“Mēs pārgājām uz elektronisko saziņu, lai par to būtu vēl jāpiemaksā?” Anita Daukšte sašutusi par obligātajiem maksājumiem rēķinos 0

13:24, 27. oktobris 2025
“Saņēmu latvija.lv portālā maksāšanas paziņojumu no Rīgas valstspilsētas pašvaldības par zemes piespiedu nomu. Liels bija mans izbrīns par maksājuma detalizācijas pozīciju: “maksāšanas paziņojuma/rēķina sagatavošanas izmaksas gadā – 4.85. EUR. Tas ir kā?” sociālajā tīklā “Facebook” raksta žurnāliste, TV24 raidījumu vadītāja Anita Daukšte.

“Mēs pārgājām uz elektronisko saziņu, bez papīra rēķiniem, lai par to būtu vēl jāpiemaksā?

Grāmatveža/pašvaldības darbinieka klikšķis datorā ir jāapmaksā atsevišķi?

Vairs rīdzinieki ar saviem nodokļiem domes institūciju un iestāžu darbu neapmaksā? Šādi drīz būs pie visiem rēķiniem – “rēķina sagatavošanas izmaksas e-vidē”? Es ļoti ceru, ka šis būs kāds pārpratums.

P.S. Rēķinu, es, protams, apmaksāju. Tie, kuri domās vai rakstos plāno pukstēt kaut ko no sērijas “kas, tev 4.85 žēl, vai?” var droši paturēt savas domas pie sevis. Paskaidroju: jā, ir žēl, jo uzskatu šo maksājumu par nepamatotu.”

Kādēļ šādas izmaksas? Atgādinām par to, ka pērn jau bija novērots sabiedrība sašutums par saņemtu 15 eiro rēķinu par zemes lietošanas tiesību paziņojuma sagatavošanu. Šo maksu paredz 2024. gada vasarā pieņemtie likuma grozījumi, ko Saeima apstiprināja, izpildot Satversmes tiesas (ST) spriedumu. Taču atšķiras likuma interpretācija, jo summa par šo pakalpojumu var būt būtiski mazāka.

Rīgas pašvaldības zemes likumiskās lietošanas maksas maksāšanas paziņojumu vai rēķinu sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas katram būves īpašniekam par vienu kalendāro gadu ir 4,85 eiro neatkarīgi no maksāšanas paziņojumu vai rēķinu paziņošanas kanāla, tā paredz Rīgas domes Finanšu un administrācijas komitejā atbalstītais lēmumprojekts, tā portālu LA.LV informēja Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Ineta Miglāne.

Paredzēts, ka zemes likumiskās lietošanas paziņojuma sagatavošanas maksa būs nemainīga 4,85 eiro gadā.

Kā ziņots, likums nosaka, ka būves īpašniekam ir pienākums maksāt lietošanas maksu zemes īpašniekam par zemes lietošanas tiesībām, kā arī segt maksāšanas paziņojuma izmaksas.

Likumiskās lietošanas maksas apmērs ir četri procenti no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāks par 50 eiro gadā par katru zemes vienību.

Grozījumi likumā, ar ko ieviests jaunais tiesību institūts – zemes likumiskā lietošana – tika pieņemti 2021. gadā, paredzot vairāk nekā divu gadu pārejas periodu līdz zemes likumiskā lietošanas maksa 2024. gada 1. janvārī stājās spēkā attiecībā uz pašvaldībai piederošajiem zemesgabaliem.

