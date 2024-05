2024.gada 4.maijā, uz Tallinas šosejas pie Ādažiem avārijas nosēšanos veikušo lidmašīnu pilotēja instruktors, kurš kopā ar pasažieri bija devies privātā lidojumā. Ekerānuzņēmums no soctīkla “X”/ Civilās aviācijas aģentūras video

Sestdien, 4.maijā, uz Tallinas šosejas pie Ādažiem avārijas nosēšanos veikušo lidmašīnu pilotēja instruktors, kurš kopā ar pasažieri bija devies privātā lidojumā, noskaidroja aģentūra LETA.

Kā aģentūrai LETA skaidroja pilotu skolas “Eriva” galvenais lidojumu instruktors Juris Ignatovičs, jebkurai pilotu skolai ir divu veidu lidojumi – mācību lidojumi un īres lidojumi, kur pie lidmašīnas vadības var būt bijušie studenti, instruktori vai jebkurš cilvēks, kuram ir pilota apliecība. Saskaņā ar noteiktu procedūru, pirms lidojuma šie cilvēki tiek pārbaudīti.

Ignatovičs atzīmēja, ka uz Tallinas šosejas notikušajā atgadījumā pie lidmašīnas vadības bija pieredzējis instruktors, kas, viņaprāt, nospēlēja lielu lomu tajā, ka viss beidzās labi un visi ir dzīvi. Patlaban skola gaida rezultātus no izmeklēšanas, kas, iespējams, būšot gatavi ne ātrāk kā pāris nedēļu laikā. Tikmēr ar pašu instruktoru pagaidām neesot runāts, jo, visticamāk, viņam joprojām ir šoks. To plānots darīt pēc maija svētku brīvdienām.

“Šis ir klasificēts kā negadījums, kas ir tad, ja cietuši cilvēki vai ir sabojāta lidmašīna. Šajā gadījumā ir strukturāli bojājumi, kad lidmašīnas spārns ir uzšķērsts ar ceļa zīmi. Negadījumi līdz šim nav bijuši, nekad nekas nav lauzts, un skola darbojas kopš 2007.gada. Ir bijis cits nopietns atgadījums, bet tur bijusi problēma ar vadības sistēmu, un pilots nosēdināja lidmašīnu bez bojājumiem Spilves pļavā,” stāstīja Ignatovičs.

Viņš piebilda, ka pilotu skola ir gatava šādām situācijām, par tām tiek nopietni runāts un mācīts.

Vaicāts par zaudējumiem, Ignatovičs atbildēja, ka pagaidām tie vēl nav aprēķināti, to plānots darīt vēlāk. Skolai esot otra tāda pati lidmašīna, ar kuru var lidot, līdz ar to kādu laiku nāksies izmantot to, un tā nebūšot liela problēma. Šobrīd ir sākusies vasaras sezona, kas esot arī lidojumu sezona, rezultātā šai lidmašīnai būs lielāka slodze.

Kā liecina sākotnējā informācija, gaisa kuģis avārijas nosēšanos uz autoceļa veicis tāpēc, ka tam radušās problēmas ar dzinēja darbību, informēja Civilās aviācijas aģentūras (CAA) operatīvo situāciju vadītājs Aivis Vincevs. Viņš norādīja, ka pirms ārkārtas nosēšanās pilots esot paziņojis AS “Latvijas Gaisa satiksme” par problēmām, taču laika sprīdis, iespējams, bijis pārāk īss, lai apturētu satiksmi uz šosejas.

“Tehniskās problēmas radās aptuveni 500 metru augstumā, un laika sprīdis satiksmes apturēšanai bija par īsu. Pilots mēģināja planēt līdz lidlaukam Ādažos, tomēr augstums nebija pietiekams, lai viņš varētu veiksmīgi nosēsties tajā,” skaidroja Vincevs.

Viņš minēja, ka līdzīgs gadījums uz autoceļa esot bijis 2022.gadā Cēsu novadā, kad lidmašīna bijusi spiesta veikt ārkārtas nosēšanos laikapstākļu dēļ. Tomēr tur satiksme nebija tik blīva kā uz Tallinas šosejas.

Vincevs atzina, ka sekas notikušajam varēja būt dažādas, ņemot vērā, ka šoseja ir blīvi izmantojama un pa to brauc daudz automašīnu. Tomēr viņš aicina nespekulēt par to, kas varēja notikt, jo notikušajā negadījumā faktiski vienīgās sekas ir bojāta lidmašīna.

Par notikušo izmeklēšanu un ekspertīzi veiks Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs. Tā Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas vadītājs Vilis Ķipurs aģentūrai LETA norādīja, ka par sākto izmeklēšanu pagaidām vēl nav nekā komentējama.

LETA jau rakstīja, ka sestdienas vakarā uz Tallinas šosejas pie Ādažiem neliela lidmašīna veikusi avārijas nosēšanos.

CAA operatīvo situāciju vadītājs Vincevs aģentūrai LETA apstiprināja, ka vispārējās aviācijas gaisa kuģis veica avārijas nosēšanos netālu no Ādažiem, piezemējoties uz autoceļa. Lidmašīnā bija divas personas, bet neviena no tām necieta.

Aculiecinieka uzņemtā video redzams, ka lidmašīna piezemējas uz Tallinas šosejas brauktuves, lidojot no Rīgas puses. Nosēžoties lidmašīna iekļaujas automašīnu plūsmā, bet ar kreiso spārnu aizķer ceļa vidū esošu ceļa zīmi, un tas maina lidmašīnas kustības trajektoriju, liekot tai iebraukt pretējā joslā, tomēr veiksmīgi izvairoties no sadursmes ar automašīnām.

