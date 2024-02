Ukrainas pirmā lēdija tiekas ar valsts pirmajām amatpersonām

FOTO. Ukrainas pirmā lēdija tiekas ar Rinkēviču: Krievijas kara taktika ukraiņu bērnu asimilācijai ir noziegums – “nožēlojams un zemisks” Ieteikt







Krievijas kara taktika ukraiņu bērnu asimilācijai ir kara noziegums, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš trešdien Rīgas pilī tikās ar Ukrainas prezidenta kundzi Olenu Zelensku.

Kā aģentūru LETA informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, tikšanās laikā Valsts prezidents apliecināja Latvijas atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem līdz Ukrainas uzvarai, kā arī Latvijas gatavību sekmēt Krievijas deportēto Ukrainas bērnu atgriešanu.

Valsts prezidents nosodīja Krievijas mērķtiecīgās Ukrainas bērnu deportācijas un apliecināja Latvijas gatavību sekmēt Krievijas deportēto Ukrainas bērnu atgriešanu. Viņš uzsvēra, ka Krievijas pielietotā kara taktika ukraiņu bērnu asimilācijai ir “nožēlojama un zemiska” psiholoģiskā terora daļa.

Latvia became an example of both tough measures against the aggressor state Russia, and caring for 🇺🇦 children. Expressed gratitude to @EvikaSilina for this position. Hope to see Latvia becoming a member of @Zelenska_FND "Device Coalition" to support quality education in Ukraine. pic.twitter.com/2rvUROhVVj — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) January 31, 2024

“Bērnu deportācijas, pilsonības maiņa, nelikumīga adopcija un militārā apmācība ir kara noziegums. Latvijas turpinās sekmēt Krievijas deportēto Ukrainas bērnu atgriešanu gan iesaistoties Ukrainas dibinātajā Starptautiskajā valstu koalīcijā Ukrainas bērnu atgriešanai, gan uzturot jautājumu augstu starptautisko organizāciju darba kārtībā,” akcentēja Rinkēvičs.

Valsts prezidents pauda Latvijas gatavību turpināt ilgtermiņa atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem līdz Ukrainas uzvarai.

Tāpat Rinkēvičs uzsvēra, ka Latvija arī turpmāk sniegs atbalstu Latvijā patvērumu radušajiem ukraiņu bēgļiem, tai skaitā vairāk nekā 4000 bērniem.

Grateful to Mr. Edgars for the support of the Peace Formula and our fight to return abducted children. We will find ways to do so on the international conference in Riga, which we will open together. 🇱🇻 help is extremely valuable. All children are ours, all wars are close to us. pic.twitter.com/OkBbYdxQtv — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) January 31, 2024

Pēc tikšanās Valsts prezidents kopā ar Ukrainas prezidenta kundzi devās nelielā ekskursijā pa Rīgas pili. Ukrainas delegācijai tika prezentēts audiogids ukraiņu valodā.

Zelenska aktīvi iestājas par informācijas ukraiņu valodā pieejamību kultūrvēsturiskās vietās visā pasaulē.

Begun my visit to Latvia with a meeting and gratitude to the President @edgarsrinkevics. Since first days of the war, his country was by 🇺🇦's side — sheltering and rehabilitating Ukrainians, providing humanitarian aid, rebuilding our schools and hospitals. We will not forget it. pic.twitter.com/9ne7UbG8oo — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) January 31, 2024

Welcome to Riga @ZelenskaUA, Latvia will continue supporting Ukraine in its work to return abducted Ukrainian children from Russia, rehabilitation of Ukrainian children, women and wounded soldiers. Thanks for your visit and very good discussion 🇱🇻 🇺🇦 pic.twitter.com/GNf1cuFuK2 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 31, 2024