Cik daudz NATO izmaksāja Krievijas lēto dronu notriekšana Polijā? Summa ir milzīga
NATO nācies iztērēt vismaz 1,2 miljonus eiro, lai notriektu vairākus lētos Krievijas bezpilota lidaparātus, kas naktī uz 10. septembri ielidoja Polijas teritorijā, ziņo vācu medijs BILD.
Medija rīcībā esošā informācija liecina, ka gaisa telpas aizsardzībā tika iesaistīti Nīderlandes modernie iznīcinātāji F-35 un Vācijas pretgaisa aizsardzības sistēmas “Patriot”. Trīs Krievijas dronus izdevies iznīcināt ar diviem F-35 iznīcinātājiem; ceturtā drona liktenis vēl tiek pārbaudīts.
Dronu notriekšanai F-35 piloti izmantojuši AIM-9 Sidewinder tipa raķetes, un viens šāviens izmaksājis vairāk nekā 400 tūkstošus eiro. Tādējādi trīs dronu iznīcināšana NATO izmaksājusi vismaz 1,2 miljonus eiro, kamēr katra Krievijas trieciena drona vērtība ir vien daži tūkstoši eiro.
Kā norādījis kāds augsta ranga NATO virsnieks, F-35 izmantošana pret šādiem mērķiem nav ekonomiska. Alianses štābos tagad tiek apsvērti dažādi risinājumi Krievijas provokāciju ierobežošanai – palielināts personāla skaits, uzturēta pastiprināta kaujas gatavība un plānota papildu pretgaisa aizsardzības sistēmu pārvietošana uz alianses austrumu flangu.
Tāpat tiek vērtēta iespēja sākt īpašu atturēšanas misiju, kurā varētu piedalīties kara kuģi, zemūdenes, izlūklidaparāti un droni.
Eksperti arī norāda, ka NATO valstīm noderētu Ukrainas pieredze dronu apkarošanā – tur izmanto trokšņa sensorus un mobilās ugunsgrupu vienības, kas ļauj notriekt bezpilota lidaparātus daudz lētāk.