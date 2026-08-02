Spārdīja, pazemoja, filmēja…12 gadus veca meitene parkā piedzīvojusi prātam nepatveramu uzbrukumu 0
Lietuvā, Marijampoles parkā, jūlija vidū no pusaudžu nežēlības cietusi 12 gadus veca meitene. Tā kā viņas veselības stāvoklis pasliktinājies, viņa nogādāta Kauņas slimnīcā.
Advokāts Gintars Čerņausks, kas pārstāv meitenes ģimeni, ziņu portālam Lrytas.lt atklāja, ka meiteni mokot galvassāpes un citi simptomi, kas paasinājušies pēc traumas. Tāpat mazgadīgā meitene joprojām piedzīvo milzīgu stresu.
Runa ir par 15. jūlija notikumiem, kas satricināja visu Lietuvu – meitene, agresīvi noskaņotu pusaudžu pūļa ieņemta, tika sista, filmēta un pazemota. Brutālās vardarbības video pat tika augšupielādēts sociālajos tīklos.
rātam neaptveramā uzbrukuma laikā skanēja smiekli, aicinājumi turpināt vardarbību, kurus ar nežēlīgu baudījumu izteica video “operatori” un citi šausminošo skatu aculiecinieki.
Pēc sākotnējiem datiem, pret meiteni fiziski vardarbību vērsa divas pusaudzes – 13 gadus veca un vēl viena pusaudze. Brutālajā “akcijā” pret cietušo kopumā piedalījās 8 meitenes un puiši – pārējie vēroja kautiņu, filmēja un veicināja vardarbību.
Pēc G. Čerņauska teiktā, visi dalībnieki policijā jau ir noskaidroti. 13 gadus veco pusaudzi pie kriminālatbildības, visticamāk, nevarēs saukt viņas vecuma dēļ, taču starp “akcijas” dalībniekiem ir arī pusaudži, kas vecāki par 16 gadiem un kurus saskaņā ar likumu jau var saukt pie kriminālatbildības.
“Par cik bērns tiek ārstēts jau ilgāk par 10 dienām, lūgsim tiesībsargājošajām iestādēm papildināt pirmstiesas izmeklēšanu arī par veselības traucējuma nodarīšanu,” sacīja G. Čerņausks.
Pēc advokāta teiktā, ja ārstēšanās ilgums ieilgs, var tikt lūgts lietu pārkvalificēt, taču tas būs atkarīgs no veselībai nodarītajām sekām. Šobrīd izmeklēšana tiek veikta pēc maigāka Krimināllikuma panta – par sabiedriskās kārtības pārkāpšanu.
Iepriekš plānots uzbrukums?
Uzbrukums bērnam varēja būt iepriekš plānots – sākotnēji domstarpības un vārdu pārmaiņas notika sociālajos tīklos. Tomēr, pēc Lrytas ziņām, 12 gadus vecā meitene nerakstīja neko aizskarošu: tieši otrādi, pati saskārās ar ņirgāšanos un aizvainojumiem, bet vēlāk – arī ar sitieniem.
Apsūdzības lietā pagaidām nevienam vēl nav uzrādītas. Šobrīd notiek vardarbīgās “akcijas” dalībnieku nopratināšana un citas izmeklēšanas darbības, pēc kurām tiks pieņemti lēmumi par apsūdzību uzrādīšanu un lietas pārkvalificēšanu.
Cietušās meitenes māte aicināja sabiedrību parakstīt petīciju, kurā Seims tiek aicināts pārskatīt un nepieciešamības gadījumā mainīt tiesību aktus, kas reglamentē nepilngadīgo kriminālatbildību par nežēlīgiem un vardarbīgiem noziegumiem, lai nodrošinātu lielāku sabiedrības drošību un taisnīgumu cietušajiem.
“Pēdējos gados Lietuvā novērojami aizvien vairāk sabiedrību satricinoši vardarbības gadījumi, kad itin nežēlīgus noziegumus izdara nepilngadīgie. Viens no tādiem gadījumiem – Marijampolē nežēlīgi sasistā meitene. Šādi notikumi rada pamatotas sabiedrības bažas par to, vai pašreizējais tiesiskais regulējums ir pietiekams un vai nodrošina atbilstošu atbildību par ļoti smagiem noziegumiem. Nepilngadīgo vecums nedrīkst kļūt par iemeslu nenovērtēt šādu darbību bīstamību. Lai gan resocializācija un palīdzība nepilngadīgajiem ir svarīga, vienlaikus nepieciešams nodrošināt, lai cietušo tiesības, sabiedrības drošība un taisnīguma princips būtu pienācīgi aizsargāts,” teikts petīcijā.
Tiek ziņots, ka jau ir savākti vairāk nekā 66 tūkstoši petīcijas atbalstītāju parakstu.