Foto: Valsts policijas/Lita Millere/LETA. Kolāža: LA.LV Valsts policija turpina meklēt par sievietes slepkavību aizdomās turēto Leonu Rusiņu un aicina iedzīvotājus iesūtīt izmeklētājiem foto un video materiālus, kuros varētu būt fiksēts aizdomās turamais.

Rusiņa meklēšanas lieta: Austrumzemgales policijas iecirkņa priekšnieks Bērziņš zaudēs amatu







Saistībā ar Leona Rusiņa meklēšanas pasākumiem pirms bijušās dzīvesbiedres slepkavības amatu nāksies zaudēt Valsts policijas Austrumzemgales iecirkņa (bijušā Jēkabpils iecirkņa) priekšniekam Rolandam Bērziņam, aģentūrai LETA apstiprināja Valsts policijā.

Piektdien portāla “Delfi” raidījumā “Kāpēc ar Olgu Dragiļevu” Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks norādīja, ka konstatētas atsevišķas personas, kas nesadarbojās ar policiju Rusiņa meklēšanas procesā. Viņš arī apliecināja, ka Bērziņš savu amatu zaudēs.

Šīs personas, kuru skaitu, statusu un attiecības ar Rusiņu policijas priekšnieks nekonkretizēja, “maldināja un nesniedza ziņas par viņu šeit, Latvijā”. Tāpat būšot jāvērtē viņu atbildība par slēpšanu, norādīja policijas priekšnieks.

Patlaban Rusiņš, kurš nacionālā līmenī policijas meklēšanā bijis kopš pērnā gada septembra, vēl nav atrasts. Notiek aktīvi meklēšanas pasākumi nacionālā un starptautiskā līmenī. Nacionālā līmenī Rusiņš policijā bija meklēšanā no 2022.gada pēc soda izciešanas par šiem pārkāpumiem. Policija ieguvusi apstiprinājumu, ka Rusiņš bijis Eiropā, Vācijā, un no turienes īstenojis emocionālo vardarbību gan pret upuri, gan viņas kolēģēm.

Bijušā Jēkabpils policijas iecirkņa vadītājam, pašreizējā Austrumzemgales iecirkņa vadītājam Bērziņam neesot izdevies sevi pierādīt no vadītāja profesionālās pieejas viedokļa.

Ruks pēc raidījuma aģentūrai LETA teica, ka, meklējot Rusiņu, pirms slepkavības policijas inspektors atradis konkrētas civilpersonas, kuras nav sniegušas policijai informāciju par vīrieti. Tagad ar šiem cilvēkiem tiek strādāts.

Tāpat patlaban esot grūti pateikt, vai Rusiņam bija kāda pazīšanās policijā, kas varētu palīdzēt izvairīties no meklēšanas, taču Ruks pauda cerību, ka arī Iekšējās drošības birojs (IDB) atbilstoši savai kompetencei vērtē situāciju.

Ruka ieskatā pašreizējais Austrumzemgales iecirkņa priekšnieks nav spējis pamanīt kopsakarības un riskus par problēmu ar konkrētu cilvēku, kurš sistemātiski apdraudējis sievieti. Tāpat Bērziņš nav informējis augstāka līmeņa policijas amatpersonas par ieilgušo problēmu.

“Rosina vairākus kriminālprocesus, prokuratūra tikpat jauki uzrauga un tiesa tikpat parasti pieiet, iedodot 25 dienu cietumsodu. Beigās viss pa vieglo, mierīgā gaitā un standarta pieeja, bet cilvēks ir nogalināts,” sacīja policijas priekšnieks.

Ruks neizslēdza, ka dienesta pārbaudes rezultātā amatus var nākties zaudēt vēl kādam policistam, taču vispirms nepieciešams objektīvs izvērtējums. Patlaban neviens likumsargs gan nav atstādināts no amata uz dienesta pārbaudes laiku. Par Bērziņa nākotni policijā arī patlaban nav skaidrības, bet nav izslēgts, ka viņu varētu nozīmēt zemāka līmeņa amatā.

Jau ziņots, ka arī IDB, izvērtējot plašsaziņas līdzekļos izskanējušās ziņas, kas norāda uz Valsts policijas amatpersonu iespējamu bezdarbību, pēc savas iniciatīvas ir sācis pārbaudi saistībā ar Leonu Rusiņu, kurš tagad tiek meklēts par bijušās dzīvesbiedres slepkavību.

LETA jau rakstīja, ka 16.aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983.gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika.

Portāls “Delfi” vēsta, ka letālais uzbrukums aprīlī nebija pirmā reize, kad Rusiņš uzbruka sievietei ar nazi. Viņas radi stāstījuši, ka uzbrukums noticis arī 2022.gada 18.februārī pie iepirkšanās centra “Sēlija”. Rusiņš tur sievietei uzbrucis ar nazi, no kā palikušas skrambas no naža griezieniem uz sejas un rokām. Par to Rusiņam piemēroja 500 eiro sodu.

Līdzīgas problēmas radušās arī citai Rusiņa bijušajai dzīvesbiedrei, kuru arī viņš pēc izšķiršanās sācis terorizēt. Arī šī sieviete uzsvērusi, ka no tiesībsargiem gaidīto palīdzību īsti nav saņēmusi – viņa rakstījusi iesniegumus policijai, vēstules Valsts prezidentam un tiesībsargam, taču “tas neko nedeva”. Sieviete pašlaik cenšas neatklāt savu dzīvesvietu, jo baidās, ka “viens nepareizs solis, un viss būs pagalam”, proti, ka viņa var būt nākamais upuris.

Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks ir uzdevis sākt dienesta pārbaudi, lai “pārliecinātos, ka policisti ir rīkojušies atbilstoši normatīvajam regulējumam, pietiekoši aktīvi un profesionāli”. Ruks uz šo gadījumu aicināja skatīties plašāk, proti, būtu nepieciešams veikt grozījumus likumos, kas paredzētu bargāku atbildību par gadījumiem, kad persona nepilda jau tiesas noteiktos pienākumus.