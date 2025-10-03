Foto: Pexels

Vai piektdiena nesīs laikapstākļu izmaiņas? 0

LETA
6:16, 3. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Piektdien Latvijas lielākajā daļā spīdēs saule, mākoņainākā diena būs Latgalē, prognozē sinoptiķi.

Vietām valsts austrumu pusē iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9..+13 grādiem.

Rīgā mākoņi brīžiem aizsegs sauli, saglabāsies sauss laiks un lēns vējš, gaiss iesils līdz +12 grādiem.

Anticiklona ietekme pakāpeniski mazinās. Atmosfēras spiediens 1027-1030 hektopaskāli jūras līmenī.

Agrā piektdienas rītā daudzviet Latvijā ir skaidras debesis, mākoņaināks laiks valda austrumu novados, kur vietām iespējams neliels lietus, liecina meteoroloģiskā informācija.

Pūš lēns vējš, daudzviet iestājies bezvējš. Vietām veidojas migla. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem gaisa kvalitāte galvenokārt ir ļoti laba, nedaudz sliktāka tā saglabājas Liepājā.

Gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā plkst.5 bija no -0,7 grādiem Zosēnos līdz +6,0 grādiem Kolkā.

Rīgā neliels mākoņu daudzums, pūš viegls austrumu vējš, gaisa temperatūra pazeminājusies līdz +2..+4 grādiem.

Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien atbilstoši LVĢMC datiem bija no +9,4 grādiem Priekuļos līdz +13,0 grādiem Ventspilī.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 2.oktobrī bija +33..+34 grādi Portugālē, Spānijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -11 grādi augstākajos kalnos Centrāleiropā.

