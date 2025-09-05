“Nevar teikt, ka mēs igauņiem tikai no pakaļas ejam” – izglītības ministre Melbārde par pāreju uz mācībām tikai valsts valodā 0
Būtisks šajā procesā ir ne tikai pedagogu un skolēnu darbs, bet arī vecāku attieksme un sapratne – TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” komentējot pāreju uz mācībām tikai valsts valodā, atzina Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV).
Vai pāreja uz mācībām tikai valsts valodā vairāk nekā 30 gadus pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas nav par vēlu, ministre atbild: Ir! “Bet ir labi, ka mēs to šobrīd esam izdarījuši. Turklāt, Latvija ir pirmā no trim Baltijas valstīm, kura realizē šo procesu, Igaunijā tas notiks līdz 2030.gadam, tāpēc nevar teikt, ka mēs igauņiem tikai no pakaļas ejam,” smaidot nosaka ministre un piebilst, ka igauņi ar lielu interesi seko līdzi notikumiem Latvijā un uzklausa mūsu pieredzi.
Ministre atzīst – lai process noritētu veiksmīgi, ir daudz izaicinājumu. Valsts nodrošina, lai būtu pagarinātās dienas grupas, palīdz atbalsta personālam un pedagogiem. “Skolas sakot, ka no valsts nepieciešamais atbalsts ir nodrošināts. Tad paliek tikai darīšanas vaina.” Un tas nozīmē attieksmes, paradumu maiņu, to, cik daudz skolā būs pedagogu, kuriem latviešu valoda ir dzimtā valoda, to, cik saprotoši būs pārējie pedagogi, un to, kā strādās bērni. Īpaši liela nozīme, kā uzsver ministre, būs vecākiem. “Vai viņi saprot un atbalsta šo procesu vai palīdz bērniem mājās… Tas būs ļoti svarīgi. Jo tas ir kopdarbs.”