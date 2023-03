“Polivitamīniem tērēt naudu nevajag, bet papildu C vitamīns rada risku iegūt nierakmeņus!” brīdina profesors Skride Ieteikt







Lietas, kam nevajag tērēt naudu, – tie ir dažādi polivitamīni, multivitamīni, to apliecina kārtējie jaunākie pētījumi. Tā ir pilnīga naudas izmešana vējā! Šādu komentāru TV24 raidījumam “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sniedza Andris Skride, profesors, PSKUS Reto slimību centra vadītājs, kardiologs.

“Naudu būtu jātērē veselīgam dzīvesveidam un tikai tiem medikamentiem, ko nozīmē ārsti. Jā, ir daži vitamīni, kurus mūsu platuma grādos ir nepieciešams uzņemt papildu – tas ir D vitamīns. Bet ļoti daudz cilvēku ikdienā lieto C vitamīnu, bet tam nav nekāda efekta un labuma, bet būs tikai sliktums. Viens no tiem – liels risks iegūt nierakmeņus.”

“C vitamīnu ikdienā lietot nav nekādas vajadzības,

ja vien cilvēks ikdienas uzturā lieto kādus salātus – burkānus, kāpostus – papildus C vitamīnu nav nepieciešamības lietot!” Profesors skaidro, ka līdzīgi ir arī ar polivitamīniem, arī tie var negatīvi atsaukties uz veselību.

Pētījumi liecinot, ka ikdienā cilvēki tērē vairākus miljonus eiro dažādām pārtikas piedevām, dažādiem brīnumlīdzekļiem. Skride aicina neko no tā ikdienā nelietot!

“Nierakmeņi mēdz attīstīties līdz pat 10% cilvēku, tāpēc diēta spēlē lielu lomu nierakmeņu veidošanās procesā. Lietojot ikdienā tieši C vitamīnu, ir jau pierādīts, ka būtiski palielinās risks iegūt nierakmeņus. To pierāda gan Zviedrijā, gan citur veiktie pētījumi.”

Profesors Skride skaidro sīkāk: “Cilvēka organismā C vitamīns bioķīmijas procesu rezultātā pārvēršas par oksalātu (skābeņskābes sāls) – šie sāļi apvienojas ar kalciju un veido kalcija sāļus, kas neuzsūcas. Praktiska labuma veselībai no papildus lietota C vitamīna nav.”

Vitamīni un minerālvielas cilvēkiem ir jāuzņem ar uzturu, atkārtoti uzsver Skride.