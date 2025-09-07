Patiesības mirklis ir klāt – turpināsim sildīties saulē vai sāksim kurt kamīnus?! Laika prognoze nākamajai nedēļai 0
Jaunās darba nedēļas sākums būs saulains, nokrišņu būs mazāk un laiks kopumā kļūs sausāks, tomēr no nedēļas vidus atgriezīsies lietus mākoņi, kā arī vējš kļūs brāzmaināks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Pirmdiena būs lielākoties saulaina, tomēr vietām rietumu rajonos debesis palaikam aizklās mākoņi, kas dažviet atnesīs arī īslaicīgu lietu. Dominēs lēns vējš, un šī iemesla dēļ naktī uz pirmdienu un agrās rīta stundās dažviet veidosies migla, kas var pasliktināt redzamību. Nakts būs silta, un termometra stabiņš noslīdēs vien līdz +13…+18 grādu atzīmei, vienīgi vietām austrumos būs par kādu grādu vēsāk. Dienā gaiss iesils līdz +22…+27 grādiem.
Arī otrdien laiks būs līdzīgs – debesis būs daļēji mākoņainas, taču nokrišņi nav gaidāmi. Turpinās pūst lēns austrumu vējš, tādēļ naktī un no rīta atsevišķos rajonos sabiezēs migla. Nakts stundās gaiss atdzisīs līdz +12…+16 grādiem, bet dienā iesils līdz +21…+26 grādiem.
Trešdien mākoņu daudzums palielināsies. Dienā vietām gaidāms lietus. Pastāv iespējamība, ka rietumu rajonos būs dzirdami arī pērkona dārdi, ko pavadīs stipras lietusgāzes. Aizvien pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš. Naktī gaisa temperatūra būs +10…+15 grādu robežās, bet diennakts gaišajā laikā +21…+26 grādi.
Nedēļas otrajā pusē lietus mākoņi jau gaidāmi plašākā teritorijā, un ceturtdien pieņemsies spēkā arī vējš. Turpmākajās dienās gaisa temperatūra saglabāsies līdzīga – naktīs nekļūs vēsāk par +12 grādiem, bet dienās daudzviet aizvien temperatūra pārsniegs +20 grādus. Vienīgi nedēļas izskaņā vietām kļūs par kādu grādu vēsāk.