"Maxima Latvija" kļūst par IIHF pasaules čempionāta hokejā 2023 pirmo oficiālo partneri Latvijā







Mazumtirdzniecības tīkls “Maxima Latvija” kļuvis par pirmo 2023. gada IIHF Pasaules Čempionāta Hokejā oficiālo partneri Latvijā. IIHF Pasaules Čempionāts Hokejā 2023 norisināsies Somijā (Tamperē) un Latvijā (Rīgā) laikā no 2023. gada 12. maija līdz 28. maijam.

“Mēs esam ļoti priecīgi parakstīt līgumu ar mūsu pirmo vietējo Oficiālo Partneri,” sacīja Edgars Buncis, IIHF Pasaules Čempionāta Hokejā 2023 orgkomitejas vadītājs Rīgā. “Vairāku gadu garumā “Maxima Latvija” mums ir kļuvusi par uzticamu hokeja draugu un sabiedroto. Esmu pārliecināts, ka mūsu sadarbība radīs lieliskus panākumus un neaizmirstamus mirkļus. Mēs izdzīvojam spēli kopā.”

“Ilgus gadus sniedzot atbalstu un vērojot to entuziasmu, kāds ir jaunajiem hokejistiem, kurus atbalstām, vislielāko gandarījumu sniedz redzēt viņus spēlējam profesionālajā līmenī. Tas dod milzīgu iespēju nest Latvijas vārdu pasaulē. Tādēļ esam īpaši priecīgi par iespēju kļūt par Pasaules Čempionāta Hokejā Oficiālo Partneri. Latvieši vienmēr ir bijuši kaislīgi hokeja fani un vienmēr atbalstījuši Latvijas izlases talantīgos hokejistus. Jau pavisam drīz varēsim kopā just līdzi ne tikai mūsu spēlētājiem, bet arī pieredzēt to, kā Latvijā notiek pasaules mēroga pasākums, kas pulcēs gan mūsu pašu hokeja fanus, gan arī līdzjutējus no visas pasaules. Gadiem esam atbalstījuši bērnu un jauniešu sportu ar devīzi: “Mēs fanojam par vecākiem, kas fano par saviem bērniem”. Nu varam droši teikt, ka fanojam par tiem, kuriem hokejs sirdī! Nākamajā gadā kā Latvijas Hokeja Federācijas partneri kopā ar visu Latviju jutīsim līdzi gan Latvijas izlases panākumiem, gan citām hokeja aktivitātēm un kā IIHF Pasaules Čempionāta Hokejā 2023 Oficiālais Partneris atbalstīsim visas komandas, kuras piedalīsies. Šajos hokeja svētkos “Maxima Latvija” sarūpēs īpašus pārsteigumus, kas priecēs kā lielus, tā mazus hokeja cienītājus,” stāsta “Maxima Latvija” mārketinga direktore Gundega Laugale.

“Maxima Latvija” jau kopš 2018. gada sadarbojas ar Latvijas hokeja federāciju, vienmēr ir iestājies par aktīvu dzīvesveidu un jau piecus gadus atbalsta bērnu un jauniešu sportu, tostarp arī hokeju Latvijā. Ilggadējais “Maxima Latvija” atbalsts bērnu un jauniešu sportam ir palīdzējis pilnveidot sporta infrastruktūru un treniņprocesus, lai tie kļūtu interesantāki, inovatīvāki un saistošāki bērniem un viņu ģimenēm, gan organizējot hokeja čempionātus jauniešiem, gan īstenojot jauno vārtsargu atbalsta programmu, kas vairāku gadu garumā nodrošināja hokeja skolas ar pilniem vārtsarga ekipējuma komplektiem.

Kā iepriekš ziņots, jau no šī gada 10. novembra katram interesentam ir iespēja iegādāties biļetes uz Pasaules čempionāta hokejā spēlēm, kas norisināsies Tamperē, Somijā un Rīgā, Latvijā. Kanāda, Čehija, Šveice, Slovākija, Latvija, Norvēģija, Kazahstāna un Slovēnija (B grupa) savas apakšgrupas spēles aizvadīs Rīgā, “Arēna Rīga” ledus hallē. Šobrīd biļetes uz IIHF PČ 2023 ir iespējams iegādāties tiešsaistē šeit.