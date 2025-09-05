“Mednieku klubiem jādomā, kā piesaistīt jauniešus!” Mednieks aizdomājas par nozares nākotni 0
Par iespējamiem iemesliem, kāpēc Latvijā sarūk mednieku skaits, TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta Latvijas Mednieku asociācijas valdes loceklis, mednieks Raimo Jansons.
“Jā, tā tiešām notiek, jo kādreiz, kad mēs bijām jauni, nekas nebija, tāpēc jaunieši centās iekļūt medniekos, visur apkārt bija mednieki, bet šobrīd ir nenormāli daudz tehnoloģiju un nenormāli daudz iespēju, un tajās pašās medībās var iet sēžot pie datora. Vienīgi nav tas, ka medījumu nes mājās un dīrā,” skaidro Jansons.
Otrs variants ir klubi. Ļoti grūti tikt iekšā klubos, jo klubos ir limitēts biedru skaits, un ir visādi noteikumi un ierobežojumi. Neviens negrib ņemt, jo nav tā, ka visi rautos pēc tā, lai jaunie kluba biedri nāktu. Medību klubiem pašiem jāsaprot, ka jo vecāki viņi paliks, jo grūtāk būs veikt visas saimnieciskās darbības. Varētu būt, ka ar laiku radīsies domas, ka pašiem jāsāk meklēt jaunos medniekus un vairāk iesaistīt, turpina Jansons.
Mēs, Latvijas Mednieku asociācijā visu laiku veidojam un stāstām, ka medniecība ir laba lieta un viss ir pareizi. Ir jāsaimnieko, tāpēc cenšamies piesaistīt jaunus cilvēkus, sākot ar to, ka mēs katru gadu veidojam festivālu “Minhauzens,” stāsta Jansons.
Šogad tas notika Daugavpilī, un es domāju, ka atsauksmes pa visu Latviju ir zināmas. Viens no sirsnīgākajiem pasākumiem visos “Minhauzena” iepriekšējos gados. Tas bija Latgalē pie čangaļiem – čangaļi paši par sevi bija ļoti sirsnīgi, un tad viss arī tādā veidā notika, turpina Jansons.
“Tāda situācija ir, jo nav tādas prioritātes, ka, iestājoties medniekos varētu uzreiz tikt klubā. Cilvēki kas iestājas meklē, cīnās, bet nekur netiek. Tehnoloģijas un viss ir mainījies daudz uz priekšu. Mednieku klubiem pašiem būtu jādomā, kā veidot klubu biedru skaitu, lai varētu veikt visus apsaimniekošanas darbus,” uzskata Jansons.
Ir klubi, kur ir 80 cilvēki, un ir klubi, kur ir 3 – 4 cilvēki. Protams, tur, kur ir 80 cilvēki, ir grūti tikt galā ar demokrātiju, bet tur, kur ir 3 – 4, tie ir kā oligarhi, kā vanagi, kas sēž virsū un nevienu iekšā nelaiž, atzīst Jansons.
“Tendence ir tāda, ka mednieki noveco. Būtu jauki, ja jebkurā klubā būtu dinamisks līdzsvars – jauni, vidēji un veci mednieki. Šobrīd ir tikai vidēji un veci, jauno ļoti maz, un tas ir ļoti slikti,” atzīst Jansons.