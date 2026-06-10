Notiks 8. Nacionālais kontrabandas problemātikas forums “Cīņa ar kontrabandu – izaicinājumi un panākumi” 0
2026.gada 11.jūnijā no plkst. 10.00 SSE Riga auditorijā Soros, norisināsies 8. Nacionālais kontrabandas problemātikas forums “Cīņa ar kontrabandu – izaicinājumi un panākumi”.
Pasākumu tiešsaistē būs iespējams vērot portālā www.la.lv un ziņu aģentūras LETA kanālā www.leta.lv.
Foruma ietvaros tiks prezentēts jaunākais SKDS pētījums par Latvijas iedzīvotāju attieksmi un toleranci pret kontrabandu, kas atklāj gan sabiedrības kopējo viedokli par kontrabandas problēmu valstī, gan attieksmi pret kontrabandas preču iegādi, zināšanām par kontrabandas preču iegādes vietām, kā arī iespējamo rīcību kontrabandas mazināšanai. Tāpat foruma ietvaros tiks prezentēts jaunākais KPMG pētījums par cigarešu un citu tabakas izstrādājumu nelegālās tirdzniecības rādītājiem Latvijā un Eiropā.
Tā, piemēram, SKDS pētījums liecina, ka Latvijā iedzīvotāju tolerance pret kontrabandas preču iegādi saglabājas relatīvi zema un nav būtiski mainījusies – arī šogad 27% iedzīvotāju uzskatīja, ka kontrabandas preču iegāde nav nekas nosodāms. 65% respondentu turpretīm saka NĒ kontrabandas preču iegādei. Savukārt, piemēram, 2013. gadā turpat puse – 46% iedzīvotāju – uzskatīja, ka pirkt kontrabandas preces nav nekas slikts un nosodāms.
Populārākā kontrabandas prece Latvijā joprojām ir cigaretes un citi tabakas un nikotīna izstrādājumi – 9% respondentu šā gada pētījumā norāda, ka paši ir pirkuši šos produktus, vēl 9% atzīst, ka viņu draugi vai paziņas to ir darījuši. Attiecīgi, kontrabandas alkoholiskos dzērienus ir iegādājušies 2% aptaujāto (2% norāda, ka to ir darījuši viņu draugi vai paziņas), bet kontrabandas degvielu ir pirkuši vien 1% respondentu (2% norāda, ka to ir darījuši viņu draugi vai paziņas).
Savukārt KPMG nelegālo cigarešu un citu tabakas izstrādājumu nelegālā tirgus pētījums liecina, ka Eiropas nelegālais tirgus piedzīvo būtiskas pārmaiņas. Viltotās cigaretes kļuvušas par lielāko nelegālā tirgus segmentu, veidojot 44% no visa nelegālā patēriņa ES jeb 18,3 miljardus cigarešu. To apjoms gada laikā pieaudzis par vairāk nekā 20%. Latvijā viltoto cigarešu patēriņa īpatsvars 2025. gadā sasniedza 12,9% no kopējā cigarešu patēriņa jeb aptuveni 220 miljonus cigarešu, liecina pētījums, tas ir būtiski virs Eiropas vidējā rādītāja – 38 pētījumā analizētajās Eiropas valstīs viltojumi veidoja 4,9% no kopējā cigarešu patēriņa.
Par detalizētiem nelegālā tabakas produktu tirgus pētījuma rezultātiem tiks sniegta informācija foruma ietvaros.
Ar aktuālo situāciju cīņā ar akcīzes preču kontrabandu Latvijā iepazīstinās VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe. Tāpat foruma ietvaros tiks apskatīti aktuālākie pētījumi par nelegālo cigarešu apriti un patēriņu Eiropā un Latvijā. Pēc prezentāciju sadaļas notiks diskusija “Priekšlikumi akcīzes preču nelegālā tirgus mazināšanai – vai esam gatavi jaunajiem izaicinājumiem?”.
Dalībnieki:
- Arnis Sauka, ēnu ekonomikas pētnieks, SSE Riga Ilgtspējīga biznesa centra vadītājs, SSE Riga profesors;
- Arnis Kaktiņš, pētījumu centra SKDS direktors;
- Baiba Šmite-Roķe, VID ģenerāldirektore;
- Mārtiņš Otto, žurnālists;
- Juris Stinka, “Philip Morris Latvia” ārējo attiecību vadītājs;
- diskusiju sadaļā: Finanšu ministrijas, VID, akcizēto preču nozaru asociāciju pārstāvji.
Forumu organizē SSE Riga Ilgtspējīga biznesa centrs sadarbībā ar SKDS.