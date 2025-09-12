NATO reaģē uz Krievijas ielaušanos Polijas gaisa telpā – sāk “Austrumu flanga sardze” operāciju 49
Reaģējot uz Krievijas lidrobotu ielaušanos Polijas gaisa telpā, NATO nāk klajā ar iniciatīvu alianses austrumu flangā esošo dalībvalstu aizsardzības stiprināšanai, piektdien paziņoja NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.
“NATO sāk [operāciju] “Eastern Sentry” (“Austrumu sardze”), lai vēl vairāk stiprinātu mūsu pozīcijas austrumu flangā,” kopīgā preses konferencē ar NATO spēku virspavēlnieku Eiropā ASV ģenerāli Aleksusu Grinkeviču pavēstīja Rite.
Viņš piebilda, ka operācija tiks izvērsta tuvāko dienu laikā, un tajā tiks iesaistīti Dānijas, Francijas, Lielbritānijas un Vācijas resursi.
“Līdzās tradicionālākām militārām jaudām šajos centienos būs arī elementi, kas paredzēti, lai risinātu specifiskus izaicinājumus, kas saistīti ar dronu izmantošanu,” norādīja Rite.
“Virzībā uz priekšu ļoti svarīga būs integrēta un vairākpakāpju pretgaisa aizsardzība – gan gaisa, gan sauszemes bāzējuma,” sacīja Grinkevičs.
“Mēs turpinām izvērtēt trešdien notikušos incidentus, un neatkarīgi no tā, vai Krievijas rīcība bija tīša vai nē, Krievija pārkāpa NATO gaisa telpu,” Rite sacīja par 19 krievu dronu ielidošanu Polijas gaisa telpā.
“Neatkarīgi no tā, vai tas bija tīši vai netīši, tas ir bīstami un nepieņemami,” uzsvēra alianses vadītājs.
Rite norādīja, ka trešdienas incidents bija “lielākā NATO gaisa telpas pārkāpumu koncentrācija”, taču tas nav izolēts gadījums, jo citi gaisa telpas pārkāpumi notikuši Rumānijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Kā uzsvēra Grinkevičs, “lai gan mūsu uzmanības centrā ir Polija, šī situācija pārsniedz vienas valsts robežas. Tas, kas ietekmē vienu sabiedroto, ietekmē mūs visus”.
“Operācija “Eastern Sentry” būs elastīga un dinamiska, nodrošinot vēl mērķtiecīgāku atturēšanu un aizsardzību tieši tad un tur, kur tas ir nepieciešams,” viņš piebilda.
“Mēs vienmēr meklējam veidus, kā uzlabot, kā mācīties no vismazākās taktiskās kļūdas, kā mēs pieejam noteiktām problēmām,” sacīja Grīnkevičs.
“Iebrukuma mērogs todien acīmredzami bija lielāks nekā iepriekšējie iebrukumi, kas mums ir bijuši. Tāpēc papildu resursu piesaistīšana darbam ar šo problēmu palīdzēs to atrisināt,” norādīja ģenerālis.
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs pateicās NATO par “izlēmīgo rīcību un lēmumiem, reaģējot uz Krievijas agresīvo politiku”.
Jaunā alianses misija ir “ne tikai stratēģisks lēmums”, bet arī “atbildības izpausme par visas alianses austrumu flanga drošību”, uzsvēra ministrs.
Ir norādes, ka Polijas gaisa telpas pārkāpums naktī uz trešdienu nav bijis nejaušs, uzskata daži Eiropas politiķi.
Tomēr ASV prezidents Donalds Tramps pieļāva, ka dronu ielidošana varētu būt bijusi nejauša, ko Polija kategoriski noraida.
Rite piektdien aizstāvēja Trampa reakciju uz incidentu.
“Amerikas NATO saistības ir dzelžainas visos aspektos, par to nav šaubu. Es biju ļoti apmierināts ar Amerikas reakciju,” sacīja Rite.
Rinkēvičs: NATO izziņotā misija ir svarīgs solis pēc Polijā pieredzētā dronu incidenta
NATO izziņotā militārās misijas “Eastern Sentry” sākšana ir svarīgs solis pēc šonedēļ notikušā Krievijas dronu iebrukuma Polijā, paziņojis Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Viņš vietnē “X” sveic NATO ar misijas sākšanu, lai pastiprinātu austrumu flanga gaisa aizsardzību.
Prezidents uzsver, ka “Austrumu flanga sardze”, gluži tāpat kā NATO operācija “Baltic Sentry” jeb “Baltijas sardze” Baltijas jūrā, ir vēl viens solis, lai stiprinātu reģiona aizsardzību.
I welcome launch of NATO's Eastern Sentry to enhance air defense of the Eastern flank. Important move after Russian drone incursion in Poland this week. Like Baltic Sentry in the Baltic Sea to protect undersea infrastructure, it is another step to bolster regional security.

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics)
NATO stiprina austrumu flanga gaisa telpas drošību, uzsākot Eastern Sentry misiju!
✅ Lielāka #NATO spēku klātbūtne Baltijā — īpaši debesīs
✅ Spēcīgāka pretgaisa aizsardzība
✅ Ātrāka un efektīvāka reakcija
Kopīgiem spēkiem ar mūsu sabiedrotajiem esam panākuši NATO ātru un…
NATO turpmāk pastiprinās gaisa aizsardzības spējas Austrumu flangā, arī Baltijas valstīs.

— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina)
🖇️: https://t.co/HqnQE68PCW pic.twitter.com/JXbsVJxPUD
