Būtiski atklāt šo slimību agrīni… RAKUS ārsti nāk klajā ar satraucošu informāciju
Alcheimera diagnoze tiek uzstādīta arvien jaunākiem cilvēkiem, un Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) ik gadu ārstējas vairāk nekā 1200 demences pacientu, tostarp ar Alcheimera demenci.
RAKUS Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikā 68 gadus vecai pacientei sākta Alcheimera slimības ārstēšana ar inovatīvām zālēm, kas varētu būtiski aizkavēt slimības attīstību. Lai gan Latvijas pacientiem šīs zāles pagaidām nav valsts apmaksātas, ņemot vērā veiksmīgo terapiju, Austrumu slimnīcas ārsti rosinās atbalstīt šo zāļu kompensācijas iespējas ikvienam pacientam, kuram tās būtu nepieciešamas.
Austrumu slimnīcā ik gadu ārstējas vairāk nekā 1200 demences, tostarp Alcheimera demences, pacientu. Saskaņā ar Austrumu slimnīcas Neiroloģijas un neiroķirurģijas ārstu aptuvenām aplēsēm šīs zāles Alcheimera slimības attīstības aizkavēšanai būtu nepieciešamas vidēji 40 pacientiem gadā.
RAKUS neirologi novēro, ka Alcheimera diagnoze tiek uzstādīta arvien jaunākiem pacientiem. Piemēram, Austrumu slimnīcas Atmiņas kabinetā Alcheimera diagnoze nereti tiek noteikta cilvēkiem vecuma grupā no 50 līdz 60 gadiem, taču ir arī vēl jaunāki pacienti, kam diagnosticēta šī slimība.
Paciente ilgstoši novērota ambulatori pie neirologa, algologa Andreja Kostika. Slimībai progresējot, viņa nosūtīta uz Austrumu slimnīcas stacionāra “Gaiļezers” Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīniku padziļinātai izmeklēšanai.
Sarunās ar pacientes ģimenes locekļiem pieņemts lēmums mēģināt pielietot inovatīvo medikamentu, un ģimenes locekļu aktīva iesaiste uzskatāma par panākumu atslēgu slimības veiksmīgai ārstēšanai, skaidro slimnīcā.
Šo zāļu klīniskajos pētījumos ir pierādīta augsta efektivitāte, tādēļ Amerikas Savienotajās Valstīs, Japānā un Eiropā tās pacientiem jau tiek ordinētas, pirms tam izvērtējot pacientus saskaņā ar striktām medicīniskām vadlīnijām.
RAKUS neiroloģe Zane Anna Litauniece skaidro, ka šīs zāles šobrīd pasaulē tiek uzskatītas par vienu no vadošajiem medikamentiem, kas pacientam saglabā kognitīvo funkciju un “nobremzē” straujo Alcheimera slimības attīstību.
Pirmā zāļu ievades procedūra notika Austrumu slimnīcas Neiroloģijas dienas stacionārā. Zāles pacientei jāievada ik pēc divām nedēļām, pirms tam veicot magnētiskās rezonanses kontroles izmeklējumu un katrreiz pirms zāļu ievades procedūras pārliecinoties par pacientes vispārējo veselības stāvokli.
Pacientes ārstēšana ir multidisciplināras komandas darbs. Lai pieņemtu lēmumu par šo zāļu lietošanu, pacients tiek izvērtēts neiroloģijas konsīlijā, un lēmums tiek pieņemts, strikti vadoties pēc starptautiskām medicīniskām vadlīnijām.
Pacienta veselības stāvokļa, Alcheimera diagnozes izvērtēšana ir ļoti komplicēta, specifiska un prasa ilgāku laiku. Pacientam tiek veikti gan dažādi ģenētiskie testi, gan magnētiskās rezonanses izmeklējumi, lai izslēgtu jebkādas citas patoloģijas.
Slimnīcā skaidro, ka šo zāļu terapija visefektīvāk palīdz pacientiem ar viegliem vai mēreniem kognitīviem traucējumiem, taču jāņem vērā virkne priekšnosacījumu un medicīnisku kontrindikāciju.
“Lai gan pacientes tuvinieki lēma un īstenoja iespēju apmaksāt zāļu iegādes izdevumus, kas ir aptuveni 25 000 eiro gadā, apzināmies, ka tā ir ļoti liela summa, ko diemžēl nevar atļauties samaksāt pacients, kuram šī zāļu terapija būtu nepieciešama un efektīva,” sacījusi Litauniece.
Neiroloģe skaidro, ka Alcheimera slimību nevar izārstēt, taču slimības attīstību var palēnināt. Konkrētās inovatīvās zāles spēj pacienta mentālo veselības stāvokli uzturēt tādā līmenī, lai viņš varētu pats parūpēties par sevi.
“Līdzcilvēkiem ir grūti samierināties, ka viņu vistuvākais cilvēks vai ģimenes loceklis vairs īsti nebūs tas pats cilvēks, ko pazina līdz šim,” skaidro ārste. Viņa norāda, ka, slimībai progresējot, mainās raksturs un zūd atmiņa, un tuviniekiem to ir ārkārtīgi sāpīgi piedzīvot.
Pierakstīties uz ārsta konsultāciju Austrumu slimnīcas Atmiņas kabinetā būtu ieteicami, ja aizmirstas vārdi vai uzvārdi, aizmirstas, kas tikko darīts, un tas notiek vairākas reizes dienas laikā.
Tāpat pārbaude varētu lieti noderēt, ja gadījusies situācija, kurā darba kolēģi vai līdzcilvēki sāk aizrādīt, ka bijusi noruna kaut ko darīt kopā vai apmeklēt kādu pasākumu, bet cilvēks par šādu sarunu pat neatceras.
RAKUS speciālisti skaidro, ka pirmie, kas ievēro izmaiņas, parasti ir līdzcilvēki, piemēram, kad tuvinieks apjūk vietā, kuru pazīst, vai kad izmainās raksturs, kas esot ļoti tipiski Alcheimera slimībai.
Novērojot uzskaitītās pazīmes, Litauniece mudina vērsties pie ģimenes ārsta, lai saņemtu nosūtījumu pie speciālistiem Austrumu slimnīcas Atmiņas kabinetā. Jau aizpildot pirmos testus, varēs secināt, vai koncentrēšanās un atmiņas traucējumi varētu būt saistīti ar stresu, izdegšanas sindromu vai depresiju vai tomēr ir pazīmes, kas norāda uz Alcheimera slimību, un nepieciešami papildu izmeklējumi.
RAKUS vērš uzmanību, ka ir būtiski atklāt šo slimību agrīni.