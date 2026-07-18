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Naktī un no rīta ducinās pērkons, bet kāds būs laiks svētdien pa dienu? 0

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LETA
16:09, 18. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Naktī uz svētdienu daudzviet Latvijā gaidāms lietus un vietām arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, bet dienā debesis skaidrosies un neliels īslaicīgs lietus gaidāms vien vietām, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

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Naktī debesis Latvijā būs mākoņainas, tikai vietām tās skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, bet gaisa temperatūra pazemināsies līdz +15..+19 grādiem.

Svētdiena aizritēs bez ievērojamiem nokrišņiem, pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu un dienvidu vējš, bet gaiss iesils līdz +19..+24 grādiem.

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Arī Rīgā naktī palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Lēns līdz mērens vējš pūtīs no dienvidrietumiem un dienvidiem, bet gaisa temperatūra pazemināsies līdz +16..+18 grādiem.

Dienā galvaspilsētā debesis būs mākoņainas, taču brīžiem uzspīdēs saule un nokrišņi nav gaidāmi. Turpinās pūst lēns līdz mērens dienvidrietumu un dienvidu vējš, gaisam iesilstot līdz +22..+24 grādiem.

Ultravioletās radiācijas indekss svētdien būs vidējs.

Nākamās nedēļas sākumā Latvijai pietuvosies jauns ciklons, tādēļ dienas būs nokrišņiem bagātas, pirmdien un otrdien vietām līs stipri un ilgstoši. Arī vējš pastiprināsies, brāzmās sasniedzot 15-18 metrus sekundē.

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