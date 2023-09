“Pleskavā atkal ir dzirdama apšaude.” Ukraina paziņo, ka dronu uzbrukums veikts no Krievijas teritorijas

Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju – Ukrainas Aizsardzības ministrijas viedokli pl.11:07.

Pleskavai, kur pirms divām dienām dronu uzbrukumā lidostai tika sabojātas četras armijas transportlidmašīnas, naktī uz piektdienu atkal uzbruka droni un pilsētā darbojās pretgaisa aizsardzība.

Krievijas “Telegram” kanāli publicēja videoierakstus, kuros bija dzirdamas šāvienu skaņas.

“Pleskavā atkal ir dzirdama apšaude. Pēc vietējo iedzīvotāju sniegtas informācijas, pilsētā arī darbojas pretgaisa aizsardzība – domājams, atvairot bezpilota lidaparātu uzbrukumu,” teikts ziņojumā.

Situāciju vēlāk komentēja Pleskavas apgabala gubernators Mihails Vederņikovs.

“Krestu rajonā viena gaisa telpas kontroles posteņa novērotāji pamanīja debesīs atsevišķu nezināmu objektu. Video ir redzami pasākumi tā neitralizācijai. Uz zemes nekādu seku nav. Sīkākas ziņas būs vēlāk,” rakstīja gubernators.

Pleskava atrodas apmēram 800 kilometrus no Ukrainas robežas, bet Pleskavas apgabals robežojas ar Latviju un Igauniju.

Pleskavā ir bāzēts 334.militārā transporta aviācijas pulks.

Satellite images of a Russian Il-76 military transport aircraft before and after it received a visit from a Ukrainian drone at the Pskov Air Base in Russia a few days ago.

pic.twitter.com/efCYXX0KmT

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 31, 2023