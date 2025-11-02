Prāva summiņa tiks tērēta valdības sēžu tiešraižu nodrošināšanai un uzglabāšanai 0
Valdības sēžu un preses konferenču tiešraižu nodrošināšana, kā arī aplikācija ierakstu uzglabāšanai arhīvā un to rediģēšanai trijos gados izmaksās 34 999 eiro, liecina Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija.
Iepirkumā par uzvarētāju atzīts uzņēmums SIA “4.vara”, kas bija vienīgais pretendents, kurš bija pieteicies.
Kā liecina “Firmas.lv” informācija, “4.vara” reģistrēta 2007. gadā un uzņēmuma pamatkapitāls ir 2843 eiro. Kompānija pieder zviedru “Silver spring media”. 2024. gadā “4.vara” strādāja ar 6 083 306 eiro apgrozījumu un 299 188 eiro peļņu.