Ir cilvēki, kas piekopj minimālismu un šķiro drēbes pa sezonām, glabājot tikai nepieciešamo. Savukārt ir arī tādi, kas mīl iepirkties un savā drēbju skapī pazūd kā Nārnijā. Diskusija sociālo mediju platformā “X” liecina, ka ieradumi apģērbu glabāšanā katram savi.

“Lasu, ka cilvēki ieziemo vasaras drēbes. Un man rodas jautājums, cik daudz jums to drēbju ir, nav pa daudz vai pārāk maz vietas? Man, piemēram, viss stāv, kur stāvējis cauru gadu, un nekad nav speciāli jāieziemo vai jāatvasaro,” savā pieredzē dalās kāda sieviete, aizsākot diskusiju par drēbēm.

Diskusijā redzams, ka pieeja apģērbu glabāšanai ir ļoti dažāda. Daži izvēlas saglabāt tikai sezonā aktuālo apģērbu, pārējo noliekot kastēs vai glabājot dziļāk skapī, kamēr citiem viss stāv vienuviet.

Ir cilvēki, kas uzsver – ieziemošana ne tikai palīdz sakārtot drēbes, bet arī prātu un emocijas.

