Regulāra pasažieru vilcienu satiksme starp Rīgu un Viļņu varētu sākties jau nākamgad







Latvijas tirgū vēlas ienākt Lietuvas kompānija „LTG link”, kas jau šobrīd ar sludinājumu palīdzību Latvijas vakanču portālos meklē pavadoņus vilciena reisā Rīga-Jelgava, vēstī 360TV „Ziņneši”.

Lietuvas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sabiedrība „LTG Link“ piedāvā Latvijas iedzīvotājiem darbu maršrutā Rīga-Jelgava. Sludinājumā kā bonuss tiek minēta “iespēja strādāt “birojā” ar skaistākajiem skatiem no vilciena loga”. „LTG Link“ vadītāja pienākumu izpildītājs Ģedimins Šečkus telefonsarunā „ZIŅnešiem” apstiprināja, ka uzņēmums plāno savu darbību izvērst Latvijā un ja izdosies nokārtot visas formalitātes, jau nākamā gada sākumā sāks kursēt dīzeļvilciens Viļņa-Rīga.

„Ņemot vērā to, ka mēs brauksim ne tikai Lietuvas, bet arī Latvijas teritorijā, gribam saviem klientiem piedāvāt augstākā līmeņa pakalpojumus. Mēs ceram, ka ar šo vilcienu ceļos ne tikai Lietuvas, bet arī Latvijas iedzīvotāji, attiecīgi arī mūsu personālam būtu jāsniedz visa nepieciešamā informācija ne tikai lietuviski, bet arī latviski,” skaidroja Ģ.Šečkus. „Pašlaik vēl notiek visu organizatorisko aspektu saskaņošana. Bet domājam, ka tai būtu jābūt ikdienas satiksmei starp Viļņu un Rīgu. Lai cilvēki katru dienu varētu ceļot no Viļņas uz Rīgu un no Rīgas uz Viļņu.”

Kā skaidroja Lietuvas kompānijas vadītājs, reisus plānots veikt ar savu vilcienu, kas esot mūsdienīgs un pielāgots arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Dīzeļvilcienam būtu trīs vagoni, kopumā apmēram 150 pasažieru vietas. Pašlaik šādi vilcieni kursē starp Viļņu un Klaipēdu.

„LTG Link” caur Eiropas Dzelzceļa aģentūras vienoto pakalpojumu portālu jau ir iesniedzis pieprasījumu sava drošības sertifikāta darbības paplašināšanai, aptverot visu Latvijas dzelzceļa tīklu. Paredzēts, ka pasažieru pārvadājumi būs uz komerciāliem principiem, izmantojot Latvijas dzelzceļa valsts publiskās lietošanas infrastruktūru un apkalpes vietas. Pieprasījumu tagad vērtē Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, tā rakstiskā atbildē „ZIŅnešiem” skaidro Satiksmes ministrija.

„Šobrīd tiek vērtēts, kā „LTG Link” plāno veikt pārvadājumus un izpildīt Latvijas dzelzceļa jomas regulējumu un citas prasības. Tāpat LTG Link ir vērsies AS “LatRailNet” par potenciālās jaudas pieprasījumu, kas būs aktuāls pēc pārējo formalitāšu nokārtošanas. Būs nepieciešams arī Valsts Dzelzceļa administrācijas izvērtējums par pārvadājumu ietekmi uz valsts pasūtījuma līguma ietvaros notiekošajiem pārvadājumiem, jo komercpārvadājumi nedrīkst apgrūtināt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu,” norādīts Satiksmes ministrijas komentārā.

Pagaidām gan Lietuvas kompānija neatklāj, vai jaunais vilciens Rīga-Viļņa kursēs caur Šauļiem vai caur Daugavpili. Bet ņemot vērā to, ka darba sludinājumi ievietoti strādāšanai līnijā Rīga-Jelgava, visticamāk, ka vilciens brauks caur Šauļiem. Latvijai izdevīgāks būtu maršruts caur Daugavpili, kur vilcienu trūkst. Šajā posmā „LTG Link” jau strādāja pirms Covid-19 pandēmijas. Savukārt Šauļi ir ceturtā lielākā Lietuvas pilsēta, un piesaistot arī Jelgavas iedzīvotājus, pasažieru plūsma varētu būt ievērojama.

“Pasažieru vilciens” iespējamo konkurenci ar lietuviešiem komentē atturīgi. AS “Pasažieru vilciens” Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja Sigita Zviedre „ZIŅnešiem” skaidro: „Būtībā ir gana sarežģīti šobrīd komentēt to, cik liela un kāda tieši būs šī konkurence, jo mums nav informācijas šobrīd par to cikos tieši ir plānoti šie reisi un kādas būs brauciena izmaksas kaut vai Latvijas robežās.” S.Zviedre arī atzina, ka vēl viens jutīgs jautājums varētu būt potenciāla darbinieku pārvilināšana, jo gan mašīnistu, gan vilciena kontrolieru trūkst: „Ja mēs skatāmies uz pozīciju mašīnisti, tad jā, tā ir ļoti jutīga pozīcija. Jo tā ir specifiska izglītība, specifiska pieredze. Tāpēc mašīnisti ir tāda ļoti sargājama, ļoti novērtējama un tāda darbinieku grupa, ar kuru ļoti žēl dalīties. Jo viņu vienkārši nav daudz. Savukārt runājot par konduktoriem un kontrolieriem, šeit mēs konkurējam ne tikai ar „LTG Link”, bet ar klientu apkalpošanas speciālistiem, būtībā ar virkni dažādu uzņēmumu.”

Jaunais dzelzceļa maršruts savienos Rīgu ne tikai ar Viļņu, bet potenciāli arī ar Varšavu. Kopš pagājuša gada kursē tiešais vilciens Viļņa-Varšava.