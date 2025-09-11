Sieviete iedzer lidostā kafiju un gandrīz nomirst. Neviens negaidīja, ka dzērienā atradīs ko tādu! 0
Tas šķiet neticami – kafija no automātiskā kafijas automāta ar slēgtu malšanas un pagatavošanas ciklu var būt dzīvībai bīstama, bet tieši tas notika ar 21 gadu vecu sievieti Son Sant Joan lidostā Palmā, Maļorkas galvaspilsētā,. Viņa nopirka kafiju no automāta un gandrīz nomira, raksta Lrytas.lt.
Viņa aprīlī pastāstīja Maļorkas reģionālajam dienas laikrakstam “Ultima Hora” par incidentu, kas beidzās ar vietējās policijas izmeklēšanu. Sieviete atceras, ka nopirkusi kafiju, to pagaršojusi un uzreiz jutusies apreibusi – kafija bijusi bezgaršīga, bet tajā pašā laikā ar kaut kādu nejauku piegaršu.
Jaunā sieviete bieži dzer kafiju no kafijas automāta, tāpēc saprata, ka kaut kas nav kārtībā. Rūpīgāk aplūkojot krūzi, viņa ieraudzīja pie tās malām pielipušu radību baru, kas peldēja dzērienā.
Vēlāk viņa sociālajos tīklos ievietoja fotoattēlu, kurā redzamas mazas melnas vaboles, kas pielipušas pie vienreizējās lietošanas krūzes sieniņām.
“Pirmā doma, kas man ienāca prātā, ieraugot šīs vaboles, bija tāda, ka man jāzvana uz “The Corner Deli” — kafijas kompāniju, kurai piederēja automātiskā kafijas automāts. Darbiniece, kas atbildēja uz zvanu, man teica, lai atnesu mobilo tālruni, kurā bija mana kredītkarte, ar kuru biju samaksājusi par kafiju, un es saņemšu atpakaļ 50 eiro centus,” viņa teica. “Bet es zvanīju, lai ziņotu par problēmu, lai šādi neatgadītos nevienam citam lidostā, ne jau lai saņemtu savus 50 centus. Es viņiem teicu, ka man nauda nav vajadzīga, es tikai gribēju, lai viņi risina šo problēmu, jūsu kafijā ir vaboles!”
Pēc telefonsarunas sieviete pēkšņi jutās ļoti slikti – viņas seja sāka pietūkt, pietūkums aizvērt rīkli. Sieviete sāka smakt un drīz vien zaudēja samaņu. Viņai bija anafilaktiskais šoks – pēkšņa un ļoti smaga alerģiska reakcija.
Lidostas darbinieki viņai ātri sniedza pirmo palīdzību – injicēja adrenalīnu un pretalerģiskus medikamentus, tika izsaukta ātrā palīdzība un sieviete steidzami nogādāta slimnīcā. Viņa pavadīja 36 stundas intensīvās terapijas nodaļā, un tikai tad, kad draudi viņas dzīvībai mazinājās, viņa tika izrakstīta no slimnīcas mājas.
“Kad es ierados intensīvās terapijas nodaļā, ārsti teica manam draugam: “Esi pateicīgs lidostas darbiniekiem. Ja nebūtu viņu palīdzības, tava draudzene jau būtu mirusi,”” sieviete pastāstīja laikrakstam “Ultima Hora”.
Turklāt lidosta uzsāka izmeklēšanu un lūdza kafijas tirdzniecības uzņēmumam pārbaudīt tā automātus.