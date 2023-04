Tiem, kas nevēlas iedziļināties cenu karos un apsvērt iespēju saistīties ar citu gāzes piegādātāju, “Latvijas gāze” turpinās nodrošināt dabasgāzes piegādi par tirgus cenu universālā pakalpojuma ietvaros. Paredzēts, ka klientiem līgums nebūs jāpārslēdz, savukārt dabasgāzes cena tiks fiksēta uz sešiem mēnešiem. Foto: Vereshchagin Dmitry/SHUTTERSTOCK

Ņemt veco vai jauno gāzi? Vēl desmit dienas – līdz 15. aprīlim – iedzīvotāji var izdarīt savu izvēli







Kristīne Stepiņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vēl desmit dienas – līdz 15. aprīlim – iedzīvotāji var apsvērt savu izvēli: saglabāt esošo vai pāriet pie jauna dabasgāzes piegādātāja. Tas saistīts ar dabasgāzes tirgus atvēršanu šā gada 1. maijā.

Pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apkopotajiem datiem, 2022. gada decembrī kopējais mājsaimniecību skaits, kas lietoja dabasgāzi, bija 372 000, no tām aptuveni 300 000 – ēdiena pagatavošanai uz plīts. Lauvas tiesai jeb vairāk nekā 360 000 mājsaimniecību šobrīd gāzi piegādā AS “Latvijas gāze” (“LG”), bet AS “Latv­energo” – nedaudz vairāk kā 5%. Savukārt no 1. maija cīņā par mājsaimniecību tirgus daļu iesaistīsies arī jaunpienācējs – Igaunijas dabasgāzes un elektroenerģijas pārdevēja “Eesti gaas” meitaskompānija Latvijā SIA “Elenger”, kas pamatā fokusēsies uz iedzīvotājiem, kuri dabasgāzi izmanto apkurei.

Iesaka iedziļināties

Tā kā ir sagaidāms, ka būs pietiekami liels skaits mājsaimniecību, kuras nebūs izvēlējušās dabasgāzes piegādātāju, kā to pierādīja elektroenerģijas tirgus atvēršana, valdība ir pieņēmusi regulējumu, kurā ir definēts maksājums tām mājsaimniecībām, kuras nebūs izdarījušas izvēli. Tas būs sasaistīts ar biržas cenu, kā arī iekļaus izdevumus, kas ir saistīti ar pārvadi un sadali. Ilustrējot situāciju, klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars minēja šā brīža tarifu, kas ir tām mājsaimniecībām, kuras gāzi izmanto ēdiena gatavošanai, un plānoto universālā pakalpojuma cenu, kas tiks piemērota tiem, kuri nebūs izvēlējušies piegādātāju. “Ja izvēle nebūs izdarīta, mājsaimniecībām tiks piemērota sākotnēji definēta cena, kas būs samērīga un tiks veidota kā Nīderlandes TTF (“Title Transfer Facility”) biržas cena plus 30 eiro par megavatstundu (MWh), kas tiks noteikta uz sešiem mēnešiem. Tarifs šobrīd ir 132 eiro par MWh, bet no 1. maija universālais tarifs būs daudz zemāks – 83 eiro par MWh,” sola ministrs. Viņš aicina mājsaimniecības izdarīt izvēli par turpmāko dabasgāzes piegādātāju. “Mājsaimniecībās patērētās dabasgāzes apmēri ir ļoti dažādi, ir mājsaimniecības, kurās gāzi lieto ēdiena gatavošanai, patērējot nelielu daudzumu, kamēr citās dabasgāzi izmanto apkurei, tērējot lielu apjomu. Iedziļināšanās piedāvājumos ir svarīga, ņemot vērā katras mājsaimniecības vajadzības,” uzsver ministrs.

Jau ziņots, ka 1. maijā tiks pilnībā atvērts dabasgāzes tirgus mājsaimniecībām un publiskais tirgotājs, kas piedāvā pakalpojumu par regulētu cenu, vairs nepastāvēs. Latvijā dabasgāzes tirgus tika atvērts 2017. gadā, tomēr ne pilnībā. Lai nodrošinātu pakāpenisku tā atvēršanu, mājsaimniecību lietotājiem pēdējos gados ir bijusi izvēle – turpināt saņemt dabasgāzi kā saistītajam lietotājam no publiskā tirgotāja “LG” par SPRK apstiprinātu dabasgāzes tarifu vai arī iegādāties dabasgāzi par tirgus jeb neregulētu cenu no jebkura dabasgāzes tirgotāju reģistrā reģistrēta komersanta, kas nodrošina dabasgāzes tirdzniecību mājsaimniecību lietotājiem. Līdz šim vienīgais komersants, kurš piedāvā iegādāties dabasgāzi mājsaimniecību lietotājiem par tirgus cenu, ir AS “Latvenergo” ar tirdzniecības zīmolu “Elektrum”.

Prognozē, ka cenas saruks

“LG” dabasgāzes universālā pakalpojuma cenu mājsaimniecībām, kas būs spēkā no maija, izziņos tuvāko dienu laikā, sagaidāms, ka tā būs par 20–40% zemāka nekā šobrīd. Arī “Elektrum” sola konkurētspējīgu cenu līmeni – salīdzinot ar regulēto gāzes cenu, ietaupījums varētu būt 25–30%. Savukārt SIA “Elenger”, kas pamatā fokusēsies uz iedzīvotājiem, kuri dabasgāzi izmanto apkurei, Latvijas mājsaimniecībām piedāvās divus dabasgāzes tarifu plānus: elastīgo: 0,067 eiro par kilovatstundu (eiro/KWh), iekļaujot akcīzes un pievienotās vērtības nodokli (PVN) un fiksēto: 0,077 eiro/KWh kopā ar nodokļiem. Patlaban Latvijā līdz 30. aprīlim ir spēkā regulētais tarifs: 0,09728 eiro/KWh, ietverot valsts atbalstu. SIA “Elenger” piedāvās dabasgāzi arī tām mājsaimniecībām, kuras to izmanto tikai ēdiena gatavošanai, par tarifu 0,115 eiro/KWh.

Krājumi lieli

No 1. maija, pilnībā atverot dabasgāzes tirgu, “LG” turpinās klientiem nodrošināt dabasgāzes piegādi par tirgus cenu universālā pakalpojuma ietvaros, kas būs veidots atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajiem Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumiem. Paredzēts, ka klientiem līgums nebūs jāpārslēdz, savukārt dabasgāzes cena tiks fiksēta uz sešiem mēnešiem. “Universālā pakalpojuma dabasgāzes cena būs zemāka – robežās no 20 līdz 40% atkarībā no lietotāju grupas, salīdzinot ar šā brīža regulēto tarifu. Pēc straujā dabasgāzes cenu kāpuma pagājušā gada augustā šā gada pirmie trīs mēneši iezīmējuši labvēlīgāku tirgus situāciju un būtisku cenu kritumu. Šobrīd varam dabasgāzi nopirkt lētāk, tās cena Rietum­eiropas biržā ir noslīdējusi līdz pirmskara cenai, ko ietekmē dabasgāzes patēriņa samazināšanās, tuvojoties vasaras sezonai, un daudz lielāki dabasgāzes krājumi Eiropā, nekā bija paredzēts,” pauž “LG” valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis.

Arī pēc 1. maija kopējo maksu par dabasgāzi, kā tas bija līdz šim, veidos pieci komponenti – dabasgāzes cena, maksa par pārvadi, maksa par sadali, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis. Dabasgāzes cena būs vienīgais komponents, kas atšķirsies starp tirgotājiem. “Ņemot vērā cenas samazināšanās tendences starptautiskajā dabasgāzes tirgū, tirgus atvēršana notiek no cenas viedokļa klientiem ļoti izdevīgā laikā. Ir notikusi atgūšanās no Krievijas īstenotās energošantāžas, Eiropas mērķtiecīgas rīcības rezultātā dabasgāzes krātuvju piepildījums šobrīd ir augstākais piecu gadu laikā. Līdz ar to ne tikai “Latv­energo”, bet arī citu tirgotāju, kas strādā par tirgum atbilstošu cenu, piedāvājumi ir zemāki nekā šobrīd regulētais piedāvājums,” vērtē AS “Latvenergo” Mājsaimniecību un mazo uzņēmumu segmenta vadības daļas vadītāja Ivita Reidzāne, norādot – lai arī dabasgāzes patēriņš un mājsaimniecību skaits, kas to izmanto, samazinās, tomēr tirgus joprojām ir komerciāli pievilcīgs.

Jauni vadi nav jāvelk

“Ir tāds mīts, ka tirgotāju maiņa ir sarežģīta, bet patiesībā tā ir ļoti vienkārša – vien jānoslēdz līgums ar jauno tirgotāju. Nav jāiet pie esošā tirgotāja, nekādi papīri nav jāparaksta, visu iespējams izdarīt ātri un attālināti gan mājaslapā, gan telefoniski, nevienam nekādi jauni vadi vai caurules nebūs jāvelk, skaitītāji nav jāmaina,” skaidro I. Reidzāne.

“Dabasgāzes cena ir atkarīga no segmenta – vai tā tiek patērēta tikai virtuvē vai izmantota apkurei. Starpība ir jūtama, tie nav daži centi, tādēļ aicinām klientus izdarīt savu izvēli jau tagad un neatlikt to uz vēlāku laiku,” iesaka I. Reidzāne. “Klientu aptaujas parāda, ka jau šobrīd tie klienti, kas pērk gan elektrību, gan dabasgāzi no “Latverengo”, novērtē to, ka ir iespēja vienā rēķinā samaksāt gan par elektrību, gan gāzi.”

Tirgotāju nomaiņu var veikt līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam. Ja pieteikums līguma slēgšanai tiks iesniegts līdz mēneša 15. datumam, līgums stāsies spēkā jau no nākamā mēneša pirmās dienas. Savukārt, ja pieteikums tiks iesniegts no 16. datuma, līgumu varēs noslēgt no aiznākamā mēneša 1. datuma.