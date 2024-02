Notiks bezmaksas mērījumu dienas sievietes sirds veselības profilaksei Ieteikt







Bezmaksas sirds un asinsvadu risku pārbaudes laikā no 5. līdz 7. martam būs pieejamas “Mēness aptiekas”, “Veselības centru apvienības” un “Centrālās laboratorijas” Veselības pieturās Rīgā, Pierīgā, Jūrmalā, Bauskā un Daugavpilī. Pārbaudes notiks biedrības ParSirdi.lv rīkotā sievietes sirds veselības mēneša ietvaros akcijā “Sievietes sirds un VISS(ums)”.

Ik gadu februārī pasaulē atzīmē Go red for Women dienu, kad tiek aktualizēta sievietes sirds veselība un sievietes tiek aicinātas tērpties sarkanā, lai pievērstu sabiedrības uzmanību šiem jautājumiem. Arī “Mēness aptiekas”, “Veselības centru apvienības” un “Centrālās laboratorijas” Veselības pieturās sievietes aicinātas ierasties, izmantojot sarkanus tērpa akcentus, tādējādi aicinot Latvijas sievietes pievērst vairāk uzmanības sirds veselībai.

Bezmaksas mērījumu dienas:

5. martā

“Mēness aptiekā” tirdzniecības centrā “Origo” Rīgā, Stacijas Laukumā 4, A korpusā no plkst.14.00 līdz plkst.16.00 varēs izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura līmeni un ķermeņa masas indeksu, kā arī konsultēties un saņemt informāciju par sirds veselību. Šādi mērījumi 5. martā būs pieejami arī “Mēness aptiekā”, “Centrālās laboratorijas” un “Veselības centru apvienības” (VCA) filiālēs tirdzniecības centrā “Sāga” Dreiliņos, Biķeru ielā 4 (tuvākā ieeja “Puķu vārti”) laikā no plkst. 15.00 līdz 17.00.

5. martā Bauskā, VCA doktorātā, Pionieru ielā 1K-1, no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 varēs mērīt asinsspiedienu un cukura līmeni.

6. martā

Asinsspiedienu, holesterīnu un cukura līmeni, akcijas ietvaros saņemot informatīvos materiālus un konsultāciju, varēs izmērīt Bauzes aptiekā Salātu iela 9a, Bauskā laikā no plkst. 10.00 līdz 12.00; Jūrmalā, Kauguros “Mēness aptiekā”, Nometņu ielā 3, un “Mēness aptiekā” Dubultos Strēlnieku prospektā 16 sievietes īpaši aicinātas akcijas ietvaros izmērīt asinsspiedienu, saņemt informatīvos materiālus un konsultāciju; šajā dienā akcijas ietvaros bezmaksas mērījumi notiks arī “Mēness aptiekā” Kastanītis Daugavpilī, Cietokšņa ielā 60 laikā no plkst. 11.00 līdz 14.00.

7. martā

Laikā no plkst. 10.00 līdz 12.00 VCA poliklīnikā Olvi Daugavpilī, Arhitektu ielā 12, varēs izmērīt asinsspiedienu, holesterīna un cukura līmeni, kā arī noteikt ķermeņa masas indeksu, bet laikā no plkst 11.00 līdz 14.00 “Mēness aptiekā” Kastanītis Daugavpilī, Cietokšņa ielā 60 farmaceiti mērīs asinsspiedienu, konsultēs sievietes sirds veselībai, būs pieejami izdales materiāli.

“Mēness aptiekas” farmaceiti sievietēm (un katram, kuram rūp veselība) atgādina, kā ikdienā novērst vai vismaz samazināt sirds un asinsvadu sistēmas slimību riska faktorus:

Kustības un fiziskās aktivitātes. Rūpējieties, lai pietiekami izkustētos ikdienas gaitās, īpaši, ja pēc darba vakarā nav laika pastaigām, dažādiem treniņiem u.tml.. Ja vien iespējams, ar tehnoloģiju palīdzību pārliecinieties, cik esat aktīvs, cik soļu noejat dienā (to fiksējot ar soļu skaitītāja,viedpulksteņa, aplikācijas palīdzību telefonā vai tml.). Dzīve bez smēķēšanas un alkohola. Sirds veselība nemaz tā īsti nav savienojama ar cigareti un stiprajiem dzērieniem. Ja Jums piemīt šie kaitīgie ieradumi un esat nonācis līdz atziņai par atmešanu – nedariet to vienatnē, bet meklējiet profesionālu palīdzību. Sāciet ar padoma meklēšanu pie sava farmaceita, jo, kā zināms, tas ir vispieejamākais veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējs! Trauksmes un stresa mazināšana, tāpat kā miega kvalitāte ir nozīmīgs sirds veselības uzturēšanas faktors. Taču bieži vien modernā dzīve un darba specifika ir satraukuma pilna un ne katru reizi iespējams saglabāt vēsu mieru. Tāpēc nenovērtējiet par zemu aptiekas iespējas – nomierinošas tējas un citus vienkāršus bezrecepšu līdzekļus nervus sistēmas stabilizēšanai. Precīzi un rūpīgi lietojiet ārsta nozīmētās zāles! Informējiet arī savu farmaceitu par visiem medikamentiem, tai skaitā uztura bagātinātājiem, ko izmantojiet papildus, lai izvairītos no nevēlamas mijiedarbības, Atcerieties, ka nav labāka padomdevēja zāļu lietošanas jomā par uzticamu un ieinteresētu farmaceitu!

Biedrības ParSirdi.lv sievietes sirds veselības mēneša akcijā “Sievietes sirds un VISS(ums)”, kas norisinās no 2024. gada 8. februāra līdz 8. martam, piedalās arī “Mēness aptieka” kopā ar “Veselības centru apvienību”, “Centrālo laboratoriju” un dažādās Latvijas pilsētās – Rīgā, Jūrmalā, Bauskā un Daugavpilī rīko Veselības pieturas profilaktiskiem mērījumiem sievietes sirdij.

