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Sēj zirņus un pupiņas vēlai ražai: dārza darbu kalendārs no 16. līdz 22. jūnijam 0

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Ārija Rudlapa / Latvijas mediji
Dārzs

Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad kopt, sēt un stādīt, bet kad dārzu labāk netraucēt?

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16.–17.06. (līdz pusdienai). Ziedu dienas. Sēj un stāda vasaras puķes un ziemcietes. Sēj nektāraugus. Pārstāda narcises no dobes dobē, norok tulpju un citu pavasara sīpolpuķu stādmateriālu. Vāc ārstniecības augus. Pļauj zāli ziemas lopbarībai. Sien pirtsslotas. Ravē.

17. (no pusdienas)–18.06. Lapu dienas. Sēj un stāda garšaugus, salātus, spinātus vasaras otrajai pusei. Sēj zālājus un zaļmēslojuma augus. Apgriež ziednešus, bojātās un pāraugušās lapas rabarberiem, skābenēm, maurlokiem. Laista visu un visur, kur nepieciešams.

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19.06. Augļu diena. Sēj zirņus un pupiņas vēlai ražai. Kopj un veido gurķus un tomātus siltumnīcās. Neaizmirst arī ābeles un bumbieres, veido vainagus, izlaužot mīkstos dzinumus. Lasa ogas un ievāc rabarberu kātus pārstrādei.

20.–21.06. Nelabvēlīgas dienas. Ravē, pļauj nezāles, apstrādā augsni papuves laukos. Apkaro kaitēkļus.

22.–22.06. Sakņu dienas. Vēl var paspēt kartupeļus iestādīt, arī bietes, burkānus, rāceņu un turnepšus iesēt. Bietes un kāļus var dēstīt ar stādiem. Mēslo sakņaugus ar slāpekli saturošiem mēslošanas līdzekļiem.

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