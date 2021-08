Foto: Shutterstock

No šodienas elektrība gandrīz divreiz dārgāka. Rēzeknē būs zemākais tarifs valstī, cik eiro vairāk būs jāmaksā daugavpiliešiem?







No šodienas AS “Latvenergo”, kas strādā ar tirdzniecības zīmolu “Elektrum”, tarifa plānā “Elektrum ekonomiskais” fiksētā cena pieaugs par 42,9% – līdz 0,09595 eiro par kilovatstundu (KWh), liecina kompānijas klientiem izsūtītā informācija.

Kompānija arī noteikusi, ka no šodienas elektroenerģijas fiksētā cena klientiem var tikt mainīta ne biežāk kā divas reizes kalendārā gada laikā iepriekšējās vienas reizes vietā.

“Latvenergo” aģentūrai LETA skaidroja, ka fiksētā tarifa pieaugums saistīts ar elektroenerģijas biržas cenas palielināšanos.

“Nord Pool” elektroenerģijas vidējā biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā jūnijā bija 76,23 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir 2,4 reizes vairāk nekā pērn attiecīgajā mēnesī, informēja AS “Augstsprieguma tīkls”.

Vienlaikus “Latvenergo” pārstāvji norādīja, ka elektroenerģija pieaugusi vairāku būtisku faktoru ietekmē, tostarp augusi dabasgāzes cena, ekonomika atveseļojas, kāpušas ogļskābās gāzes kvotu cenas, kā arī cenu ietekmē hidroloģiskā situācija, nosakot elektroenerģijas cenu biržā.

Kompānijā skaidroja, ka cenas izmaiņas ir vispārējas, un, vairāk vai mazāk, izmaiņas skars visus elektroenerģijas lietotājus, neatkarīgi no izvēlētā tirgotāja vai produkta. Cenu izmaiņas pakāpeniski jau iepriekš piedzīvoja tie klienti, kas lieto vai nu biržas cenai piesaistītu plānu, vai arī tie, kam attiecīgajā brīdī noslēdzies līdzšinējais līguma termiņš un ir bijis jānoslēdz jauna termiņa līgums, un tajā piemērots attiecīgā brīža cenas lielums nākamajam periodam.

“Latvenergo” nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu. “Latvenergo” obligācijas kotē biržas “Nasdaq Riga” parāda vērtspapīru sarakstā.

Rēzeknē būs zemākais regulētais siltumenerģijas tarifs valstī

No šodienas Rēzeknē par siltumenerģiju būs jāmaksā 30,07 eiro par megavatstundu (MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kas ir par 26% mazāk nekā līdz šim un kas būs zemākais regulētais siltumenerģijas tarifs valstī, aģentūru LETA informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Regulatorā atklāja, ka siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties zemākiem siltumenerģijas ražošanas tarifiem, kas samazinājušies, jo pieaugusi obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas cena. Tas komersantam SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ļauj saražot siltumenerģiju par zemākām izmaksām.

Regulators 2020.gadā piešķīra “Rēzeknes siltumtīkli” atļauju pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās iepirktās siltumenerģijas, kurināmā vai pārdotās elektroenerģijas cena. Atļauja paredz, ja iepirktās siltumenerģijas cena vai kurināmā cena nākotnē ir zemāka par to, kas iekļauta tarifā un elektroenerģijas cena augstāka, komersantiem jānosaka zemāks tarifs.

“Rēzeknes siltumtīkli” pašas noteikto siltumenerģijas tarifu aprēķinu iesniedza SPRK 1.jūlijā. Regulators izvērtēja iesniegtos siltumenerģijas tarifus un to pamatojumu, secinot, ka tie atbilst metodikai un ir pamatoti.

Kā liecina informācija “Firmas.lv”, “Rēzeknes siltumtīkli” 2020.gadā strādāja ar 8,576 miljoni eiro, bet peļņa – 33 772 eiro. Kompānija reģistrēta 1994.gadā, un tās pamatkapitāls ir 5,451 miljons eiro. Uzņēmums pieder Rēzeknes pilsētas domei.

SPRK realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs.

Cēsīs siltumenerģijas tarifs pieaugs par 9,8%

Cēsīs no šodienas par siltumenerģiju būs jāmaksā 59,95 eiro par megavatstundu (MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kas ir par 9,8% vairāk nekā līdz šim, aģentūru LETA informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Regulatorā skaidroja, ka siltumenerģijas tarifa pieaugums ir saistīts ar dabasgāzes cenas palielinājumu.

SPRK norādīja, ka dabasgāzes tirgū kopš 2021.gada janvāra ir vērojams straujš cenas kāpums, piemēram, jūnijā Vācijas “Gaspool” biržā vidējā dabasgāzes cena bija 25,05 eiro par MWh, lai gan pirms gada tā maksāja 4,97 eiro par MWh. Līdzīgas tendences vērojamas arī citu Eiropas valstu dabasgāzes biržās.

Komersantam SIA “Cēsu siltumtīkli” ir piešķirta atļauja pašai noteikt tarifus, ja mainās kurināmā jeb dabasgāzes cena. Tas nozīmē, ja kurināmā cena nākotnē būs zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, “Cēsu siltumtīkli” būs jānosaka zemāks siltumenerģijas tarifs.

Kompānijas “Cēsu siltumtīkli” apgrozījums 2020.gadā bija 2,301 miljons eiro, bet peļņa – 635 860 eiro, liecina informācija “Firmas.lv”. Uzņēmums reģistrēts 1991.gadā, un tā pamatkapitāls ir 2,195 miljoni eiro. Kompānija pieder SIA “Adven Latvia”, kuras patiesie labuma guvēji ir Maikls Entonijs Neigls, Vumindaba Dube un Henrijs Volters Feins.

SPRK realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs.

Daugavpilī siltumenerģijas tarifs turpmāk būs 56,96 eiro par megavatstundu

Pašvaldības AS “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas tarifs turpmāk būs 56,96 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 33,8% vairāk nekā iepriekš, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes publiskotais lēmums.

Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs būs 43,7 eiro par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs būs 11,42 eiro par MWh, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 0,65 eiro par MWh.

Kā aģentūru LETA informēja SPRK sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Jakobsone, siltumenerģijas tarifa pieaugums saistīts ar dabasgāzes cenas palielinājumu. Dabasgāzes tirgū kopš 2021.gada janvāra ir vērojams straujš cenas kāpums.

Piemēram, jūnijā Vācijas “Gaspool” biržā vidējā dabasgāzes cena bija 25,05 eiro par megavatstundu, kas pirms gada jūnijā bija tikai 4,97 eiro par megavatstundu. Līdzīgas tendences vērojamas arī citu Eiropas valstu dabasgāzes biržās Nīderlandē, Beļģijā un citur.

Līdz ar to apstiprinātajā tarifā ir iekļautas augstākas dabasgāzes un iepirktās siltumenerģijas izmaksas. Dabasgāzes tirgus situācijas rezultātā kurināmā izmaksas SIA “Daugavpils siltumtīkli” pieaugušas par 91%, bet iepirktās siltumenerģijas izmaksas – par 26%.

AS “Daugavpils siltumtīkli” ir piešķirta atļauja pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā cena un iepirktās siltumenerģijas izmaksas. Tas nozīmē, ja kurināmā cena nākotnē būs zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, AS “Daugavpils siltumtīkli” būs jānosaka zemāks tarifs.

Kā liecina informācija “Firmas.lv”, “Daugavpils siltumtīkli” 2020.gadā strādāja ar 15,415 miljonu eiro apgrozījumu un 275 294 eiro zaudējumiem. Pašvaldības uzņēmums reģistrēts 1992.gadā, tā pamatkapitāls ir 17,448 miljoni eiro.

“Daugavpils siltumtīkli” nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, kā arī elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas stacijās.