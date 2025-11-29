ASV prezidenti: Tramps, Obama un Baidens.
ASV prezidenti: Tramps, Obama un Baidens.
Foto: retuers/scanpix/leta

Nedrīkst sēsties pie stūres! Bijušie ASV prezidenti pēc amata atstāšanas nevar vienkārši atgriezties “normālajā” dzīvē 0

LA.LV
8:15, 29. novembris 2025
Stāsti Izpēte

Bijušais ASV prezidents pēc amata atstāšanas nevar vienkārši atgriezties ierastajā dzīvē. Viņu drošība, nacionālā drošība un diplomātija nosaka noteiktus ierobežojumus, kas joprojām jāievēro, neatkarīgi no tā, cik ilgi viņi vairs nav valdnieki Baltajā namā. Daudzi šie noteikumi ir radīti, lai pasargātu gan bijušo prezidentu, gan valsti kopumā.

Reklāma
Reklāma

1. Neiejaukties nākamā prezidenta darbā

Veselam
Veselīga sirds bez zālēm: 12 produkti, kas pazemina sliktā holesterīna līmeni
TV24
“Es arī pilnīgā neizpratnē…” Bijušais Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks uz karstām pēdām komentē lielo algu stāstu
“Izdari šo vienu lietu, un karš beigsies!” Putins uzrunā Zelenski, bet viņš atbildi parādā nepaliek 2
Lasīt citas ziņas

Lai gan tas nav oficiāls likums, bijušajiem prezidentiem nerakstītā tradīcija nosaka – nevajadzētu kritizēt vai traucēt pašreizējam vai bijušajiem valsts vadītājiem. Tas palīdz uzturēt cieņu starp prezidentiem un izvairīties no politiskām spriedzēm, kas varētu ietekmēt valsts reputāciju un diplomātiskās attiecības.

2. Ierobežota pieeja tehnoloģijām

Mūsdienās tehnoloģijas ir būtiska drošības sastāvdaļa. Bijušie prezidenti nevar vienkārši iegādāties jaunas ierīces, piemēram, datorus vai viedtālruņus, bez rūpīgas pārbaudes. Tas nepieciešams, lai novērstu potenciālus hakeru draudus un garantētu, ka sensitīva informācija neiekļūst svešās rokās.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tika konstatēts, ka viņa sirds vecums ir…” ASV prezidenta Donalda Trampa ārsts nāk klajā ar paziņojumu
Viedoklis
Anita Daukšte: Edgars Rinkēvičs ieiet trešajā prezidentūras gadā. Ko gaidīt un ko baidīt?
“Viņš tika nogalināts un aizvietots ar klonu vai robotu.” Tramps pārpublicējis apšaubāmu paziņojumu par Baidena identitāti
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.