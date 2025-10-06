“Man viss uz krēsla!” Cilvēki dalās savos sezonas apģērbu glabāšanas trikos 0
Ir cilvēki, kas piekopj minimālismu un šķiro drēbes pa sezonām, glabājot tikai nepieciešamo. Savukārt ir arī tādi, kas mīl iepirkties un savā drēbju skapī pazūd kā Nārnijā. Diskusija sociālo mediju platformā “X” liecina, ka ieradumi apģērbu glabāšanā katram savi.
“Lasu, ka cilvēki ieziemo vasaras drēbes. Un man rodas jautājums, cik daudz jums to drēbju ir, nav pa daudz vai pārāk maz vietas? Man, piemēram, viss stāv, kur stāvējis cauru gadu, un nekad nav speciāli jāieziemo vai jāatvasaro,” savā pieredzē dalās kāda sieviete, aizsākot diskusiju par drēbēm.
— Signe Gulbe (@signegulbe) October 5, 2025
Diskusijā redzams, ka pieeja apģērbu glabāšanai ir ļoti dažāda. Daži izvēlas saglabāt tikai sezonā aktuālo apģērbu, pārējo noliekot kastēs vai glabājot dziļāk skapī, kamēr citiem viss stāv vienuviet.
Ir cilvēki, kas uzsver – ieziemošana ne tikai palīdz sakārtot drēbes, bet arī prātu un emocijas.
Cik daudz vietas Tev ir drēbēm? Man personīgās drēbes visas stāv 4 lādēs. + dažas žaketes uz kleitas uz pakaramā+ āra drēbes. Šortus/vasaras topiņus un svārkus uz ziemu nobāžu kastē skapī (kādu 1 lādi tādā veidā ietaupu).
— P Zīlīte (@PZilite) October 6, 2025
Ziemas jakas, apavus augšā uz pažobeli, esmu cauruli pakaramajiem ierīkojis, pārējais tepat pa skapjiem.
Ejošās sandeles utt vasaras apavus, tiem ir koridora antrisolā sava vieta.
Ģemperiem utt., skapī savs plauks, vienmēr pieejams.
Viss vnk…
— Cesvainis (@cesvainis) October 5, 2025
man viss uz kreesla. ziemu un vasaru
— Kristīne P (@kripf) October 5, 2025
Ieziemoju un atvasaroju🤭.
Vietas nav nemaz.
ĢērPt arī nav ko.😁
— Inga (@IngaIngucis) October 5, 2025
Nevar tak 7 mēnešus pīties pa šortiem!
— Māra Treiberga (@jenuufa) October 5, 2025
Man ir daudz drēbju un daudz vietas, kur tās turēt. Tāpēc ieziemoju un atziemoju. Patīk tas process, ka atkal satiecies ar vairākus mēnešus nesatiktām drēbītēm.
— Balanda (@BalandaLV) October 5, 2025
Man patīk paslēpt nesezonas drēbes, jo tad ir vieglāk izvēlēties, ko vilkt un ir tāda lielāka sakārtotības sajūta sirsniņā 😀
— Elīna Voice. (@bemusha) October 6, 2025
Mes savu apģērbu ieziemojam. Esam 5 cilvēku ģimene, ja visu turētu savās guļamistabās, vajadzētu visu piekrauts ar skapjiem. Tā vietā ir tikai šobrīd vajadzīgais, pārējais vakuuma maisos un nolikts garāžā.
Guļamistaba katram maza kumode, nav jārakājas.
— Sriga (@Sriga7) October 5, 2025
Jau pasen saliku kastēs tieši vienreiz šovasar uzvilktu vasaras kleitu un citas tā arī uzvilkšanu nesagaidījušas lietas. Ziemīgo drēbju izvilkšana vienmēr ir skumīga.
Bet divas lielas smukas kastes uz skapja lieliski pilda savas ne tikai dekoratīvās funkcijas.
— Marta♓ (@KatherineTwo) October 5, 2025
Bet taču apputekļojas no nelietošanas, sasmok gala beigās, tāpēc jau ieziemo. 🤔 Nē, nu, ja garderobē ir atsevišķa ventilācija un klimatkontrole moš nekas, bet man nav – tā ir diezgan slēgta telpa, līdz ar to tīras drēbes ieziemo un ievasaro.
— Dazzlinggrey ❤️❤️🤍❤️❤️ 🦄 💙💛 (@Dazzlinggrey) October 5, 2025
Man ir padaudz, bet man ir arī svarīgi, ka galvas tīrībai, acu priekšā tikai sezonas velkamās lietas. Ma citādāk traucē emocionāli
— Santa Biezā (@santa_be) October 5, 2025
Vasaras virsdrēbes aiziet Uz tālākiem āķīšiem, ziemas nāk tuvāk.
Ar vasaras kleitām tas pats, ielien dziļāk skapī vienkārši🤭
— E. (@_eliina_) October 5, 2025
