās? Šī informācija farmaceitam sniedz informāciju par klepus iespējamiem cēloņiem – pie vainas varētu būt vīrusa infekcija vai varbūt klepus ir kādas citas slimības, piemēram, atviļņa simptoms. Smēķētāja ieilgušais klepus var liecināt par hronisku elpceļu slimību.
- Vai līdz šim jau ir lietots kāds pretklepus līdzeklis? Katram līdzeklim ir ieteicamais lietošanas ilgums. Zinot, ko tieši cilvēks jau ir lietojis un noskaidrojot citus jautājumus, farmaceits var spriest par terapijas efektivitāti un, iespējams, mudināt vērsties pie ārsta.
- Kāds ir potenciālā zaļu lietotāja vecums? Dažas zāles pret klepu ir paredzētas gan pieaugušajiem, gan bērniem, dažas drīkst lietot pieaugušie un bērni no 12 gadu vecuma, un ir medikamenti, kas domāti tikai pieaugušajiem. Atsevišķi pretklepus līdzekļi ir piemēroti mazuļiem no viena gada vecuma, tiesa, vairāk ir tādu, ko drīkst lietot bērni vecumā no trim, četriem gadiem. Augu preparāti ne vienmēr ir ieteicami bērniem, par to piemērotību noteikti nepieciešams jautāt ārstam.
- Vai ikdienā lieto kādus medikamentus? Tas ir patiešām svarīgi, piemēram, paaugstināta asinsspiediena gadījumā, tā kā dažu asinsspiedienu pazeminošu medikamentu blakusparādība var būt sauss klepus.
- Kā ar alerģiskām reakcijām – vai, lietojot zāles, tādas ir bijušas? Gadās, ka cilvēks ir novērojis alerģisku reakciju, piemēram, pret kādu no ārstniecības augiem, ko var saturēt klepus sīrupi.
Klepus ir tik dažāds
Klepu var raksturot dažādi un parasti tas ir svarīgi gan ārstam, diagnozes precizēšanai, gan farmaceitam, aptiekā konsultējot par pretklepus līdzekļiem. “Klepus var būt atkrēpojošs jeb produktīvs, sauss, vai spastisks, turklāt slimošanas laikā klepus veids var mainīties, piemēram, sākumā tas ir sauss, taču vēlāk – ar krēpām. Pretklepus līdzeklis jāpiemeklē, atbilstoši tam, kā klepus izpaužas. Ja ir mitrs klepus, to ar medikamentiem nevajadzētu nomākt – elpceļus ir svarīgi attīrīt, lai nekrājas krēpas, kas var apgrūtināt elpošanu,” skaidro farmaceite un piebilst, ka ir pretklepus medikamenti, kā lietošana jāpārtrauc, tiklīdz krēpas sākušas atdalīties.
Sausa klepus gadījumā elpceļus ir svarīgi nomierināt. Augu valsts preparāti – sīrupi, pastilas, tējas var palīdzēt novērst kairinājumu un veicināt atklepošanu.
Savukārt spastiska klepus gadījuma būs nepieciešams bronholītisks līdzeklis, kas samazina elpceļu pretestību un palielinās bronhu caurlaidību, tā atvieglojot elpošanu.
“Nepatīkamas sajūtas var sagādāt nakts klepus. Ja klepus patiešām parādās tikai naktīs, noteikti jākonsultējas ar ģimenes ārstu, jo, iespējams, klepu izraisa nevis kāda elpceļu infekcija, bet, piemēram, atvilņa slimība vai sirds slimība. Kādai daļai cilvēku, kuri lieto noteiktus medikamentus sirds mazspējas ārstēšanai, arī tie var izraisīt klepu. Tas gan attiecas galvenokārt uz pieaugušajiem. Bērni naktīs nereti klepo, jo horizontālā stāvoklī aizdegunē sakrājas sekrēts, kas kairina un izraisa reakciju – klepu. To svarīgi saprast un ārstēt nevis klepu, bet slimību, kas to izraisa,” saka Linda Fevraļeva.
Kādu zāļu formu izvelēties?
Zāles pret klepu pieejamas dažādās formās. Līdzteku tabletēm un kapsulām, liels ir klepus sīrupu piedāvājums. Vīrusa infekcijas gadījumā, kad ir gan klepus, gan citi saaukstēšanās simptomi, var noderēt šķīstošie pulveri, kam ir kombinēta iedarbība.
Aptiekas piedāvā arī kompresijas inhalatorus – tie izdala mikroskopiskas zāļu šķīduma vielas daļiņas, ko viegli ieelpot, lai mīkstinātu bronhu sekrētu un veicinātu atkrēpošanu.
Jādodas pie ārsta!
- Klepu var uzskatīt par ilgstošu, ja tas nepāriet triju nedēļu laikā. Tas neapšaubāmi ir iemesls doties pie ārsta, gluži kā klepus, kas sākas pēc fiziskas slodzes, vai arī krēpas, kurās redzams asins piejaukums.
- Jāpatur prāta, ka klepus zāles nevajadzētu lietot bezgalīgi ilgi, cerot, ka vēl mazliet un tad jau klepus pāries. Ja piecu dienu laikā nepāriet, zāļu lietošana jāpārtrauc un jākonsultējas ar ārstu. Tas attiecas arī uz augu valsts preparātu lietošanu.
Analīzes palīdz nozīmēt atbilstošāko terapiju
“Standarta analīžu komplekts, kas būtu nepieciešams, ja moka klasiskie saaukstēšanās infekcijas simptomi (iesnas, klepus, paaugstināta temperatūra, kaulu laušana, galvas sāpes, kairinājums un sāpes kaklā), ir pilna asins aina un iekaisuma marķieris CRO. Šīs analīzes ārstam palīdz izvērtēt infekcijas smagumu un nozīmēt atbilstošu terapiju,” norāda ārste Jana Osīte, “Centrālās laboratorijas” laboratorijas vadītāja.
Bieži saaukstēšanās infekcijai pievienojas bakteriālas komplikācijas, piemēram, plaušu karsonis. Tādā gadījumā ārsts var nozīmēt analīzes, kas nosaka konkrēto baktēriju veidu, lai izrakstītu atbilstošākās antibiotikas.
“Piemēram, tagad Latvijā izplatās leptospiroze jeb žurku slimība, kam ir gripai līdzīgi simptomi. Šai slimībai var būt dzīvībai bīstamas sekas – aknu un nieru mazspēja, plaušu asiņošana un citas, taču, savlaicīgi veicot analīzes un uzsākot ārstēšanu, no tām ir iespējams izvairīties,” norāda Jana Osīte.
Arī vieglāku saslimšanu gadījumā “Centrālā laboratorija” piedāvā dažādu veidu analīzes, sākot ar atsevišķu ierosinātāju testēšanu, līdz pat kompleksai pārbaudei ar plašu infekciju paneli, kad vienā reizē tiek noteikti visi izplatītākie infekciju ierosinātāji – gan vīrusi, gan baktērijas, tostarp A un B gripas vīrusi, COVID-19, respiratori sincitiālais vīruss (RSV), garā klepus izraisītājs (Bordetella pertussis) un dažādas pneimonijas attīstību veicinošas baktērijas.
“Analīzes būtiski atvieglo ārsta darbu, jo pacientam uzreiz var nozīmēt vispiemērotāko terapiju,” skaidro ārste. Sevišķi nozīmīga laikus uzsākta ārstēšana ar pareizi izvēlētām zālēm ir riska grupu pacientiem: cilvēkiem ar nomāktu imunitāti, hronisku slimību pacientiem, bērniem un senioriem.
