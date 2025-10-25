“Ne likumdošanas ceļā mums būtu jāmeklē šis vīrietis, kurš devis savu sēklu un pats pazudis,” Kozlovska spriež par obligātām konsultācijām pirms aborta 0

19:55, 25. oktobris 2025
Viedokļi

Diskusijas par priekšlikumu ieviest obligātas konsultācijas pirms grūtniecības pārtraukšanas izraisījušas plašu rezonansi sabiedrībā. TV24 raidījumā “Ziņu TOP” šo tēmu komentēja arī Saeimas deputāte (ZZS), Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska, kura uzsvēra, ka līdzīgs mehānisms jau pastāv un ārsti ar šādiem gadījumiem saskaras ikdienā.

Kā norāda Kozlovska, seksuālās un reproduktīvās veselības likumā jau ir iekļauts punkts, kas paredz konsultācijas ar ģimenes ārstu vai ginekologu gadījumos, kad sieviete vēl nav izlēmusi, vai turpināt grūtniecību.

Kozlovska uzsver, ka konsultācijas mērķis nav ietekmēt sievietes lēmumu, bet gan dot laiku pārdomām. “Šis laiks ir veltīts tieši grūtniecei šajā jautājumā, lai pieņemtu atbildīgu lēmumu, bet tas nav jādara uzreiz tajā pašā dienā, tajā pašā minūtē, kad ģimenes ārsts vai ginekologs konsultē,” norāda Kozlovska.

Kozlovska skaidro, ka sievietei tiek dots 72 stundu jeb trīs dienu pārdomu periods pēc nosūtījuma izsniegšanas uz grūtniecības pārtraukšanas procedūru. Pēc Kozlovskas teiktā, šis laiks bieži vien ir izšķirošs, jo ļauj sievietei apdomāt visus apstākļus, piemēra, gan veselības, gan sociālos un emocionālos aspektus.

Runājot par priekšlikumu par to, ka konsultācijā būtu obligāti jāpiedalās arī bērna tēvam, Kozlovska ir kritiska. Viņa norāda, ka ir gadījumi, kad bērna tēvs pats ir izlēmis atstāt sievieti vienu, neuzņemoties nekādu atbildību par gaidāmo bērnu.

“Ne likumdošanas ceļā mums būtu jāmeklē šis vīrietis, kurš devis savu sēklu, lai apaugļotu sievieti un pats pazudis bez jebkādas atbildības sajūtas,” norāda Kozlovska.

