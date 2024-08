Rostovskis: Valsts šajos gados ir iemācījusies uzblīst un nesamērīgi tērēt, dzīvot citā realitātē Ieteikt







Mums nav iebildumu un mēs atbalstām, ka mazākas algas vajag aplikt ar mazākiem nodokļiem, bet mēs sakām to, ka ar jauniem nodokļiem nevajag aplikt tos cilvēkus, kam ir tās lielās algas, nevajag ar jauniem nodokļiem aplikt dividendes, – to starpību paņemiet no liekajiem izdevumiem, šādu risinājumu līdzekļu meklēšanā valsts budžetā TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” piedāvā Aigars Rostovskis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents.

Viņš piebilst, ka valsts pa šiem gadiem ir pamanījusies uzblīst – tērēt daudz kur nesamērīgi, tērēt daudz kur lieki, tāpēc to naudu, ko lieki tērē betonā, to var iedot cilvēkiem.

“Ja mēs paskatāmies jebkādas tāmes, kur būvē publiskais sektors un kur būvē privātais būvnieks, tur ir milzīga atšķirība! Tā sajūta, kas ir uzņēmēju komūnā, ir tāda, ka bizness ir pie zemes – tā ir realitāte. Savukārt tie, kas pieraduši baroties no publiskas naudas, tie dzīvo pavisam citā pasaulē: ar citām tāmēm, ar citām mašīnām, – tur ir daudz, kur ietaupīt!” sašutis ir Rostovskis.

Eksperts uzskata, ka iedzīvotājiem nedrīkst neko atņemt, ne no mazajām algām, ne no lielajām, lai viņus noturētu Latvijā un legālajā pusē. “Šobrīd jau nemaz nav jābrauc prom fiziski, cilvēks tepat Latvijā var sākt strādāt citā nodokļu sistēmā, citā valstī attālināti – šobrīd pasaulē ir cīņa par talantīgiem un gudriem cilvēkiem un uzņēmumiem.”