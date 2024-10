Kamēr Gruzijā cilvēki dodas ielās, lai protestētu pret vēlēšanu rezultātiem, ko par negodīgiem atzina pati Gruzijas prezidente Salome Zurabišvili, bijušais Krievijas prezidents un pašreizējais Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs sociālajos tīklos paudis savu sašutumu, paziņojot, ka Gruzijas prezidenti vajadzētu atstādināt no amata un apcietināt.

Medvedevs, kurš nereti nonāk pasaules uzmanības centrā ar savu skarbu viedokli, vietnē “X” rakstījis: “Gruzijas prezidente atteicās pieņemt vēlēšanu rezultātus un vērsās pret konstitūciju, aicinot uz apvērsumu. Standarta prakse šādos gadījumos ir atstādināšana no amata un arests.”

The puppet president of Georgia refused to accept the election and went against the Constitution by calling for a coup. The standard practice in such cases is removal from office and arrest.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 28, 2024