TV24 "Preses klubs" - 9 gadi

FOTO. Raidījums "Preses klubs" – deviņi gadi ar dažādiem viedokļiem par svarīgo







TV24 diskusiju raidījums “Preses klubs” ik darba dienas vakaru apkopo svarīgāko, kas dienas gaitā ziņots medijos, un ir kļuvis par daudzu televīzijas skatītāju neatņemamu ik vakara sabiedroto. 20. janvārī aprit deviņi gadi, kopš “Preses klubs” katru vakaru pulksten 17 tiešraidē studijā pulcē sabiedrībā pazīstamus cilvēkus, nozaru ekspertus un politikas veidotājus.

“”Preses kluba” gadi skrien nemanot, kas liecina, ka skatītājiem ir interese to skatīties un raidījuma veidotājiem ir iespēja to veidot arvien labāku. Ja palūkojamies uz Latvijas pārraidēm ilgdzīvotājām, var secināt, ka katrai no tām ir savs āķis, kas aizrauj skatītāju. “Preses kluba” gadījumā uzticība ir nākusi lēnām un ar gadiem. Bet, manuprāt, skatītāji novērtē to, ka raidījumā iespējams dzirdēt dažādu profesiju, nozaru un atšķirīgi domājošu personu viedokļus par mums visiem un katram svarīgo. Pavisam noteikti uz 10 gadu slieksni skats ir vērsts ar mērķi turpināt un pilnveidot “Preses klubu”,” saka Aivis Ceriņš, kurš ir “Preses kluba” vadītājs no raidījuma dzimšanas brīža.

Raidījuma vadītājs Sandijs Semjonovs, kurš “Preses kluba” komandai pievienojās 2021. gada vasaras sākumā, novēlē “Preses klubam” nepazaudēt spēju runāt gan nopietni, gan katram saprotami. “Saruna, kuru veidojam par dienas aktuālo, ir kā satiekot draugus un apspriežot, kas noticis, kas jauns? Kā tev iet? Tā ļauj gan pasmieties, gan vienlaikus nopietni parunāt par svarīgām lietām. Tādēļ gribu novēlēt, lai mēs nepazaudējam to vieglumu un arī nervu, ko mums un skatītājiem dod tiešraide. Notikumi un procesi par ko runāt būs vienmēr, taču svarīgi nepazaudēt būtisko. Tā ir atslēga, kas veido raidījuma būtību. Lai mums izdodas!”

TV24 direktors Klāvs Kalniņš uzsver – televīzijas kolektīvs ir gandarīts, ka raidījums, kas izveidots pirms nu jau deviņiem gadiem, kļuvis par vienu no populārākajiem diskusiju raidījumiem valstī. “Sekojot pasaules tendencēm, raidījums kļūst digitālāks ar plašāku informatīvo un digitālā satura apmaiņu. “Preses klubs” ir un paliks raidījums, kurā izskan dažādi viedokļi par aktuālo Latvijas un Eiropas sabiedrībā. Demokrātijas pamatprincips – dažādi viedokļi – šajā laikā ir izšķiroši svarīgs, lai rosinātu domāt.”

Raidījums “Preses klubs” ēterā ir katru darba dienu plkst. 17:00. Tiešraidi iespējams vērot gan TV24 televīzijas kanālā, portālā LA.lv, kā arī TV24 un “Preses klubs” Facebook lapās.